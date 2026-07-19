4 thác nước tự nhiên gần Hà Nội, khách vui chơi 'thả ga' với giá bình dân

Thác Ngao (Thái Nguyên)

Cách Hà Nội khoảng 80km, thác Đát Ngao (còn gọi tắt là thác Ngao) là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên (thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ cũ).

Dòng thác nằm sát chân dãy núi Tam Đảo, đường vào khá dễ đi.

Vì là thác nước tự nhiên, còn giữ nguyên vẻ hoang sơ nên điểm đến này thích hợp làm nơi trốn nắng nóng, tránh cảnh đông đúc. Ảnh: Thác Ngao Glamping

Quanh khu vực thác Ngao hiện có một số gia đình kinh doanh dịch vụ homestay nhà sàn, ăn uống và cắm trại. Du khách tới đây có thể chọn cắm trại tự túc hoặc thuê lều theo nhu cầu.

Nếu muốn tiết kiệm thời gian và công sức chuẩn bị hơn, du khách có thể chọn cắm trại theo phong cách glamping với đủ tiện nghi: phòng tắm, nhà vệ sinh; trong lều có đệm, quạt, chăn ga gối, đồ ăn đi kèm...

Mức giá lưu trú theo hình thức glamping dao động từ 1 đến 1,2 triệu/người/đêm, tùy thời điểm.

Thác Mây (Thanh Hóa)

Cách Hà Nội khoảng 115km, thác Mây thuộc địa phận xã Thạch Quảng (xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành cũ) là địa điểm giải nhiệt hút khách bậc nhất tỉnh Thanh Hóa vào dịp hè.

Đường di chuyển tới thác Mây được đánh giá là đẹp, đi lại thuận tiện, ô tô và xe máy đều có thể tiếp cận tận nơi.

Vé vào cửa để vui chơi tại thác có giá 20.000 đồng/ngườ.

Thác nằm trong vùng đệm Vườn quốc gia Cúc Phương, gây ấn tượng với 9 bậc trùng điệp, xếp chồng lên nhau và được người địa phương gọi vui là "Thác nước chín bậc tình yêu". Ảnh: Lê Dương

Tới thác Mây, ngoài bơi lội, tắm mát hoặc chinh phục các bậc thác, du khách có thể kết hợp ăn uống, thưởng thức các món ngon địa phương. Tuy nhiên, vào cuối tuần, khu vực thác rất đông khách. Vì vậy, bạn nên liên hệ đặt trước dịch vụ hoặc chủ động mang theo đồ ăn, thức uống từ nhà và thuê chỗ ngồi bên thác.

Thác Mu (Phú Thọ)

Cách Hà Nội hơn 100km, thác Mu thuộc địa phận xã Ngọc Sơn (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn cũ) là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn bậc nhất tỉnh Phú Thọ (Hòa Bình cũ), nhất là vào mùa hè, nhờ sở hữu khung cảnh xanh mát, có nhiều trải nghiệm thú vị với giá bình dân.

Dưới chân thác là các tầng thác có độ dốc thoai thoải nối tiếp nhau và một hồ nước rộng, trong xanh, được hình thành bởi quá trình tác động, mài mòn của dòng chảy. Đây cũng là khu vực được du khách yêu thích, có thể thoải mái bơi lội, vui chơi giải nhiệt ngày hè.

Thác Mu được công nhận là di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh vào năm 2017 và từng được blog du lịch của Mỹ - Culture Trip xếp hạng là một trong 15 thác nước đẹp nhất tại Việt Nam. Ảnh: Khac Viet

Đường đi tới thác Mu khá thuận tiện, xe máy, ô tô có thể tiếp cận tận nơi. Từ phía ngoài, du khách đi bộ thêm khoảng vài trăm mét theo đường bê tông và các bậc thang mà người dân đã làm sẵn là tới thác.

Theo Hợp tác xã Du lịch thác Mu – đơn vị khai thác và quản lý thác cho biết, du khách đến thác nếu lưu trú qua đêm có thể lựa chọn nghỉ ngơi tại một số homestay thiết kế kiểu nhà sàn của người bản địa, cạnh khu vực suối Mu 1, 2, 3 với giá khá rẻ, chỉ từ 100.000 tới 150.000 đồng/người/đêm.

Nếu ghé thăm trong ngày, du khách có thể mang theo lều để cắm trại bên thác, ngắm cảnh và nướng BBQ hoặc thuê lán của người dân địa phương với giá khoảng 100.000 – 200.000 đồng/lán.

Ẩm thực quanh thác Mu hấp dẫn du khách. Ảnh: Hà Mỹ Linh

Tới thác Mu, du khách còn có cơ hội thưởng thức nhiều món ngon, đặc sản địa phương như ốc núi, cơm lam, gà nướng, thịt lợn mán, măng rừng…

Những món này du khách có thể đặt từ các địa chỉ lưu trú quanh khu vực thác, do bà con nơi đây tự tay chế biến và phục vụ với giá bình dân.

Thác Thung (Phú Thọ)

Thác Thung nằm ở xóm Bắc Thung, xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũ) là thác nước tự nhiên nằm ẩn mình giữa đồi núi trập trùng, cách Hà Nội khoảng 120km.

Thác cao gần 30m, đổ nhiều tầng xuống triền đá dài, nhìn xa tựa như dải lụa trắng.

Nhờ nằm ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển, thác Thung mùa nào cũng đẹp, khí hậu mát mẻ, dễ chịu, thu hút khách tới trốn nắng nóng, nhất là vào dịp hè. Ảnh: Oanh Đỗ

Tới đây, du khách có thể men theo đường mòn, đi bộ lên đỉnh thác Thung để ngắm trọn vẹn cảnh đẹp của thác và tắm mát tại hồ nước tự nhiên dưới chân thác.

Ngoài ra, du khách có thể cắm trại ở bãi cỏ, nghỉ ngơi tại khu vực lán trong rừng trúc bên cạnh chân thác và thưởng thức các món ăn mang đậm hương vị ẩm thực của người Mường.

Thác Thung là điểm đến tự nhiên, du khách tới trải nghiệm không mất phí. Tuy nhiên, nếu muốn thuê lán/chòi nghỉ chân hoặc đặt dịch vụ ăn uống tại đây, du khách cần trả phí, dao động khoảng 200.000 – 400.000 đồng/người.