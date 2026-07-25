Món ngon dễ làm đổi vị cho cả nhà ngày cuối tuần từ loại lá tốt cho xương khớp, nhất là tuổi trung niên

Chả ốc lá lốt là một trong những món ngon khó cưỡng được tạo nên từ những nguyên liệu quen thuộc, dễ tìm. Món ăn kết hợp giữa lá lốt và thịt ốc băm nhỏ, giò sống hoặc thịt xay cùng những nguyên liệu truyền thống khác.

Theo nhiều nghiên cứu chỉ ra, lá lốt và ốc đều chứa nhiều dưỡng chất tốt cho đau nhức xương khớp, nhất là với những người tuổi trung niên. Ở trong ốc có hàm lượng canxi cao giúp hỗ trợ xương chắc khỏe.

Món ngon chả ốc lá lốt ăn không bị ngấy như nhiều loại chả khác và cũng dễ làm. Ốc chọn để làm thường là ốc nhồi, ốc bươu…. Sau khi sơ chế sạch, thịt ốc được băm hoặc thái hạt lựu để giữ độ giòn. Phần nhân được trộn cùng giò sống, hành khô, sả băm, lá lốt thái nhỏ và một chút tiêu xay.

Hỗn hợp sau đó được cuốn trong từng chiếc lá lốt xanh mướt rồi chiên trên lửa vừa cho đến khi vàng đều. Mọi người cũng có thể dùng nồi chiên không dầu để giảm lượng dầu mỡ hoặc đem hấp cũng vẫn giữ được hương vị hấp dẫn.

Chia sẻ kinh nghiệm với chuyên trang Gia đình và Xã hội, mẹ đảm Mỹ Duyên cho biết, bí quyết để món chả ốc lá lốt thơm ngon là không cần băm quá nhuyễn ốc. Khi đó, ốc vẫn giữ được độ giòn sẽ tạo cảm giác thú vị khi thưởng thức. Lá lốt chọn cần là loại bánh tẻ, không non cũng không quá già để khi chiên có được màu đẹp và thơm hơn. Chả ốc lá lốt có thể ăn kèm bún tươi, rau sống và nước mắm chua ngọt hoặc dùng cùng cơm nóng đều rất hợp.

Dưới đây là cách làm món chả ốc lá lốt để các thành viên trong gia đình thay đổi khẩu vị, mọi người có thể

Nguyên liệu làm chả ốc lá lốt

+ 1kg ốc

+ 400gr giò sống

+ 400gr nạc vai xay

+ 200gr thịt mỡ thái hạt lựu

+ Lá lốt, lá chanh, gừng, ớt, hành lá, hành khô

+ Gia vị: tiêu, mắm, muối, hạt nêm, đường

Cách làm chả ốc lá lốt

Ốc bươu làm sạch, băm nhỏ. Lá lốt, lá chanh hành lá, gừng, ớt, hành lá, hành khô làm sạch rồi thái nhỏ. Trộn tất cả nguyên liệu với thịt, giò sống với nhau cho đều.

Nêm gia vị rồi trộn đều các nguyên liệu lại, để ngấm 20–30 phút.

Lấy lá lốt cuộn từng lượng nhân vừa phải

Cho vào chảo rán hoặc dùng nồi không dầu để ở nhiệt độ 180 độ, thời gian 30 phút. Nếu thích ăn hấp, mọi người có thể vo viên rồi đem hấp cách thủy khoảng 15 phút là được.

Món chả ốc lá lốt khi chín đều, bên ngoài sẽ vàng thơm và bên trong mềm giòn sần sật. Khi cắn một miếng chả nóng hổi sẽ cảm nhận được lớp lá lốt ở bên ngoài thơm phức, nhân ngọt đậm đà và giòn dai đặc trưng của ốc. Món này đem chấm cùng với chấm chén mắm chua ngọt tỏi, ớt, gừng nữa vô cùng lôi cuốn.