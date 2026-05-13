Loại rau mùa hè giòn ngọt, giúp thanh nhiệt phổi, thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ giảm cân cực tốt

Mùa hè bắt đầu, thời tiết ngày càng nóng bỏng. Lúc này, việc ăn nhiều rau theo mùa rất quan trọng, đặc biệt là những loại rau giàu chất xơ và vitamin.

Những loại rau này không chỉ giúp làm sạch đường ruột mà còn giúp cơ thể thải nhiệt bên trong. Rau bí là một lựa chọn tốt.

Ngọn bí là phần non nhất của cây bí ngô. Loại rau này không chỉ giòn và ngon mà còn là một loại rau ít calo, giàu chất xơ và vitamin.

Sau khi mùa hè bắt đầu, khi những cơn mưa đầu mùa rơi xuống, ngọn bí ngô trở nên hấp thụ nhiều ánh nắng mặt trời và nước, thi nhau vươn lên, dẫn đến giá trị dinh dưỡng cao hơn.

Sau khi mùa hè bắt đầu, thời tiết trở nên nóng bức, khiến mọi người dễ mắc các triệu chứng nóng trong người như đau họng và loét miệng.

Rau bí có tính mát, giúp thanh nhiệt phổi, dưỡng ẩm đường ruột, kích thích nhu động ruột và tăng cường miễn dịch.

Thường xuyên ăn loại rau này vào thời điểm này có thể giúp thanh nhiệt và giảm các triệu chứng nóng trong người.

Loại rau này sờ vào có vẻ thô ráp nhưng nếu bạn biết cách làm sạch, chúng thậm chí còn mềm và ngon hơn hầu hết các loại rau khác.

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một cách chế biến rau bí rất ngon. Món này đơn giản, bổ dưỡng và nếu bạn học được cách làm, đừng bỏ lỡ loại rau này nếu có cơ hội. Chắc chắn bạn sẽ không hối hận khi thử!

Món ăn gợi ý: Rau bí xào thịt và đậu hũ lên men

Nguyên liệu: 150g thịt vai heo, 1/2kg rau bí, 1 thìa đậu hũ lên men, 1 thìa cà phê bột tiêu, 1 thìa canh nước sốt hàu, muối vừa ăn, 1 thìa canh tỏi băm, 1 quả ớt, 1 thìa canh rượu gạo, dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Cách làm:

- Khi nhặt rau bí, bạn hãy cẩn thận lấy phần non, phần già hơn nếu có xơ cần tước bỏ vỏ ngoài, nếu không khi xào sẽ dai.

- Rửa sạch rau bí 2-3 lần và để ráo nước trước khi sử dụng.

- Thịt vai băm nhỏ, đun nóng chảo với một ít dầu, cho thịt heo băm vào xào đến khi mỡ tan chảy, sau đó cho rượu gạo và tiêu vào đảo đều cho thơm.

- Cho tỏi băm và ớt thái lát vào chảo, đảo đều cho thơm.

- Thêm rau bí vào và xào trên lửa lớn. Lúc này, bạn có thể cho thêm một ít rượu gạo và đảo đều để giữ cho rau có màu xanh tươi và trông hấp dẫn hơn.

- Cho một miếng đậu phụ lên men vào nồi và nghiền nát. Đây là bí quyết để món ăn này ngon. Tôi cũng cho thêm nửa thìa nước đậu phụ lên men, giúp món ăn thêm thơm ngon.

- Cuối cùng, đổ nước sốt hàu vào và trộn đều. Nếm thử và thêm muối cho vừa ăn trước khi dùng.

Món rau bí xào thịt băm và đậu hũ lên men thơm ngon, giàu vitamin đã sẵn sàng! Nên thường xuyên chế biến món này sau khi mùa hè bắt đầu.

Duy trì cân bằng axit-bazơ rất cần thiết cho sức khỏe con người, và hầu hết các loại rau theo mùa đều có tính kiềm. Ăn nhiều rau theo mùa có thể trung hòa các chất axit trong cơ thể, duy trì cân bằng axit-bazơ và phòng ngừa bệnh tật.

Rau bí là một loại rau theo mùa vào thời điểm này trong năm. Nếu bạn bắt gặp chúng, đừng ngần ngại mua về và chế biến theo cách này nhé!

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!