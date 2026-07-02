Loại thịt mềm ngon nhất của con heo, ăn vào tốt cho xương khớp, đem rim sả ớt đánh bay cả nồi cơm

Sườn non (hay còn gọi là sườn sụn) là loại thịt được nhiều người ưa thích, là một trong những phần ngon nhất của thịt heo.

Thông thường, loại thịt này thường được lọc bỏ phần đầu của miếng sườn, thường có nhiều thịt mềm ở giữa và phần sụn giòn.

Phần sụn này là phần đầu của xương với phần sụn non không bị cứng. Khi nấu chín kỹ vẫn có độ giòn rất ngon mà không bị ngán.

Sườn non (hay còn gọi là sườn sụn) là loại thịt được nhiều người ưa thích, là một trong những phần ngon nhất của thịt heo.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, loại thịt này cung cấp collagen dồi dào, trong khi đó, collagen lại là loại protein giữ vai trò quan trọng với sức khỏe, đặc biệt là xương khớp.

Từ loại thịt này có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon hấp dẫn, với cách rim cùng sả và ớt dưới đây, món sườn non trở nên thơm lừng, đậm đà và cực kỳ "hao cơm". Dân Việt giới thiệu cách làm món sườn non rim sả ớt như sau:

Nguyên liệu

- 600g dẻ sườn non

- 6 củ sả

- 1 quả ớt sừng (không cay)

*Gia vị ướp sườn

- 2 thìa phở bột chiên giòn

- 3 thìa cà phê nước mắm ngon

- 1 thìa cà phê hạt nêm

- 2 thìa cà phê dầu hào

- 1/2 thìa cà phê mì chính (tùy chọn)

*Gia vị rim

5 thìa phở nước lọc

1 thìa phở nước mắm

1 thìa phở tương ớt

1/2 thìa phở đường

Cách làm

- Sườn non chặt thành từng khúc dài vừa ăn, chần sơ qua nước sôi rồi rửa sạch dưới vòi nước để loại bỏ cặn bẩn và mùi hôi.

Sườn chần sơ, xả sạch, ướp

- Cho sườn vào tô, thêm bột chiên giòn, nước mắm, hạt nêm, dầu hào và mì chính. Trộn đều và ướp ít nhất 1 giờ để sườn ngấm gia vị. Nếu có thời gian, có thể ướp lâu hơn để món ăn thêm đậm đà.

Chiên sườn

- Đem sườn đi chiên bằng nồi chiên không dầu hoặc chiên với dầu ăn đến khi bề mặt hơi vàng. Bước này giúp sườn săn lại, giữ được độ mềm mọng khi rim.

- Sả và ớt sừng băm hoặc xay nhuyễn. Phi thơm hỗn hợp sả, ớt rồi cho sườn vào đảo đều.

Phi thơm sả ớt

- Tiếp tục thêm nước lọc, nước mắm, tương ớt và đường. Đun với lửa vừa, trong quá trình rim nhớ lật đều các miếng sườn để gia vị thấm đều.

Cho sườn vào đảo đến khi sền sệt, nước rút, sả bám đều

- Khi nước sốt cạn bớt, chuyển sang dạng sền sệt và phần sả bám quanh từng miếng sườn là món ăn đã hoàn thành.

Mềm, róc, ngọt, thơm

- Thành phẩm: Từng miếng sườn vàng óng, mềm mọng, đậm đà gia vị, thoang thoảng mùi sả thơm nức. Vị mặn ngọt hài hòa cùng chút cay nhẹ khiến món ăn trở nên vô cùng hấp dẫn.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Lee Hoa thực hiện