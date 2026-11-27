Rươi là thực phẩm theo mùa, được nhiều người yêu thích nhờ hương vị đặc trưng và có thể chế biến thành nhiều món như chả rươi, rươi kho, rươi xào hoặc nấu măng. Tuy nhiên, chất lượng rươi dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện thu hoạch, vận chuyển và bảo quản.

Vì vậy, lựa chọn nguyên liệu tươi, làm sạch nhẹ nhàng và kiểm soát nhiệt độ lưu trữ là những bước cần thiết để bảo đảm an toàn khi sử dụng.

1. Cách chọn rươi tươi trước khi sơ chế

Để mua được rươi tươi ngon và đảm bảo an toàn thực phẩm, hãy chọn những con to, mập, màu đỏ hồng, còn khỏe.

Khi mua rươi, nên ưu tiên những con còn tươi, có màu hồng, xanh hoặc đỏ đặc trưng, thân nguyên vẹn, không có mùi hôi hay dấu hiệu phân hủy bất thường.

Không chọn rươi đã chết nhiều, thân nhũn nát, chảy dịch hoặc có mùi ôi khó chịu. Đặc biệt, cần tránh mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc, không được bảo quản phù hợp trong quá trình vận chuyển và bày bán.

Sau khi mua về, nên sơ chế và chế biến càng sớm càng tốt, không để rươi lâu ở nhiệt độ phòng.

2. Hướng dẫn sơ chế rươi sạch, không bị vỡ nát

Rươi có thân mềm, dễ bị tổn thương khi tác động mạnh. Vì vậy, quá trình làm sạch cần thực hiện nhẹ nhàng, tránh khuấy đảo liên tục.

Nhặt bỏ tạp chất và rửa rươi: Cho rươi vào khay, nhẹ nhàng loại bỏ bùn đất, cỏ, rác, côn trùng và những con đã chết, dập nát hoặc có mùi lạ. Sau đó, đặt rươi vào rổ mắt nhỏ, nhúng nhẹ qua chậu nước sạch, thay nước vài lần để loại bỏ cặn bẩn cho đến khi sạch. Tránh khuấy mạnh làm rươi vỡ.

Để rươi ráo nước trước khi chế biến: Sau khi làm sạch, để rươi trong rổ cho ráo nước tự nhiên. Có thể trộn rươi với trứng, thịt băm, vỏ quýt, thì là và một số gia vị tùy món ăn. Không nên ngâm rươi quá lâu trong nước.

Chế biến rươi chín kỹ: Rươi cần được nấu chín hoàn toàn, không ăn sống hoặc tái. Nấu chín giúp giảm nguy cơ nhiễm vi sinh vật gây bệnh nhưng không làm nguyên liệu đã ôi hỏng trở nên an toàn.

Một số người còn chần rươi qua nước nóng để bảo đảm an toàn trước khi chế biến, cách làm như sau:

Đun sôi nước, tắt bếp và để nguội bớt còn khoảng 70 - 80°C. Từ từ đổ nước nóng vào chậu rươi sao cho ngập rươi, sau đó dùng đũa khuấy nhẹ theo một chiều để lông và chất nhớt bong ra, nổi lên mặt nước. Chần khoảng 1 - 2 phút, đến khi rươi sạch lông và săn lại thì nhanh chóng vớt ra bằng rổ hoặc vá có lỗ. Đổ bỏ nước chần cùng lông và chất bẩn. Không dùng nước quá nóng hoặc chần quá lâu vì dễ làm rươi chín, nát, ảnh hưởng đến chất lượng món ăn.

3. Cách bảo quản rươi tươi khi chưa sử dụng

Nếu chưa thể chế biến ngay, cần nhanh chóng bảo quản rươi trong tủ lạnh. Không nên để thực phẩm tươi sống lâu ở nhiệt độ phòng, nhất là khi thời tiết nóng ẩm, vi khuẩn có thể phát triển nhanh.

Bảo quản rươi trong ngăn mát tủ lạnh: Cho rươi vào hộp sạch, đậy kín và bảo quản ở nhiệt độ khoảng 4°C hoặc thấp hơn. Theo hướng dẫn chung về hải sản tươi, nên sử dụng trong vòng 1 - 2 ngày khi bảo quản ở nhiệt độ này hoặc cấp đông nếu chưa dùng. Tuy nhiên, tốt nhất nên chế biến càng sớm càng tốt.

Cấp đông nếu muốn bảo quản lâu hơn: Chia rươi thành từng phần vừa đủ cho mỗi lần sử dụng, đậy kín và bảo quản ở khoảng -18°C, ghi ngày cấp đông để tiện theo dõi. Khi dùng, rã đông rươi trong ngăn mát tủ lạnh, không để ở nhiệt độ phòng. Sau khi rã đông, cần chế biến ngay và không cấp đông lại.

Kiểm tra nguyên liệu trước khi nấu: Trước khi chế biến, cần kiểm tra tình trạng rươi. Nếu có mùi ôi, dấu hiệu phân hủy hoặc bất thường, nên loại bỏ.

4. Những lưu ý để ăn rươi an toàn

Để hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm, cần duy trì vệ sinh trong toàn bộ quá trình lựa chọn, sơ chế và chế biến rươi. Không sử dụng chung dao, thớt hoặc dụng cụ đựng thực phẩm sống với thức ăn chín nếu chưa được làm sạch.

Rươi sau khi nấu nên được sử dụng sớm. Nếu chưa ăn ngay, cần bảo quản lạnh kịp thời, không để món ăn ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ; khi thời tiết trên 32°C, thời gian này không nên quá 1 giờ.

Rửa sạch, bảo quản lạnh và nấu chín là những bước cần thiết nhưng không thể biến nguyên liệu đã ôi hỏng thành thực phẩm an toàn. Vì vậy, lựa chọn rươi có nguồn gốc rõ ràng, sử dụng nguyên liệu tươi và tuân thủ nguyên tắc vệ sinh thực phẩm là điều quan trọng.