Loại rau gia vị giá rẻ lại là vị thuốc quý, điều hòa khí huyết, tăng cường sức đề kháng, xào thịt bò cực thơm

Đầu hè là mùa của sự đổi mới và sức sống mãnh liệt, cũng là thời điểm mà đủ loại nguyên liệu tươi ngon vào mùa. Trong số rất nhiều nguyên liệu nấu ăn vào mùa này, có 1 loại lá gia vị mà bạn nên nhớ ăn nhiều hơn: Tía tô.

Lá tía tô rất giàu các loại vitamin và khoáng chất. Loại rau này chứa nhiều vitamin C, vitamin nhóm B và các khoáng chất như canxi, sắt và kẽm.

Vitamin C có đặc tính chống oxy hóa, có thể tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, giúp chúng ta chống lại nhiều loại vi trùng do thời tiết thay đổi thất thường vào đầu mùa hè và ngăn ngừa cảm lạnh cùng các bệnh khác.

Loại rau này chứa đựng một hương thơm kỳ diệu. Loại rau này không chỉ là một loại gia vị trong nấu ăn mà còn là một loại thảo dược quan trọng, với nhiều tác dụng như giảm các triệu chứng ngoại cảm, trừ hàn, điều hòa khí huyết và làm dịu dạ dày.

Nhưng loại rau này không chỉ là một loại gia vị; món thịt bò xào tía tô ngon đến mức bạn sẽ muốn ăn mãi không thôi.

Thịt bò giàu protein, ít chất béo, và chứa nhiều sắt và kẽm, đặc biệt có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Sự kết hợp giữa lá tía tô và thịt bò không chỉ bổ sung cho nhau về hương vị mà còn tạo nên một sự cộng hưởng mạnh mẽ về sức khỏe và thể chất!

Thịt bò có hương vị thơm ngon và có thể được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn, chẳng hạn như bò kho, bò xào, súp bò và bún bò.

Hôm nay, chúng ta sẽ sử dụng thịt ức bò. Xào thịt ức bò tươi sẽ làm cho món ăn thơm ngon hơn nhiều so với hầm. Đây là một bí quyết đơn giản và hiệu quả để làm món thịt ức bò mà bạn sẽ không bao giờ chán: xào với lá tía tô!

Hương vị món ngon sẽ được nhân đôi. Hãy nhớ làm món này cho gia đình bạn thường xuyên nhé!

Món ăn gợi ý: Thịt bò xào lá tía tô

Nguyên liệu: Một nắm lá tía tô, 2 quả ớt đỏ nhỏ, 50g măng muối chua, 300g thịt ức bò, 2 củ hành lá (cắt khúc), 4 lát gừng, 1/2 muỗng cà phê bột tiêu trắng, 2 muỗng canh nước tương nhạt, 2 muỗng canh nước sốt hàu, 1 muỗng canh nước tương đậm, 1 muỗng canh rượu gạo.

Cách làm:

- Đầu tiên, chần thịt ức bò trong nước sôi cho đến khi hết máu, sau đó rửa sạch. Tôi chọn phần sườn, phần này nạc nhưng có chút mỡ, nên không chỉ không bị ngấy mà còn rất thơm.

- Cho thịt ức bò vào nồi, thêm nước ngập thịt, cho rượu gạo và gừng thái lát vào, rồi hầm bằng nồi áp suất trong 20 phút. Phương pháp này giúp giữ được hương vị tự nhiên của thịt ức bò và làm cho thịt dễ nhai hơn.

- Sau khi thịt nguội bớt, thái thịt ức bò thành những lát mỏng.

- Sau khi rửa sạch lá tía tô, hãy thái nhỏ. Ăn lá tía tô vào mùa này có thể thúc đẩy nhu động ruột và tăng cường chức năng tiêu hóa.

Điều này giúp con người dần lấy lại khẩu vị, nhưng nếu ăn uống không đúng cách, bạn dễ bị khó tiêu, đầy hơi và các vấn đề khác. Bạn có thể ăn nhiều món chế biến từ lá tía tô hơn.

- Đun nóng dầu trong chảo, phi thơm gừng, măng muối và ớt, sau đó cho thịt ức bò thái lát vào xào thơm. Đổ rượu gạo vào và xào nhanh.

- Thêm nước tương nhạt, nước sốt hàu và nước tương đậm để tạo màu cho món ăn. Nếm thử và thêm chút muối cùng nửa thìa đường cho vừa khẩu vị.

- Cuối cùng, cho lá tía tô vào, đảo đều và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức!

Một đĩa thịt bò ức xào cay ngon tuyệt với lá tía tô đã sẵn sàng! Hương vị chua cay vô cùng hấp dẫn. Thịt bò ức mềm, đậm đà, với độ mềm hoàn hảo, phù hợp cho cả gia đình.

Mùa này là mùa vàng để ăn tía tô, giúp chúng ta chống lại nhiều loại vi trùng do thời tiết xuân thất thường gây ra và phòng ngừa cảm lạnh cùng các bệnh khác. Nhớ làm món này cho gia đình nhé!

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!