Loại thịt khổng lồ, có protein cao, ít béo, bổ dưỡng, làm nồi hầm mùa lạnh ăn thơm phức, ngon miệng

Ngay khi nhiệt độ giảm xuống, các gia đình bắt đầu nghĩ đến việc "bồi bổ" cơ thể. Khi thế hệ lớn tuổi nhắc đến việc bồi bổ cơ thể, họ thường nghĩ đến thịt cừu và thịt bò. Thịt cừu quả thực có tính ấm, nhưng ăn nhiều bữa liên tiếp có thể gây khô họng và loét miệng. Thịt bò bổ đấy nhưng ăn mãi cũng chán.

Thực tế, một trong những loại thịt tốt nhất nên ăn vào thời điểm Đông chí lại là những loại khác: Thịt ngỗng. Nó có một ưu điểm: bồi bổ cơ thể mà không gây nóng hoặc khô miệng quá mức.

Người già thường dặn: Bổ dưỡng cơ thể trong thời điểm đông chí rất tốt để bổ sung nguồn dự trữ của cơ thể. Câu này không có nghĩa là bạn nên ăn quá nhiều, mà chỉ nhắc nhở chúng ta chuẩn bị cơ thể cho sự thay đổi mùa.

Thịt ngỗng không thường thấy ở chợ dân sinh nhưng bạn có thể dễ dàng thấy trên chợ online. Giá thịt ngỗng trên thị trường hiện dao động từ 105.000đ đến 280.000đ/kg, tùy thuộc vào giống ngỗng, tình trạng (nguyên con hơi hay đã làm sạch).

Loại thịt này tương đối thấp so với các loại thịt thông thường khác, và quan trọng hơn, chất lượng chất béo rất tốt, với tỷ lệ axit béo không bão hòa cao

Thịt ngỗng không được ưa chuộng lắm ở các cửa hàng bán thịt, nhiều người cho rằng nó "khó hầm". Nhưng những người sành ăn biết rằng ngỗng vào khoảng thời gian Đông chí là lúc chúng béo nhất, với thịt chắc, tạo nên món hầm đậm đà và thơm ngon.

Về mặt dinh dưỡng, loại thịt này có một đặc điểm nổi bật: hàm lượng protein cao, và thành phần axit amin của nó rất phù hợp với nhu cầu của con người, tạo nên một nguồn protein hoàn chỉnh, chất lượng cao.

Hàm lượng chất béo của loại thịt này tương đối thấp so với các loại thịt thông thường khác, và quan trọng hơn, chất lượng chất béo rất tốt, với tỷ lệ axit béo không bão hòa cao và hàm lượng axit linolenic tương đối cao.

Nói một cách đơn giản, nó có mùi thơm nhưng không béo ngậy như một số loại thịt khác. Thịt ngỗng có tính trung tính và vị ngọt, bổ dưỡng và giải phóng khí huyết, đồng thời có tính dưỡng ẩm nhẹ, do đó ít gây ra hiện tượng nóng trong người khi ăn vào mùa thu và mùa đông.

Món ăn gợi ý: Ngỗng hầm

- Cắt thịt ngỗng thành từng miếng nhỏ và ngâm trong nước sạch khoảng 20 phút để loại bỏ máu. Bước này hiệu quả hơn bất cứ điều gì khác trong việc khử mùi tanh.

- Cho các nguyên liệu vào nồi nước lạnh, thêm lát gừng và rượu nấu ăn, đun sôi, hớt bọt, sau đó rửa lại với nước ấm.

- Cho một ít dầu vào nồi, cho vài viên đường phèn vào và xào trên lửa nhỏ cho đến khi đường caramel hóa. Cho thịt ngỗng vào và đảo đều để thịt được phủ đều lớp caramel. Sau đó cho gừng, hành lá, tỏi, hoa hồi, quế và lá nguyệt quế vào.

Rưới hai muỗng canh nước tương nhạt, một muỗng canh nước tương đậm và một muỗng canh rượu nấu ăn, rồi đảo đều cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện.

- Cho nước sôi vào ngập thịt ngỗng, đun sôi ở lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ, đậy nắp và ninh trong 40 đến 50 phút. Thịt ngỗng dai hơn thịt gà, vì vậy hãy dành đủ thời gian; thịt chín khi có thể dễ dàng xiên qua bằng đũa.

Cuối cùng, tăng lửa để nước sốt sánh lại, nếm thử và thêm muối nếu cần. Khi nước sốt đã sánh lại và bám đều vào thịt, món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại thịt này!