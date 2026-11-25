Không cầu kỳ về nguyên liệu hay cách chế biến, canh khoai tây nghiền nấu rau cần là món ăn dân dã, từng quen thuộc trong nhiều gia đình ở Thái Bình trước đây (nay là tỉnh Hưng Yên). Món canh này không chỉ gợi nhớ căn bếp xưa mà còn khiến nhiều người nhớ về những bữa cơm ấm áp bên gia đình, nhất là trong những ngày mùa đông giá lạnh.

Món canh gợi nhớ ký ức thời thơ ấu

Canh khoai tây nghiền nấu rau cần - món ăn mùa đông dân dã nhưng nổi tiếng quê hương "Chị Hai 5 tấn". Ảnh: Nhật Hà

Chị Lan Hương (35 tuổi, xã Vũ Thư, Hưng Yên) cho biết, canh khoai tây nghiền nấu rau cần là món ăn tuổi thơ mà chị vẫn nhớ mãi.

“Khoảng 15-20 năm trước, mẹ tôi thường trồng khoai tây. Mỗi vụ thu hoạch, những củ to, đẹp được chọn đem bán, còn những củ nhỏ chỉ bằng ngón chân cái được giữ lại để chế biến món ăn cho gia đình. Khoai tây được chia làm hai phần, một phần luộc chấm đường, phần còn lại đem giã nhuyễn, nấu cùng cà chua và rau cần, ăn kèm rau sống” - chị Hương tâm sự.

Sau nhiều năm, chị Hương mới có dịp vào bếp làm món canh quen thuộc. Theo chị, món ăn có cách chế biến không quá cầu kỳ, mà lại mang hương vị thơm ngon, thích hợp để đổi vị sau những ngày ăn nhiều món dầu mỡ.

Khi được các chị em nội trợ hỏi về công thức, chị Hương vui vẻ chia sẻ những nguyên liệu và bí quyết để món ăn thêm thơm ngon.

Khoai tay, rau cần, thì là... là những nguyên liệu không thể thiếu của món khoai tây nghiền nấu rau cần. Ảnh: Nhật Hà

Cũng có ký ức gắn với những vụ khoai tây đầu mùa, chị Lê Hân (phường Trà Lý, Hưng Yên) nhớ lại những ngày cùng mẹ trồng khoai trên ruộng nhà.

“Tuổi thơ tôi là những vụ đông từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 12, cùng mẹ trồng 1-2 sào khoai tây. Sau gần 3 tháng vất vả chăm sóc, tưới nước, vun gốc... sẽ cho thu hoạch. Mẻ khoai đầu tiên bao giờ cũng tươi ngon, nên các thành viên trong gia đình, đặc biệt là chúng tôi, những đứa trẻ 9-10 tuổi, rất háo hức. Chúng tôi thường nhặt ra những củ khoai to nhất, đẹp nhất để nấu canh khoai tây rau cần.

Chỉ nhìn thấy khoai tây là tôi đã nghĩ tới rau thì là thơm phức, ăn kèm rau xà lách sống. Những cây xà lách xanh biếc, cuộn tròn, trông mỡ màng. Khi nhúng cùng khoai tây nghiền nấu rau cần, rau xà lách trở nên bùi, ngậy. Đặc biệt, món ăn này nấu bằng mỡ lợn thì càng ngon” - chị Hân kể.

Còn chị Lại Thúy (phường Thái Bình, Hưng Yên), món canh khoai tây nghiền nấu rau cần lại gợi nhớ những ngày thơ ấu bên bà nội.

“Ngày xưa nhà bà nội tôi trồng khoai tây, củ to đẹp thì đem bán, củ xấu xí, bi ve thì để lại nhà ăn. Tôi được ăn món này và nhớ mãi, nhớ cảnh mấy bà cháu ngồi bóc cả rổ khoai bé xíu, sau đó bà cho khoai vào cối đá giã nhuyễn. Tôi nhớ cái mùi món ăn đơn sơ, mộc mạc ấy, mùi vị của tuổi thơ bên ông bà!” - chị Thúy bộc bạch.

Cũng có những người biết đến món ăn này qua gia đình chồng. Chị Hương Giang (Ninh Bình, hiện sống tại Hà Nội) chia sẻ, chị đã làm dâu Thái Bình được 3 năm nhưng đến mùa đông năm nay mới tìm hiểu cách chế biến canh khoai tây nghiền nấu rau cần. Dạo quanh một số hội nhóm, thấy nhiều chị em hào hứng hỏi công thức món canh này, chị cũng tò mò và quyết định vào bếp thử sức.

“Dù lần đầu tiên nấu món ăn trứ danh quê chồng, tôi đánh giá thành phẩm cuối cùng là nồi canh khá ngon. Khoai tây nghiền bùi ngậy, thơm, rau cần ngọt và giòn, quyện với mùi tỏi đập dập cùng thì là. Các con tôi cũng khá thích, ăn liền lúc vài bát cơm” - chị Giang chia sẻ.

Cách chế biến món khoai tây nghiền nấu rau cần đúng điệu

Theo chị Lan Hương, nguyên liệu để nấu món canh khá đơn giản, gồm khoai tây, rau cần, cà chua, hành khô, tỏi và thì là. Tùy khẩu vị, một số gia đình có thể thay thì là bằng hành lá hoặc rau ngổ. Phần rau ăn kèm thường có xà lách, rau diếp và rau mùi.

Trong lần vào bếp này, chị chọn những củ khoai tây vừa phải, đem hấp chín rồi bóc vỏ, dùng dụng cụ nghiền hoặc giã nhuyễn. Khoai càng mịn thì khi nấu càng tạo được độ sánh tự nhiên cho món canh.

Đầu tiên, phi thơm hành khô, cho cà chua vào xào nhừ rồi thêm khoai tây đã nghiền, đảo đều. Tiếp đó, từ từ thêm nước sao cho hỗn hợp không quá đặc, nêm gia vị vừa ăn. Khi nồi canh sôi, cho rau cần đã rửa sạch, cắt khúc vào nấu nhanh để rau vừa chín tới, vẫn giữ được độ giòn và vị ngọt.

Một nguyên liệu góp phần tạo nên mùi thơm đặc trưng của món ăn là tỏi tươi đập dập. Khi canh gần hoàn thành, cho tỏi vào cùng thì là hoặc hành lá. Một số gia đình thích thêm rau ngổ, nhưng thì là vẫn là loại rau gia vị được nhiều người lựa chọn. Thậm chí, có người còn ví thì là là “linh hồn” của món canh khoai tây nghiền nấu rau cần.

Không chỉ có một cách chế biến duy nhất, mỗi gia đình lại có những biến tấu riêng.

Mâm cơm giản dị nhưng thơm ngon và ấm áp mà gia đình anh Lê Hiệp chế biến để chiêu đãi bạn bè. Ảnh: Nhật Hà

Anh Lê Hiệp (ở xã Đông Quan, Hưng Yên) thường cho thêm phần thịt lấy từ xương hầm vào nấu cùng khoai tây và rau cần. Các nguyên liệu còn lại như cà chua, hành, tỏi băm và thì là vẫn được giữ nguyên. Anh còn gợi ý mọi người có thể bổ sung tóp mỡ, thịt băm, tôm, cá... hoặc dùng mỡ lợn thay dầu thực vật để món canh có vị béo ngậy hơn.

Anh Hiệp chia sẻ: “Bạn bè tôi thỉnh thoảng từ Hà Nội về thăm nhà, tôi thường mời các bạn tới nhà ăn cơm. Có một vài người bạn bởi sinh ra và lớn lên ở quê lúa, nên khi về quê chỉ muốn ăn lại những món ăn tuổi thơ mộc mạc như canh bồng khoai nấu ốc, canh khoai nghiền nấu rau cần hay chuối giã nấu thịt băm, chứ không cần đến những món ăn sang trọng hay ăn uống nhà hàng đắt đỏ. Vậy nên, các bạn thích là tôi sẽ đi chợ, chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất để làm bát canh chuẩn vị mời bạn bè” - anh nói.

Điểm thú vị của món ăn còn nằm ở cách thưởng thức. Rau sống được xếp sẵn vào bát, sau đó múc phần canh khoai tây còn nóng lên trên. Dưới hơi nóng, rau sống hơi mềm, quyện cùng khoai tây nghiền bùi ngậy và rau cần giòn ngọt. Dù hình thức không quá bắt mắt, món ăn lại có cách kết hợp nguyên liệu khá lạ miệng, khiến người thưởng thức xuýt xoa.