Dịp đưa con gái út Suti sang Italy nhập học, Thúy Hạnh cùng các con đi chơi, khám phá Verona - thành phố cổ bên sông Adige, nổi tiếng với các công trình từ thời La Mã và là bối cảnh vở kịch Romeo và Juliet của William Shakespeare.

Ba mẹ con thăm Piazza Bra, quảng trường lớn nhất thành phố, nơi có đấu trường La Mã Arena di Verona xây từ thế kỷ thứ nhất.

Công trình hiện vẫn là sân khấu biểu diễn, nổi tiếng với lễ hội opera mùa hè tổ chức từ năm 1913.

Suli, 20 tuổi, con gái lớn của Thúy Hạnh, chụp ảnh tại lâu đài Castelvecchio, công trình thế kỷ 14, nay là bảo tàng.

Suti đứng trên ban công đá chạm khắc họa tiết vòm ở Nhà Juliet (Casa di Giulietta), nhìn xuống khoảng sân trong có bức tường gạch cổ và giàn dây leo giăng đèn vàng.

Casa di Giulietta là ngôi nhà có từ thế kỷ 13, gắn với truyền thuyết về gia đình Capulet; chiếc ban công nổi tiếng được lắp thêm vào đầu thế kỷ 20 để phục vụ du khách.

Thúy Hạnh bên tượng đồng Juliet, tác phẩm của nhà điêu khắc Nereo Costantini.

Nhà hát Teatro Nuovo nằm sát Nhà Juliet, khánh thành năm 1846 với vở opera Attila của Verdi.

Nhà hát có sức chứa khoảng 830 chỗ, có sân thượng rộng hơn 200 m2 nằm cạnh ban công Juliet và cùng nhìn xuống khoảng sân nổi tiếng.

Thúy Hạnh cho biết hôm đi tham quan, trời mưa phùn khiến cảnh vật ảm đạm, song vẫn rất đông khách du lịch đến check-in bục đá Capitello ở trung tâm Piazza delle Erbe.

Công trình bốn cột có mái che từ thời Trung cổ, xưa là nơi tuyên đọc sắc lệnh và làm lễ nhậm chức cho quan chức thành phố.

Xung quanh là các gian hàng chợ truyền thống, phía xa là mặt tiền cung điện Palazzo Maffei theo phong cách baroque.

Gia đình Thúy Hạnh chụp ảnh bên bức tường gạch đỏ của lâu đài Castelvecchio, với phần đỉnh tường răng cưa hình đuôi én kiểu Ghibelline, đặc trưng của kiến trúc pháo đài thời Trung cổ dưới thời dòng họ Scaliger.

Cầu pháo đài Scaligero bắc qua sông Adige, nối thẳng với tòa tháp và bức tường gạch đỏ của lâu đài Castelvecchio.

Cầu đá Pietra - cây cầu cổ nhất Verona, bắc qua sông Adige từ thời La Mã, khoảng năm 100 trước Công nguyên.

Cầu bị phá sập cuối Thế chiến II năm 1945, sau đó được phục dựng bằng chính những khối đá và gạch vớt lên từ lòng sông.