Bộ phận chứa collagen tự nhiên của con gà, giúp tốt xương, tăng đề kháng, đem chiên mắm cực kì ngon

Bộ phận này tuy có phần da và mỡ nhiều hơn ức gà nhưng vẫn là nguồn cung cấp protein dồi dào, giúp cơ thể duy trì cơ bắp và phục hồi năng lượng sau hoạt động hằng ngày.

Bộ phận này còn chứa collagen tự nhiên tập trung ở phần da và mô liên kết, góp phần hỗ trợ độ đàn hồi của da và các khớp. Bên cạnh đó, bộ phận này cung cấp các vitamin nhóm B, kẽm, sắt và phốt pho giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và tốt cho xương.

Khi chế biến đúng cách như cánh gà chiên mắm nhà làm, món ăn vừa thơm ngon, đậm đà vừa giàu dinh dưỡng. Dân Việt giới thiệu cách làm món cánh gà chiên mắm như sau:

Nguyên liệu làm cánh gà chiên mắm:

- 4 cái cánh gà to

- Gia vị: hạt nêm, bột tỏi, tiêu

- Nước mắm

- Tương ớt

- Hạt tiêu

- Đường

- Dầu ăn

- Nước lọc

- Tỏi khô

- Hành tây: 1/2 củ, lá chanh: 3 lá, ớt cay: 1 quả

Cánh gà mua về rửa sạch ướp cùng gia vị

Cách làm cánh gà chiên mắm:

- Sơ chế, rửa sạch cánh và và chặt thành 3 khúc để ráo

- Ướp cánh gà với 1 chút bột tỏi, hạt nêm và tiêu trong vòng 30 phút. Sau đó rán thành 2 lần. Lần 1 chín 80% vớt ra rồi chiên lại lần 2 đến khi vàng đều.

Rán lần 1

Vớt ra lần 1 và để nguội

Tiếp tục rán lần 2 cho vàng hẳn

Cánh gà sau khi rán lần 2 giòn thơm bên ngoài mọng ẩm bên trong

- Trộn nước sốt ( 4 thìa canh nước lọc, 1.5 thìa nước mắm, 1 thìa tương ớt, 2 thìa đường, 1 thìa cafe hạt tiêu).

Phi dầu màu điều cùng tỏi hành băm

- Phi thơm tỏi băm với một chút dầu ăn và dầu màu điều rồi đổ hỗn hợp sốt vào.

Đổ nước sốt vào

Đun hỗn hợp sệt lại

- Khi sốt hơi sệt lại, đổ cánh gà vào và trộn đều nhanh tay. Thêm hành tây và lá chanh + ớt thái lát.

Cho gà vào đảo

- Cho gà ra đĩa, và thưởng thức.

Chúc các bạn thành công với khi chế biến bộ phận này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Nguyễn Thị Thuỳ Linh thực hiện