1. Gỏi tôm sống tiềm ẩn những nguy cơ gì?

Tôm sống, kể cả tôm tươi, có thể mang vi sinh vật gây bệnh từ môi trường nước, quá trình đánh bắt, vận chuyển, bảo quản và chế biến. Khi ăn tôm chưa được nấu chín, người dùng có nguy cơ tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh như:

Vi khuẩn Vibrio: Đây là nhóm vi khuẩn sống tự nhiên trong môi trường nước biển và nước lợ. Một số loài như Vibrio parahaemolyticus có thể gây viêm dạ dày ruột với biểu hiện tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn, nôn và sốt. Nhiễm Vibrio vulnificus tuy ít gặp hơn nhưng có thể gây nhiễm trùng máu nghiêm trọng, đặc biệt ở người mắc bệnh gan hoặc suy giảm miễn dịch.

Salmonella: Vi khuẩn này có thể xâm nhập vào thực phẩm qua nguồn nước, môi trường hoặc quá trình chế biến không bảo đảm vệ sinh. Nhiễm Salmonella thường gây tiêu chảy, sốt và đau quặn bụng.

Norovirus: Virus có thể lây truyền qua thực phẩm bị nhiễm bẩn, đặc biệt khi người chế biến không bảo đảm vệ sinh tay hoặc dụng cụ. Người nhiễm có thể bị nôn, tiêu chảy, đau bụng và buồn nôn.

Ngoài ra, tôm sống có thể bị nhiễm chéo vi sinh vật từ các thực phẩm khác, dao, thớt, tay người chế biến hoặc nguồn nước không an toàn. Vì vậy, tôm có vẻ tươi, sạch và không có mùi lạ cũng không đồng nghĩa với việc an toàn để ăn sống.

2. Nước chanh, gia vị có làm chín và khử khuẩn tôm?

Một số vi sinh vật vẫn có thể tồn tại sau khi tôm được ngâm trong hỗn hợp gia vị. Ảnh minh họa: Đối Mạnh Tuấn

Một quan niệm khá phổ biến khi chế biến gỏi tôm là dùng nhiều chanh hoặc giấm để làm tái thịt tôm, cho rằng môi trường acid sẽ tiêu diệt vi khuẩn và ký sinh trùng.

Thực tế, acid trong nước chanh làm biến đổi cấu trúc protein, khiến thịt tôm chuyển sang màu trắng đục, săn chắc hơn. Đây là thay đổi về mặt hóa học, không đồng nghĩa với quá trình nấu chín bằng nhiệt.

Nước cốt chanh, giấm, muối, ớt và các loại gia vị không thể thay thế việc nấu chín để loại bỏ các tác nhân gây bệnh. Một số vi sinh vật vẫn có thể tồn tại sau khi tôm được ngâm trong hỗn hợp gia vị.

Tương tự, cấp đông tôm không bảo đảm tiêu diệt hết vi khuẩn và virus. Đông lạnh đúng quy trình có thể kiểm soát một số ký sinh trùng nhưng không loại bỏ toàn bộ nguy cơ nhiễm khuẩn. Do đó, tôm đông lạnh sau khi rã đông vẫn không mặc nhiên an toàn để ăn sống.

3. Dấu hiệu nhiễm bệnh sau khi ăn gỏi tôm sống

Sau khi ăn tôm sống nhiễm vi sinh vật gây bệnh, người dùng có thể xuất hiện các triệu chứng đường tiêu hóa như đau bụng, đau quặn bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt và ớn lạnh. Một số trường hợp tiêu chảy nhiều lần có thể dẫn đến mất nước.

Thời gian xuất hiện triệu chứng phụ thuộc vào tác nhân gây bệnh. Có trường hợp khởi phát sau vài giờ, trong khi những trường hợp khác có thể mất vài ngày mới biểu hiện.

Phần lớn trường hợp nhiễm khuẩn đường tiêu hóa nhẹ có thể tự cải thiện nhưng không nên chủ quan nếu tiêu chảy kéo dài, nôn nhiều hoặc có dấu hiệu mất nước. Cần đi khám khi xuất hiện sốt cao, đau bụng dữ dội, đi ngoài ra máu, tiểu ít, khô miệng, chóng mặt hoặc không thể uống đủ nước.

Đặc biệt, nhiễm Vibrio vulnificus có thể tiến triển nhanh thành nhiễm trùng máu, gây tụt huyết áp và tổn thương nghiêm trọng các cơ quan.

4. Ai không nên ăn gỏi tôm sống?

Một số nhóm có nguy cơ gặp biến chứng nặng hơn khi nhiễm vi sinh vật từ hải sản sống, gồm phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người cao tuổi, người mắc bệnh gan, đái tháo đường, người suy giảm miễn dịch hoặc đang điều trị ung thư.

Với những đối tượng này, nhiễm khuẩn từ thực phẩm không chỉ gây rối loạn tiêu hóa mà còn có nguy cơ dẫn đến biến chứng toàn thân, phải nhập viện điều trị. Vì vậy, nên tránh các món tôm sống, tôm tái hoặc hải sản chưa được nấu chín kỹ.

Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh, nên chọn tôm có nguồn gốc rõ ràng, bảo quản lạnh đúng cách và nấu chín trước khi ăn. Trong quá trình sơ chế, cần rửa tay, vệ sinh dụng cụ và tránh để tôm sống tiếp xúc với thực phẩm đã chế biến.

Nếu yêu thích món gỏi, có thể luộc hoặc hấp chín tôm, để nguội đúng cách rồi trộn với nước cốt chanh và gia vị. Cách này vẫn giữ được hương vị đặc trưng mà giảm đáng kể nguy cơ nhiễm bệnh do ăn hải sản sống.