Tiên Nguyễn ăn bún đậu mắm tôm khi thăm Vancouver

Đang có chuyến du lịch khám phá Vancouver cùng ông xã Justin Cohen, Tiên Nguyễn check in với Science World - một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Vancouver được "khoác áo" mới nhân dịp World Cup 2026 cùng Steam Clock - chiếc đồng hồ hơi nước lắp đặt từ năm 1977 trên khu phố lịch sử Gastown.

Tiên Nguyễn khoe vẻ tươi tắn khi du ngoạn trên vịnh False Creek, tạo dáng trước Science World - biểu tượng nổi tiếng của Vancouver với mái vòm hình địa cầu mô phỏng quả bóng World Cup.

Ái nữ của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cũng tranh thủ ghé một nhà hàng Việt, thưởng thức các món đậm hương vị quê nhà như bún đậu mắm tôm, phở bò, bún chả,... Doanh nhân Gen Z chú thích thêm: "I need my Viet food" (tạm dịch: Tôi thèm đồ ăn Việt quá).

Tiệm đồ Việt "níu chân" Tiên Nguyễn tại Vancouver có tên No Nê, nằm trên con phố Denman nhộn nhịp ở khu West End. Không gian tại quán được bài trí theo phong cách Hà Nội những năm bao cấp. Tường quán phủ kín các bức tranh vẽ tay tái hiện phố cổ, kết hợp đèn chụp đỏ, cửa chớp xanh, tủ kính cũ, radio cassette và nhiều vật dụng hoài niệm được sắp đặt khéo léo, tạo cảm giác như bước vào một góc Hà Nội giữa lòng Vancouver.

Tiên Nguyễn có dịp thưởng thức nhiều món ăn Việt như bún đậu mắm tôm, phở bò, bún nem rán ngay giữa lòng Vancouver.

Thực đơn tại No Nê tập trung vào các món Việt quen thuộc như nem rán Hà Nội, nem cua bể, chả cốm chiên, thịt xiên nướng, gỏi cuốn, bún đậu mắm tôm, phở cùng nhiều món ăn mang hương vị Bắc Bộ. Các món ăn đều được giữ hương vị truyền thống nhưng mang diện mạo hiện đại, phù hợp với cả người Việt xa quê lẫn thực khách quốc tế.

Các món khai vị ở đây dao động khoảng 15-25 CAD (khoảng 280.000-470.000 đồng), trong khi món chính phổ biến từ 22-35 CAD (khoảng 410.000-650.000 đồng). Ngoài đồ ăn, No Nê cũng phục vụ cà phê Việt cùng các món tráng miệng dân dã như tàu hũ hoa nhài.

Tiên Nguyễn thích thú khi tìm được nhà hàng với những món ăn Việt quen thuộc giữa xứ người.

Tiên Nguyễn sinh năm 1997, là con gái "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn với cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên - tổng giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG). Cô hiện giữ chức CEO một công ty chuyên về thời trang xa xỉ thuộc tập đoàn gia đình. Chồng Tiên Nguyễn tên Justin Cohen, sinh năm 1981, là người gốc Dubai, lớn lên tại Canada, làm trong ngành quảng cáo. Cả hai hẹn hò hơn 5 năm trước khi kết hôn vào cuối năm ngoái.