Theo đông y, thịt gà là loại thịt có vị ngọt, tính ẩm, không độc, lành mạnh phổi, có tác dụng làm ôn trung ích khí, bổ tinh tủy giúp bồi bổ cơ thể cho người mắc bệnh lâu ngày.

Loại thịt này là loại thực phẩm cung cấp chất đạm dồi dào, ít chất béo.

Do đó, đây là loại thịt ưu tiên sử dụng khi người dùng muốn phát triển cơ bắp và giảm cân lành mạnh, lâu dài. Loại thịt này cũng được chứng minh giúp ngừa bệnh viêm khớp cũng như các bệnh liên quan đến xương.

Từ thịt gà có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon khác nhau, trong đó món thịt gà xào nấm đùi gà và rau húng quế. Dân Việt giới thiệu cách làm món ăn này như sau:

Nguyên liệu:

- 500g thịt gà

- 200g nấm đùi gà

- 1 nắm lá húng quế

- 1 củ hành khô

- 2 tép tỏi

- 1 trái ớt (tùy chọn)

- Gia vị: nước mắm, dầu hào, muối, tiêu, dầu ăn

Cách làm:

- Thịt gà rửa sạch, thái miếng vừa ăn.

- Nấm đùi gà rửa sạch, thái lát mỏng vừa ăn.

- Lá húng quế nhặt rửa sạch, để ráo.

- Hành, tỏi băm nhỏ, ớt thái lát (nếu dùng).

- Ướp thịt gà với 1/2 thìa nước mắm, 1 thìa dầu hào, 1/2 thìa muối, 1 ít tiêu.

- Trộn đều và để thấm gia vị khoảng 30 phút.

- Đun nóng chảo phi hành và tỏi băm đến thơm.

- Cho thịt gà vào xào trên lửa lớn cho săn lại.

- Khi thịt gà chín tới, thêm nấm đùi gà vào xào chung. Nêm lại gia vị vừa ăn.

- Đảo đều đến khi nấm chín mềm và ngấm gia vị.

- Cho lá húng quế và ớt vào, đảo nhanh tay khoảng 1-2 phút rồi tắt bếp.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Hường Nguyễn thực hiện.