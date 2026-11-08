Loại rau có vitamin C cao ngất, sống cay, chín ngọt, dưỡng dạ dày, thêm sức khoẻ, phơi khô hầm thịt thơm nức

Hàng năm vào khoảng tháng 11, chợ lại bày bán một lượng lớn rau củ theo mùa giá cả phải chăng. Những loại rau này ngon nhất khi ăn tươi, nhưng khi mang chúng phơi khô rồi hầm thịt cũng đem lại hương vị rất riêng, chúng thậm chí còn ngon hơn cả khi ăn tươi. Một trong những loại rau đó là củ cải xanh.

Loại rau này rất giàu khoáng chất như kali, canxi và magiê, và ít gây gánh nặng cho cơ thể sau khi được chuyển hóa, đó là điều mà các chuyên gia dinh dưỡng gọi là "thực phẩm kiềm".

Nói một cách đơn giản, sau khi ăn quá nhiều thịt và cá vào mùa đông, việc hầm các loại rau khô này với thịt giúp giảm độ ngấy, làm cho thức ăn ngon miệng hơn và làm dịu dạ dày.

Củ cải xanh là một trong những loại rau cải tốt nhất về hàm lượng vitamin C, trung bình khoảng 25 đến 30 miligam trên 100 gram, cao hơn 20-30% so với củ cải trắng.

Chúng cũng giàu chất xơ và kali, và chứa glucosinolate, một thành phần độc đáo của các loại rau họ cải. Củ cải xanh giòn và cay khi ăn sống, và dịu nhẹ khi nấu chín.

Tuy nhiên, khi được sấy khô thành củ cải khô, kết cấu của chúng trải qua một sự biến đổi thú vị: chúng trở nên khô ở bên ngoài và dai ở bên trong, với độ giòn ngon miệng và càng nhai càng thấy ngọt.

Không cần gọt vỏ củ cải trước khi phơi khô. Rửa sạch củ cải xanh và cắt thành sợi hoặc lát dày khoảng bằng ngón tay. Trải chúng lên rây và phơi khô từ ba đến năm ngày.

Lưu ý không để chúng dễ bị vỡ khi cắt; phơi cho đến khi vỏ teo lại nhưng bên trong vẫn còn hơi mềm. Sau đó, đóng kín túi và lấy ra khi cần.

Củ cải phơi khô theo cách này không giống như các loại rau muối chua; chúng được phơi khô nhẹ, cho phép chúng hấp thụ trọn vẹn vị mặn và đậm đà của nước dùng khi hầm.

Món ăn gợi ý: Cá muối hầm củ cải xanh khô

- Ngâm cá muối trong nước ấm khoảng nửa tiếng trước để loại bỏ bớt muối, sau đó lau khô và cắt thành từng miếng.

- Làm nóng dầu trong chảo, phi thơm gừng và tỏi, sau đó cho các miếng cá muối vào chiên đến khi cả hai mặt hơi vàng nâu. Khi ngửi thấy mùi thơm mặn đặc trưng, ​​bạn biết chiếc chảo này đã đạt chất lượng tốt.

- Ngâm củ cải khô trước cho đến khi mềm, vắt hết nước và trải đều dưới đáy nồi. Xếp cá muối đã chiên lên trên, đổ nước sôi ngập cá, đun sôi ở lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh khoảng hai mươi phút.

Vị mặn của cá muối sẽ dần ngấm vào củ cải khô, và củ cải khô sẽ tạo cho nước dùng vị ngọt dịu. Cuối cùng, chan nước dùng và rau củ lên cơm. Món ăn có vị đậm đà và dai ngon, chắc bụng sẽ hết veo trong nháy mắt.

Vào tháng 11, tranh thủ lúc rau tươi đang được mua, bạn hãy mua 1 số loại rau về phơi khô và bảo quản. Vào mùa đông, lấy một ít rau khô hầm thịt cá sẽ cho bạn hương vị đặc biệt.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!