1. Hỗ trợ duy trì cơ bắp và chuyển hóa năng lượng

Thịt gà là nguồn protein chất lượng cao, cung cấp các acid amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Protein cần thiết cho quá trình xây dựng, sửa chữa và duy trì các mô, đặc biệt là cơ bắp.

Theo Bảng thành phần thực phẩm của Viện Dinh dưỡng, 100 g thịt gà ta (phần lườn, đùi) luộc cung cấp khoảng 186 kcal, 31,7 g protein và 6,5 g chất béo. Thịt gà còn chứa một số khoáng chất như canxi, sắt và kẽm.

Protein cũng có hiệu ứng sinh nhiệt cao hơn carbohydrate và chất béo. Điều này có nghĩa cơ thể cần tiêu hao nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa, hấp thu và chuyển hóa protein. Vì vậy, ăn thịt gà góp phần vào quá trình sinh nhiệt sau ăn nhưng không đồng nghĩa thực phẩm này có tác dụng đốt cháy mỡ thừa.

Ngoài ra, ăn đủ protein kết hợp vận động thường xuyên, đặc biệt là tập luyện sức mạnh, giúp duy trì khối cơ. Cơ bắp góp phần vào mức tiêu hao năng lượng khi nghỉ ngơi, do đó duy trì khối cơ có ý nghĩa đối với sức khỏe chuyển hóa.

2. Cung cấp năng lượng cho hoạt động hằng ngày

Thịt gà là nguồn protein chất lượng cao, cung cấp các acid amin thiết yếu. Ảnh: TV

Cơm là nguồn carbohydrate quen thuộc, cung cấp glucose để tế bào sử dụng làm năng lượng. Đây là nguồn nhiên liệu quan trọng cho não bộ và cơ bắp. Phần glucose chưa được sử dụng có thể dự trữ dưới dạng glycogen ở gan và cơ.

Kết hợp cơm với thịt gà giúp bữa ăn có cả carbohydrate và protein. Trong khi cơm cung cấp năng lượng cho các hoạt động hằng ngày, protein từ thịt gà góp phần duy trì cơ bắp và hỗ trợ phục hồi sau vận động.

Đây là cách kết hợp thực phẩm đơn giản, dễ chế biến và phù hợp với nhiều khẩu phần ăn. Tuy nhiên, lượng cơm và thịt gà cần điều chỉnh theo nhu cầu năng lượng, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

3. Ảnh hưởng đến đáp ứng đường huyết sau ăn

Khi ăn cơm cùng thịt gà, cơ thể tiếp nhận đồng thời carbohydrate và protein. Protein có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và đáp ứng đường huyết sau ăn. Tuy nhiên, không có nghĩa sự kết hợp này chắc chắn giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Lượng cơm, loại gạo, khẩu phần ăn, cách chế biến và thành phần các thực phẩm khác đều ảnh hưởng đến đáp ứng đường huyết. Người mắc đái tháo đường vẫn cần kiểm soát lượng tinh bột, kết hợp rau củ và protein trong bữa ăn, đồng thời tuân thủ hướng dẫn dinh dưỡng phù hợp.

4. Dễ thiếu chất nếu chỉ ăn cơm và thịt gà

Mặc dù cung cấp năng lượng và protein, cơm cùng thịt gà không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng nếu trở thành hai thực phẩm chủ đạo trong khẩu phần.

Thực đơn thiếu rau củ, trái cây, cá và các loại hạt dễ không cung cấp đủ các chất dinh dưỡng như chất xơ, vitamin C và omega-3. Chất xơ cần thiết cho hoạt động tiêu hóa, sức khỏe đường ruột và hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Vitamin C tham gia vào hoạt động của hệ miễn dịch, trong khi omega-3 có vai trò đối với sức khỏe tim mạch.

Ăn một thực đơn lặp lại trong thời gian dài cũng làm giảm sự đa dạng thực phẩm, khiến việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu vitamin và khoáng chất trở nên khó khăn hơn.

5. Cách ăn cơm và thịt gà cân đối dinh dưỡng hơn

Nên ăn đa dạng thực phẩm.

Để bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, nên kết hợp cơm và thịt gà với các loại rau củ như cà rốt, bông cải xanh, rau lá xanh, bí đỏ và trái cây. Có thể thay đổi giữa cơm trắng, gạo lứt và các loại ngũ cốc nguyên hạt để tăng lượng chất xơ.

Thịt gà nên được chế biến bằng cách luộc, hấp, nướng hoặc áp chảo với lượng dầu vừa phải. Hạn chế ăn thường xuyên gà chiên, gà tẩm bột hoặc các món chứa nhiều muối và nước sốt.

Ngoài thịt gà, nên luân phiên các nguồn protein như cá, trứng, đậu phụ và các loại đậu để tăng sự đa dạng dinh dưỡng. Khẩu phần cơm cũng cần phù hợp với nhu cầu năng lượng, tránh ăn quá nhiều tinh bột.