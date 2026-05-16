Loại thịt rẻ tiền lại là "báu vật" của người muốn giảm cân, tốt tim, dưỡng cơ, làm món thanh đạm này cực ngon

Loại thịt được người giảm cân coi như "báu vật" chính là ức gà. Thịt ức gà là nguồn đạm nạc được ưa chuộng trong ăn uống lành mạnh. Trong 100g ức gà bỏ da, luộc chín cung cấp khoảng 165 kcal, 31g protein chất lượng cao, gần như không có carb và chỉ 3.6g chất béo.

Lượng protein dồi dào giúp xây cơ, phục hồi mô và tạo cảm giác no lâu, rất phù hợp cho người tập gym, giảm cân.

Loại thịt này cũng giàu vitamin nhóm B, đặc biệt B3 (niacin) và B6, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, tốt cho thần kinh và tim mạch. Loại thịt này còn chứa khoáng chất quan trọng như selen giúp chống oxy hóa, phốt pho cần cho xương răng chắc khỏe.

Loại thịt này cũng giàu vitamin nhóm B

So với đùi hay cánh, loại thịt này ít mỡ bão hòa và cholesterol hơn, giảm gánh nặng cho tim mạch.

Nếu đang tìm một món ăn vừa ngon miệng, dễ nấu lại phù hợp cho chế độ ăn lành mạnh thì mì rau củ mọc ức gà chắc chắn là gợi ý rất đáng thử. Món ăn ghi điểm nhờ phần nước dùng ninh từ củ cải trắng và nấm hương thanh ngọt tự nhiên, không cần nhiều dầu mỡ nhưng vẫn đậm vị.

Kết hợp cùng mọc ức gà mềm thơm giàu protein và mì rau củ ít béo, món ăn giúp tạo cảm giác no lâu mà không gây nặng bụng. Đặc biệt, ức gà chứa hàm lượng đạm cao nhưng ít chất béo, hỗ trợ duy trì cơ bắp trong quá trình giảm cân, còn rau xanh và củ cải bổ sung nhiều chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa, hạn chế cảm giác thèm ăn.

Một tô mì nóng hổi, thanh đạm nhưng đầy đủ dinh dưỡng sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những ngày muốn ăn ngon mà vẫn giữ dáng. Dân Việt giới thiệu cách làm món mì rau củ mọc ức gà như sau:

Nguyên liệu

- Mì rau củ

- Ức gà

- Nấm hương

- Củ cải trắng

- Cải ngọt, cải thảo hoặc cải thìa

- Hạt nêm, tiêu, nước mắm

Cách làm

- Cho củ cải trắng và nấm hương vào nồi nước, ninh đến khi củ cải mềm để lấy vị ngọt thanh tự nhiên.

- Ức gà xay rối hoặc băm nhỏ để giữ độ dai ngon, không bị bở. Trộn cùng nấm hương băm nhỏ, nêm hạt nêm, tiêu và một chút nước mắm cho dậy mùi rồi trộn đều.

- Mì rau củ luộc khoảng 5 phút cho vừa mềm, sau đó ngâm ngay vào nước lạnh để sợi mì dai ngon và không bị dính.

- Khi nước dùng đã ngọt và củ cải mềm, vớt củ cải ra rồi nặn mọc ức gà thả vào nồi. Đun đến khi mọc nổi lên là đã chín. Cho thêm rau xanh vào trụng vừa tới.

- Thành phẩm tô mì rau củ nóng hổi với nước dùng trong veo, thanh ngọt tự nhiên kết hợp cùng viên mọc ức gà mềm thơm và nhiều rau xanh ăn cực cuốn mà không hề ngấy. Món ăn không chỉ nhẹ bụng, dễ tiêu mà còn rất phù hợp cho thực đơn ăn uống lành mạnh hoặc giảm cân mỗi ngày.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Vân Hà Hoàng thực hiện