Loại thịt mềm hơn thịt bò, giàu vitamin B1 hơn thịt gà, đem nấu món này ăn cùng cơm trắng bao ngon

Loại thịt này là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu giúp xây dựng và phục hồi cơ bắp: Thịt heo ba chỉ.

So với các loại thịt gà, thịt bò, thịt heo nổi bật nhờ hàm lượng vitamin B1 (thiamin) cao hơn, đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa năng lượng, hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh.

Nếu đã quen với thịt luộc hay thịt kho, bạn có thể đổi vị cho bữa cơm gia đình bằng món thịt ba chỉ sốt tỏi chua ngọt.

Miếng thịt áp chảo vàng giòn bên ngoài, mềm ngọt bên trong, hòa quyện cùng nước sốt, thơm lừng mùi tỏi phi. Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc, bạn sẽ có ngay món ăn hấp dẫn, đặc biệt ngon khi ăn cùng rau luộc và cơm nóng.

Dân Việt giới thiệu cách làm món ba chỉ sốt chua ngọt nhanh gọn, dễ làm, đưa cơm như sau:

Nguyên liệu làm ba chỉ sốt chua ngọt

- Thịt ba chỉ

- 1 thìa tỏi băm

- Gia vị làm sốt: 1 thìa nước mắm, 1 thìa dầu hào, 1 thìa tương ớt , thìa đường, 2 thìa giấm trắng.

- Dầu ăn

Cách làm ba chỉ sốt chua ngọt

- Thịt ba chỉ bỏ phần bì, chần qua nước sôi, thái mỏng mang áp chảo vàng đều 2 mặt.

Áp chảo vàng đều 2 mặt

- Trong lúc chờ thịt vàng đi pha nước sốt: 1 thìa nước mắm, 1 thìa dầu hào, 1 thìa tương ớt, 1 thìa đường, 2 thìa dấm trắng. Thìa to hay nhỏ thì tuỳ thuộc vào lượng thịt.

Thêm tỏi băm phi thơm dậy mùi

- Thịt vàng thì cho 1 thìa tỏi băm vào phi thơm rồi rưới nước sốt đun nhỏ cho thấm đều, sốt sánh là tắt bếp.

Thành phẩm thịt mềm thơm dậy mùi tỏi phi và gia vị, thấm đều sốt chua cay mặn ngọt, thêm đĩa rau luộc là vừa ngon lại đủ dinh dưỡng.

Miếng thịt mềm thơm thấm đều nước sốt sánh mịn

- Miếng thịt mềm, béo vừa phải nhưng không ngấy nhờ lớp mỡ đã được áp chảo. Tỏi phi thơm lừng kết hợp với nước sốt chua cay mặn ngọt tạo nên hương vị hài hòa, đậm đà. Ăn kèm rau luộc và cơm nóng vừa ngon miệng vừa cân bằng dinh dưỡng.

Thêm chút hành lá cho món ăn thêm đẹp mắt

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Dương Hiền thực hiện.