Khung cảnh ở ngôi làng Gimmelwald. Ảnh: AOL

Thụy Sĩ nổi tiếng với những dãy núi hùng vĩ, những chuyến tàu xuyên qua dãy Alps và các ngôi làng nhỏ yên bình, đẹp như tranh. Rick Steves, chuyên gia du lịch người Mỹ, mới đây chia sẻ về ngôi làng Gimmelwald nằm trong thung lũng Lauterbrunnen, là điểm đến vẫn chưa nhiều du khách quốc tế biết đến.

Steves cho biết Gimmelwald sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, phù hợp với những người yêu thích leo núi, đi bộ đường dài và muốn khám phá một Thụy Sĩ yên tĩnh, nguyên sơ.

Ngôi làng Gimmelwald với cảnh đẹp yên bình. Ảnh: AOL

Gimmelwald nằm ở độ cao khoảng 1.370m so với mực nước biển. Một điểm đặc biệt là ô tô không được phép lưu thông trong làng. Du khách có thể đến đây bằng cáp treo từ Stechelberg hoặc đi bộ men theo sườn núi từ Murren, băng qua những đồng cỏ phủ đầy hoa hồng núi Alps, theo AOL.

Trải qua nhiều thế kỷ, nơi đây vẫn duy trì đặc trưng của một ngôi làng nông nghiệp miền núi. Với khoảng 100 cư dân, Gimmelwald thậm chí được mô tả là nơi có số lượng bò nhiều hơn người. Những ngôi nhà gỗ kiểu chalet với ban công phủ đầy hoa nằm dưới chân dãy núi Jungfrau.

Ngôi làng gây ấn tượng bởi không gian tĩnh lặng, nơi âm thanh nổi bật chỉ là tiếng chim hót và tiếng người dân cắt cỏ làm thức ăn cho gia súc.

Khung cảnh mùa đông của ngôi làng. Ảnh: Jungfrauregion

Đến nay, nhiều gia đình địa phương vẫn duy trì hoạt động nông nghiệp, bán sữa, phô mai và các sản phẩm tự làm trực tiếp tại trang trại. Một nét thú vị là cửa hàng không có nhân viên phục vụ Honesty Shop, khách tự chọn hàng và để tiền vào quầy thanh toán. Cách mua bán dựa trên sự tin tưởng này phần nào phản ánh nhịp sống cộng đồng giản dị, gần gũi ở Gimmelwald.

Gimmelwald từng đối mặt với nguy cơ suy giảm dân số khi người trẻ rời làng để học tập và làm việc ở những khu vực khác.

Bước ngoặt đến vào năm 1965, khi tuyến cáp treo Schilthorn được đưa vào hoạt động, giúp kết nối ngôi làng với khu vực bên dưới. Việc đi lại thuận tiện hơn tạo điều kiện để người dân làm việc tại thung lũng hoặc những địa phương xa hơn mà vẫn có thể trở về nhà mỗi ngày.

Tuyến cáp treo cũng thúc đẩy hoạt động du lịch, giúp các nhà hàng và căn hộ nghỉ dưỡng có thêm cơ hội kinh doanh.