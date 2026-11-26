Tôi từng nghe người ta nói, "Mùa đông chân yếu là do thiếu canxi," và tôi đã uống rất nhiều thực phẩm bổ sung canxi, nhưng chân vẫn yếu. Sau này, tôi dần nhận ra rằng đôi khi chân nặng nề và uể oải không nhất thiết là vấn đề về xương; chúng cũng có thể liên quan đến việc thiếu kali.

Kali điều chỉnh sự co cơ và dẫn truyền thần kinh. Trong thời tiết lạnh, chúng ta ăn nhiều đồ ăn mặn hơn, uống ít nước hơn và ăn một chế độ ăn đơn điệu chỉ toàn rau, làm giảm lượng kali hấp thụ.

Dưới đây là 1 loại rau có hàm lượng kali cao, hương vị thơm ngon, mềm ngọt trong mùa đông mà bạn có thể thưởng thức: Rau mầm

Lúc này, một loại rau được mệnh danh là "báu cỏ" bạn rất nên thưởng thức: cỏ linh lăng có tên khoa học là Medicago sativa thuộc họ Đậu.

Trong Đông y, cỏ linh lăng là loại dược liệu có vị ngọt, tính hơi lạnh, đi vào kinh phế và dạ dày, có lợi cho ngũ tạng, thanh nhiệt bên trong. Loại rau này là nguồn protein thực vật chất lượng cao, khiến nó trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho người ăn chay.

Tiêu thụ vừa phải loại rau này có tác dụng tích cực trong việc tăng cường khả năng miễn dịch, nhuận tràng và cải thiện sức khỏe của xương và máu.

Rau mầm cỏ linh lăng là loại rau giàu kali nhưng thường bị bỏ qua. Cứ 100 gramrau mầm này chứa 222 miligam kali, thuộc nhóm các loại đậu tươi có hàm lượng kali cao. Chúng cũng nằm trong số những loại rau củ hàng đầu về hàm lượng vitamin C và không thiếu chất xơ.

Chỉ ăn rau đôi khi có thể cảm thấy không no hoặc không đủ ấm, vì vậy kết hợp chúng với thịt bò là giải pháp hoàn hảo. Thịt bò cung cấp sắt heme dễ hấp thụ và protein, và ăn thịt bò vào mùa đông sẽ giúp bạn ấm lên hoàn toàn, không giống như chỉ ăn rau khiến tay chân bạn phải mất một thời gian dài mới ấm lên.

Món ăn gợi ý: Mầm cỏ linh lăng xào thịt bò

- Cắt thịt thăn bò thành từng lát mỏng theo thớ thịt. Thêm một thìa nước tương nhạt, một thìa rượu nấu ăn và một nhúm bột bắp. Trộn đều, sau đó nhỏ vài giọt dầu ăn để giữ độ ẩm. Để ướp trong mười phút.

- Loại bỏ cuống cứng của mầm rau, rửa sạch và để ráo.

- Làm nóng chảo và cho dầu vào. Khi dầu nóng khoảng 50-60%, cho thịt bò xé sợi vào và xào nhanh đến khi thịt vừa đổi màu. Không nên xào quá chín.

- Để lại một ít dầu trong chảo, phi thơm tỏi băm và ớt trên lửa nhỏ. Tăng lửa, cho mầm rau vào xào nhanh cho đến khi mềm và bóng. Cho thịt bò trở lại, cùng với một ít nước sốt hàu và muối.

- Xào khoảng bảy hoặc tám lần rồi tắt bếp ngay lập tức. Mầm rau sẽ giòn, thịt bò mềm, và vị tỏi có chút cay nhẹ. Món này đặc biệt ngon khi ăn kèm với cơm.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!