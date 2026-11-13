Gà hấp muối sả: Món ngon cuối tuần ít công đoạn, thịt thơm ngọt, da vàng óng

Trong những ngày cuối tuần muốn đổi món cho cả nhà nhưng không có nhiều thời gian đứng bếp, gà hấp muối sả là lựa chọn đáng thử. Cách chế biến này không đòi hỏi nhiều nguyên liệu, các công đoạn khá đơn giản và đặc biệt không cần thêm nước vào nồi. Gà được làm chín bằng hơi nóng trong nồi, kết hợp hương thơm của sả, lá chanh và gia vị, giúp món ăn giữ được vị ngọt đặc trưng của thịt.

Cách làm gà hấp muối sả thơm ngon, da vàng đẹp

Để món ăn ngon, nên chọn gà ta hoặc gà thả vườn có trọng lượng khoảng 1,2–1,5kg. Gà quá nhỏ dễ bị khô khi hấp lâu, trong khi gà quá lớn cần thời gian làm chín dài hơn, khó căn chỉnh nếu sử dụng nồi gia đình.

Nguyên liệu gồm 1 con gà, khoảng 500–700g muối hạt, 5–7 nhánh sả, vài lá chanh, 1 củ gừng, hành tím, một ít tiêu và gia vị tùy khẩu vị.

Gà sau khi làm sạch cần loại bỏ phần nội tạng, tuyến phao câu nếu không sử dụng, rửa sạch rồi để thật ráo. Có thể dùng gừng đập dập và một chút muối chà nhẹ lên da, sau đó rửa lại nhanh bằng nước sạch để giảm mùi đặc trưng. Không nên ngâm gà quá lâu trong nước vì sẽ khiến da và bề mặt thịt giữ nhiều nước.

Sả rửa sạch, đập dập, cắt khúc; gừng thái lát, lá chanh để nguyên hoặc vò nhẹ cho dậy mùi. Xếp muối hạt thành một lớp dày dưới đáy nồi, đặt sả và gừng lên trên để tạo khoảng cách giữa gà với muối. Tiếp đó, đặt gà lên trên lớp sả, rải thêm lá chanh và một ít sả quanh thân gà.

Đậy kín nắp, hấp ở lửa vừa đến khi gà chín. Thời gian phụ thuộc vào trọng lượng gà, độ dày của nồi và mức nhiệt; với con gà khoảng 1,2–1,5kg, có thể dự kiến khoảng 40–50 phút rồi kiểm tra độ chín. Nếu có nhiệt kế thực phẩm, đo ở phần dày nhất của đùi, tránh chạm xương; nhiệt độ bên trong cần đạt ít nhất 74°C để bảo đảm an toàn. Không nên chỉ dựa vào màu da hoặc thời gian ước lượng để kết luận gà đã chín.

Sau khi gà chín, tắt bếp và để yên trong nồi khoảng 5 phút rồi mới lấy ra. Chặt gà thành miếng vừa ăn, xếp ra đĩa, trang trí thêm lá chanh thái chỉ và vài nhánh sả. Thành phẩm đạt yêu cầu là phần da vàng óng, thịt chín mềm nhưng không bở, có mùi thơm dịu của sả và lá chanh, không bị mặn do tiếp xúc trực tiếp với muối.

3 bí quyết giúp gà hấp muối sả không khô, không mặn

Điểm quan trọng nhất của món ăn nằm ở cách xếp nguyên liệu. Muối hạt phải tạo thành lớp ngăn cách với đáy nồi, phía trên có sả và gừng để kê gà lên cao. Không nên đặt gà trực tiếp xuống lớp muối vì phần da tiếp xúc lâu có thể bị mặn, thậm chí cháy xém. Cũng không nên cho nước vào nồi nếu muốn làm theo cách hấp muối truyền thống bằng hơi nóng từ lớp muối và nguyên liệu. Kinh nghiệm được chia sẻ trên Phụ Nữ Mới.

Thứ hai, cần chọn gà có trọng lượng vừa phải và để gà ráo nước trước khi chế biến. Gà còn đọng nhiều nước dễ khiến quá trình làm nóng trong nồi không ổn định, còn gà quá lớn có thể cần thời gian làm chín lâu hơn, khiến phần thịt bên ngoài dễ mất độ mềm. Trong quá trình hấp, hạn chế mở nắp liên tục để tránh thất thoát nhiệt.

Cuối cùng, đừng hấp quá lâu chỉ vì muốn thịt thật mềm. Khi gà đã đạt độ chín an toàn, nên tắt bếp và lấy ra sau thời gian nghỉ ngắn. Nếu không có nhiệt kế thực phẩm, có thể kiểm tra ở phần đùi dày nhất: thịt không còn màu hồng sống, nước tiết ra không có màu đỏ; tuy nhiên, cách kiểm tra này không chính xác bằng đo nhiệt độ bên trong.

Gà hấp muối sả ngon nhất khi ăn nóng, chấm cùng muối tiêu chanh hoặc muối ớt xanh. Có thể ăn kèm dưa chuột, rau thơm, rau sống hoặc một đĩa nộm chua ngọt để cân bằng vị béo của da gà. Phần nước chấm nên pha vừa miệng, tránh quá mặn vì bản thân món ăn đã có hương vị đậm đà tự nhiên. VOV cho hay.

Với cách làm không quá cầu kỳ, nguyên liệu dễ tìm và thời gian chuẩn bị ngắn, gà hấp muối sả là gợi ý phù hợp cho bữa cơm cuối tuần hoặc những dịp gia đình quây quần. Chỉ cần chú ý khâu chọn gà, xếp muối đúng cách và kiểm tra độ chín, bạn đã có món ăn thơm ngon mà không cần nêm nếm quá nhiều gia vị.