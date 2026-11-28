Tăng cường miễn dịch

Theo Healthier Steps, nguồn vitamin và khoáng chất đa dạng trong rau dệu giúp củng cố "hàng rào" miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Vitamin C và các khoáng chất thiết yếu trong rau giúp kích thích sản xuất tế bào bạch cầu, tăng cường sức đề kháng chống lại các bệnh cảm cúm thông thường hay nhiễm trùng do vi khuẩn. Thói quen sử dụng rau tươi, sạch trong bữa ăn hằng ngày sẽ giúp cơ thể luôn tràn đầy năng lượng và dẻo dai.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Lượng chất xơ tự nhiên dồi dào trong rau dệu là "trợ thủ" đắc lực cho hoạt động của dạ dày và ruột. Khi đi vào đường tiêu hóa, chất xơ giúp tăng khối lượng phân, kích thích nhu động ruột hoạt động đều đặn và phòng ngừa hiệu quả chứng táo bón hay đầy hơi. Ngoài ra, chất xơ còn đóng vai trò như nguồn thức ăn (prebiotics) nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất của cơ thể.

Rau dệu từ lâu đã được đại đánh giá cao nhờ chứa nguồn dưỡng chất phong phú. (Ảnh: VTC News)

Tốt cho thị lực

Theo tiến sĩ Anjali Sehrawat (Ấn Độ), rau dệu tốt cho thị lực nhờ chứa hàm lượng dồi dào Beta-carotene (tiền chất Vitamin A) giúp cấu tạo nên sắc tố võng mạc, phòng ngừa khô mắt, quáng gà và bảo vệ giác mạc khỏe mạnh. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa mạnh như Lutein, Zeaxanthin cùng Flavonoid và Vitamin C trong loại rau này đóng vai trò như lá chắn tự nhiên giúp lọc ánh sáng xanh, bảo vệ điểm vàng và củng cố hệ thống vi mạch nuôi dưỡng đôi mắt, từ đó giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và mỏi mắt.

Đặc biệt theo Đông y, gan "khai khiếu ra mắt" nên tác dụng thanh nhiệt, giải độc gan của rau dệu cũng trực tiếp giúp giảm triệu chứng mắt sưng đỏ, mờ nhòe do gan nóng, đem lại đôi mắt sáng khỏe bền vững.

Giúp bảo vệ mạch máu và tim mạch

Rau dệu chứa hàm lượng phong phú các hợp chất polyphenol, flavonoid và vitamin C - những chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại trong cơ thể.

Các hoạt chất này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lớp nội mạc mạch máu, giảm nguy cơ viêm mãn tính và ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol xấu (LDL). Nhờ đó, sử dụng rau dệu thường xuyên giúp duy trì độ đàn hồi của thành mạch, kích thích lưu thông máu tối ưu và giảm bớt áp lực co bóp lên hệ tim mạch.

Hỗ trợ chức năng gan và giải độc

Loại rau dại này chứa hàm lượng dồi dào các hợp chất hoạt tính sinh học như flavonoid, polyphenol, triterpenoid và phytosterol. Những dưỡng chất này phối hợp ăn ý để thực hiện ba nhiệm vụ cốt lõi: bảo vệ tế bào gan khỏi sự tấn công của các gốc tự do bằng cách loại bỏ độc tố, kích thích gan sản xuất và thúc đẩy dòng chảy mật trôi chảy giúp tiêu hóa trơn tru, đồng thời củng cố màng tế bào và kích thích quá trình tái tạo các mô gan mới khỏe mạnh, từ đó nâng cao sức khỏe tổng thể và phục hồi chức năng gan một cách toàn diện.

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích sức khỏe bất ngờ, tuy nhiên không nên tự ý sử dụng hoặc lạm dụng rau dệu nếu chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc các chuyên gia y tế để tránh gây ảnh hưởng xấu với sức khỏe. Điều này đặc biệt quan trọng đối với trẻ nhỏ, người lớn tuổi, phụ nữ đang mang thai và những người đang điều trị bệnh