Chọn đào đầu nhọn hay đầu tròn mới ngon? Chuyên gia mách 5 mẹo đơn giản, đừng chỉ nhìn hình dáng

Theo các chuyên gia, hình dáng quả chỉ là một trong nhiều yếu tố có thể tham khảo. Độ ngọt và chất lượng của quả đào còn phụ thuộc vào giống, điều kiện canh tác, mức độ chín khi thu hoạch và cách bảo quản sau thu hoạch. Vì vậy, nếu chỉ nhìn vào phần đầu quả để quyết định thì chưa đủ.

Dưới đây là những dấu hiệu giúp bạn chọn được đào ngon một cách đáng tin cậy hơn.

Đầu nhọn hay đầu tròn có quyết định độ ngọt?

Nhiều người trồng đào lâu năm cho biết một số giống đào có phần đầu hơi nhô nhọn, trong khi những giống khác lại có đầu tròn. Sự khác biệt này chủ yếu liên quan đến đặc điểm của giống chứ không phải là tiêu chí khẳng định quả nào ngon hơn.

Ở một số giống, quả đầu nhọn có thể thường ngọt hơn, nhưng điều này không đúng với tất cả các loại đào. Vì vậy, đây chỉ nên được xem là một dấu hiệu tham khảo thay vì "bí quyết" chọn đào.

1. Quan sát đường rãnh giữa quả

Đào thường có một đường rãnh chạy dọc từ cuống xuống đáy quả. Những quả phát triển đầy đủ thường có đường rãnh mềm mại, cân đối và phần thịt hai bên nở đều. Ngược lại, nếu rãnh quá sâu, quả méo hoặc phát triển không cân đối thì có thể chất lượng thịt quả sẽ kém hơn. Tuy nhiên, độ sâu của đường rãnh cũng chịu ảnh hưởng bởi giống đào nên không thể dùng làm tiêu chí duy nhất.

2. Kiểm tra phần cuống

Một quả đào tươi thường có phần cuống còn xanh, chắc và không bị khô héo. Nếu vùng quanh cuống xuất hiện dấu hiệu dập nát, rỉ nước hoặc có mùi lạ thì không nên chọn vì đây có thể là dấu hiệu quả đã để lâu hoặc bắt đầu hư hỏng. Riêng quan niệm "cuống đỏ là đào chín ép bằng hóa chất" hiện không có bằng chứng khoa học để khẳng định. Màu sắc quanh cuống có thể thay đổi tùy giống hoặc mức độ chín của quả.

3. Đừng chỉ chọn quả đỏ nhất

Nhiều người cho rằng đào càng đỏ càng ngọt, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Màu đỏ trên vỏ chủ yếu phản ánh lượng ánh nắng mà quả nhận được trong quá trình phát triển. Trong khi đó, màu nền của vỏ mới là dấu hiệu đáng chú ý hơn. Đối với nhiều giống đào, khi chín, phần nền sẽ chuyển từ xanh sang màu kem, vàng nhạt hoặc trắng ngà. Nếu nền vỏ vẫn còn xanh rõ rệt thì quả có thể chưa đạt độ chín tối ưu.

4. Hãy ngửi mùi thơm

Mùi hương là một trong những dấu hiệu đáng tin cậy để đánh giá độ chín. Những quả đào chín tự nhiên thường có mùi thơm nhẹ, dễ chịu, đặc biệt ở vùng gần cuống. Nếu gần như không có mùi, quả có thể còn xanh. Ngược lại, nếu có mùi lên men hoặc mùi rượu, nhiều khả năng đào đã chín quá hoặc bắt đầu hỏng.

5. Bóp nhẹ để kiểm tra độ chín

Những người có kinh nghiệm khuyến cáo nên dùng lòng bàn tay thay vì đầu ngón tay để kiểm tra độ cứng của đào nhằm tránh làm dập quả. Quả chín vừa sẽ hơi mềm nhẹ khi ấn nhưng vẫn giữ được độ đàn hồi. Quả quá cứng thường chưa chín, còn quả mềm nhũn có thể đã quá chín hoặc bảo quản không tốt.

Mẹo bảo quản đào ngon lâu hơn

Sau khi mua về, nếu đào còn cứng, nên để ở nhiệt độ phòng khoảng 1-3 ngày để tiếp tục chín tự nhiên. Khi quả đã đạt độ chín mong muốn, có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng trong vài ngày. Trước khi ăn, nên lấy đào ra ngoài khoảng 20-30 phút để hương thơm và vị ngọt được rõ hơn.

Nếu muốn chọn được đào ngon, đừng chỉ nhìn đầu nhọn hay đầu tròn. Hãy kết hợp quan sát màu nền của vỏ, độ tươi của cuống, mùi thơm, độ đàn hồi và hình dáng tổng thể của quả. Đây là những dấu hiệu đáng tin cậy hơn giúp bạn chọn được những quả đào chín tự nhiên, mọng nước và có hương vị thơm ngon.