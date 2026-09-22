Loại thịt có canxi cao hơn sữa, giàu sắt và selen, bổ máu, tốt xương, xào ớt thành món ngon kích thích vị giác

Khi mùa thu đến và thời tiết ngày càng trở nên mát mẻ hơn, nhiều người trung niên và người cao tuổi bắt đầu cảm thấy chân tay kém linh hoạt hơn, bị đau đầu gối khi leo cầu thang và cứng khớp tay chân khi thức dậy vào buổi sáng.

Điều này không hoàn toàn là do "tuổi già". Việc đổ mồ hôi quá nhiều trong mùa hè dẫn đến mất canxi và protein, và cơ thể cần thêm năng lượng để thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ vào mùa thu. Nếu dinh dưỡng không đầy đủ, chân tay sẽ trở nên yếu đi một cách tự nhiên.

Thay vì tiêu tiền vào một đống chai lọ thực phẩm chức năng, tốt hơn hết là bạn nên hiểu cách ăn uống đúng cách để có ba bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng mỗi ngày. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ 2 loại thịt dễ làm giúp tăng cường sức mạnh cho đôi chân.

Nguyên liệu dễ mua, công thức đơn giản, và quan trọng nhất là chúng rất bổ dưỡng. Ăn luân phiên các loại thịt này vài ngày một lần sẽ giúp bạn có đôi chân khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

1. Loại thịt: Ngao

Khi nói đến việc bổ sung canxi, nhiều người thường nghĩ ngay đến sữa. Thực tế, loại thịt này có hàm lượng canxi cao hơn sữa; cứ 100 gram thịt nghêu chứa hơn 130 miligam canxi, gấp hai đến ba lần so với cùng trọng lượng trứng.

Nghêu cũng rất giàu sắt và selen; hàm lượng sắt của chúng thuộc hàng cao nhất trong các loại hải sản. Ăn nghêu với lượng vừa phải rất có lợi cho việc duy trì sức khỏe xương và tuần hoàn máu, đặc biệt là đối với người trung niên và người cao tuổi.

Ngao xào ớt chuông là món ăn nhanh chóng, dễ làm với hương vị cay nồng và tươi mát, đặc biệt thích hợp cho những ngày thu khi bạn không có nhiều khẩu vị.

Vị cay của ớt chuông có thể kích thích vị giác, trong khi hương vị umami của ngao không cần phải được tăng cường bằng bột ngọt. Sự kết hợp của hai nguyên liệu này tạo nên một món ăn ngon chỉ với thao tác xào đơn giản.

Món ăn gợi ý: Ngao xào ớt chuông xanh

- Sau khi mua, ngâm nghêu trong nước muối loãng khoảng hai tiếng để chúng nhả hết cát, thay nước một lần trong thời gian này. Sau khi ngâm, rửa sạch nghêu hai lần và để ráo nước.

- Bỏ hạt ớt chuông và cắt thành từng miếng nhỏ. Cắt gừng thành sợi và đập dập tỏi. Nếu thích vị chua của đậu đen, bạn có thể chuẩn bị một thìa nhỏ đậu đen lên men.

- Làm nóng dầu trong chảo, cho gừng thái lát, tỏi băm và đậu đen lên men vào xào thơm. Sau đó cho nghêu vào xào trên lửa lớn.

- Rưới một thìa rượu nấu ăn dọc theo mép nồi, thêm nửa bát nước, đậy nắp và đun nhỏ lửa trong một hoặc hai phút cho đến khi tất cả nghêu mở miệng.

- Mở nắp, cho ớt chuông xanh, một ít nước tương nhạt và muối vào, xào trên lửa lớn cho đến khi ớt chuông chín tới, sau đó tắt bếp.

Ngao được nấu chín ngay khi chúng mở vỏ, vì vậy đừng nấu quá chín, nếu không thịt sẽ bị teo lại và dai. Món này chỉ mất năm hoặc sáu phút từ lúc nấu đến khi dọn ra, và rất hợp với cháo hoặc cơm. Hương vị tươi ngon và cay nồng rất dễ gây nghiện!

2. Loại thịt: Dạ dày lợn

Dạ dày lợn có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng khi được làm sạch và hầm nhừ, nó tạo nên một món súp ngon và bổ dưỡng.

Cứ 100 gram dạ dày lợn chứa khoảng 15 gram protein và chỉ hơn 5 gram chất béo, khiến nó trở thành một phần rất nạc của con lợn. Hơn nữa, loại thịt này chứa pepsin và các chất có nguồn gốc từ niêm mạc dạ dày, rất tốt cho niêm mạc dạ dày.

Khi khẩu vị của bạn thay đổi thất thường vào mùa thu, một bát súp dạ dày lợn có thể mang lại cảm giác dễ chịu tuyệt vời.

Món ăn gợi ý: Canh gà hầm dạ dày lợn

- Làm sạch dạ dày heo là rất quan trọng. Lộn ngược dạ dày heo tươi và dùng dao cạo sạch lớp mỡ trắng và màng. Sau đó rắc bột mì và muối hạt lên, chà xát nhiều lần cả bên trong lẫn bên ngoài. Rửa sạch với nước sạch, rồi lặp lại quá trình. Cuối cùng, cho một ít giấm trắng và chà xát lại; điều này sẽ giúp loại bỏ hầu hết mùi hôi. Đừng bỏ qua bước này; nếu dạ dày heo không được làm sạch đúng cách, cả nồi canh sẽ bị hỏng.

- Chần riêng dạ dày heo và thịt gà. Cho dạ dày heo vào nồi nước lạnh luộc từ ba đến năm phút, sau đó vớt ra và cắt thành dải. Chặt nửa con gà thành từng miếng và chần sơ để loại bỏ tiết và bọt.

- Hầm trong nồi đất. Cho dạ dày heo thái sợi và thịt gà vào nồi đất, thêm vài lát gừng, một ít hạt tiêu trắng (nghiền nhỏ để ngon hơn) và đủ nước ngập. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và hầm trong một tiếng rưỡi đến hai tiếng.

- Nêm nếm và dọn ra. Khi dạ dày mềm nhưng vẫn hơi giòn và thịt gà dễ dàng tách khỏi xương, thêm muối cho vừa ăn, rắc thêm vài quả kỷ tử, nấu thêm năm phút nữa rồi tắt bếp.

Một mẹo nhỏ: Tiêu trắng là linh hồn của món súp này, đừng tiết kiệm nhé. Một bát súp này vào một ngày se lạnh sẽ làm ấm bạn từ cổ họng đến dạ dày. Bạn có thể hớt bớt lớp dầu trên bề mặt để có hương vị thanh hơn.

Chúc bạn thành công khi chế biến các loại thịt này!