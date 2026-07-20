Rang thịt ba chỉ rang cháy cạnh nhất định phải cho thêm loại củ này, mon ăn thơm phức, đậm đà hấp dẫn

Món thịt ba chỉ rang luôn có sức hấp dẫn đặc biệt và được nhiều người yêu thích.

Rang thịt theo cách này, từng miếng thịt ba chỉ được rang đến khi vàng xém cạnh, phần mỡ chảy bớt tạo độ giòn béo vừa phải, hòa quyện cùng nước mắm thơm nồng và chút ngọt dịu của đường.

Đặc biệt khi rang thịt kết hợp với hành tây, món ăn càng thêm dậy hương, đậm đà và cực kỳ "hao cơm". Dân Việt giới thiệu cách làm món thịt ba chỉ rang cháy cạnh như sau:

Nguyên liệu rang thịt ba chỉ:

- Thịt ba chỉ

- 1 củ hành tây

- Hành lá

- Dầu ăn

- Muối

- Tiêu xay

- Nước mắm

- Đường

Cách rang thịt ba chỉ

- Thịt ba chỉ rửa sạch, bỏ da (tùy thích), cắt miếng vừa ăn cỡ 0,4- 0,5cm. Ướp 1 ít muối + tiêu, để 15 phút.

- Hành lá rửa sạch cắt khúc, hành tây cắt lát mỏng.

- Cho dầu ăn vào chảo lắc đều và đun nóng. Cho thịt vào đảo đều cho tới khi chảy bớt mỡ và các bề mặt thịt xém cạnh, chắt bớt mỡ ra.

- Nêm nếm gia vị: Cho thêm nước mắm + đường, đảo đều trên lửa nhỏ vừa cho gia vị ngấm đều vào thịt.

- Sau vài phút thì thêm hành tây vào đảo chung. Khi gia vị quyện đều, thịt lên màu vàng nâu đẹp mắt là được.

- Thêm hành lá cắt khúc và tắt bếp.

* Bí quyết để rang thịt ba chỉ ngon:

- Chọn thịt ba chỉ có tỷ lệ nạc và mỡ cân đối để món ăn mềm, không quá khô cũng không quá béo.

- Rang thịt đến khi xém cạnh sẽ giúp miếng thịt thơm hơn và tạo độ giòn hấp dẫn.

- Chắt bớt mỡ sau khi rang giúp món ăn đậm vị nhưng không ngấy.

- Chỉ nên cho hành tây vào ở bước cuối để giữ được độ ngọt tự nhiên và không bị mềm nhũn.

Thành phẩm thịt ba chỉ rang có màu vàng nâu óng ánh, hương thơm đặc trưng của nước mắm hòa quyện với vị béo của thịt và vị ngọt của hành tây. Miếng thịt mềm, đậm đà, xen lẫn phần mỡ giòn nhẹ, ăn cùng cơm trắng nóng hổi và rau luộc là đủ cho một bữa cơm gia đình tròn vị.

Chúc các bạn thành công khi rang thịt theo cách này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện!