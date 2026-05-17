Loại rau dại toàn gai là gai, siêu sắt, giàu canxi, ăn vào mùa hè thanh nhiệt, giải độc, điều hòa cơ thể

Khi tháng Năm đến, thời tiết bắt đầu nóng nực không chịu nổi. Vào lúc này, chế độ ăn uống không hợp lý dễ gây ra các triệu chứng như nóng trong người, say nắng và khó chịu do ẩm nhiệt.

Trà thảo dược đóng vai trò như một "chất điều hòa" trong chế độ ăn uống, trung hòa các đặc tính gây nhiệt của thực phẩm.

Ngoài trà thảo dược, người dân quê còn tăng cường ăn các thực phẩm có tính mát, đặc biệt là các món canh nấu từ các loại rau dại có tác dụng thanh nhiệt.

Vào tháng 5, một trong những loại rau dại mà bạn có thể ăn là rau dền gai. Nhiều người sẽ khó tưởng tượng loại cây dại đầy gai là gai, bình thường thấy còn phải tránh xa lại có thể ăn được.

Thực tế, rau dền gai là một loại "cỏ dại" phổ biến, mọc khắp nơi ở vùng nông thôn, ở các bãi hoang, ven sông suối, bãi cát bồi, chỗ sáng và cả ven đường quanh các khu dân cư.

Bạn có thể thấy nó mọc thành từng bụi tươi tốt với những bông hoa nhỏ màu tím ngay khi bước ra ngoài. Ở nông thôn, rau dền không có giá trị gì, và bạn có thể dễ dàng hái được một bó lớn.

Có 1 số người nhầm lẫn dền gai với dền cơm tuy nhiên, dền cơm nhỏ, dền gai thân lớn. Lá dền gai thuôn dài, nhọn hoắt. Lá dền cơm có hình bầu dục, tròn hơn, đầu lá không nhọn.

Thân dền gai thường tía đỏ, cứng hơn. Thân dền cơm có màu xanh trắng, mềm, mọng nước. Và đương nhiên, dền gai có nhiều gai, khi thân già, gai khá cứng, đâm vào đau buốt.

Đặc biệt, loại rau dền gai có thể dùng làm thuốc trong Đông y, giúp thanh nhiệt, long đờm, trị ho, đắp mụn nhọt, bó chấn thương.

Dền cơm ăn được cả thân, còn dền gai hầu như chỉ ăn lá non. Rau dền có tính mát, vị đắng và cay nồng. Nó rất giàu vitamin A, C, K, B2, B6, folate. Đặc biệt vitamin A và C là chất chống oxy hóa mạnh.

Loại rau này cũng giàu khoáng chất. Cụ thể, hàm lượng sắt, canxi, kali, magie, photpho cao. Thậm chí canxi và sắt trong rau dền còn cao hơn cả rau cải bó xôi.

Nó cũng là một loại rau giàu chất đạm. Lá dền gai có 3-4g protein/100g, khá cao với một loại rau lá.

Loại rau này có tác dụng thanh nhiệt giải độc, tán huyết ứ và giảm sưng. Vào mùa hè, nếu bạn ăn quá nhiều đồ ăn cay nóng, dẫn đến tích tụ độc tố nhiệt trong cơ thể, bạn có thể dùng loại rau dền gai để nấu canh giúp thanh nhiệt giải độc và giảm các triệu chứng khó chịu này.

Một trong những cách nấu dền gai đơn giản và hương vị thơm ngon nhất chính là nấu canh thịt, thanh mát, ngọt dịu, cả nhà đều thích.

Món ăn gợi ý: Canh rau dền gai nấu thịt

Nguyên liệu: 1 nắm rau dền gai, 150g thịt lợn nạc, 1 thìa cà phê bột tiêu, dầu ăn, 2 thìa canh rượu gạo, 3 lát gừng, nước nóng, muối.

Cách làm:

- Cắt thịt nạc thành từng miếng; bạn có thể dùng thịt lợn hoặc thịt bò. Cả hai đều sẽ tạo nên một món súp ngon và ngọt.

- Loại bỏ những lá già và vàng úa của rau dền gai, đặc biệt đừng để gai lẫn vào, ngâm trong nước khoảng 10 phút, sau đó rửa sạch 2-3 lần.

Vì là rau dại nên sẽ có nhiều bụi bẩn, do đó rửa nhiều lần sẽ giúp sạch hơn. Sau khi rửa, vớt ra và để ráo nước để dùng sau.

- Làm nóng chảo, cho dầu vào, phi thơm gừng thái lát trong vài giây, sau đó cho thịt thái lát vào xào nhanh đến khi thịt đổi màu. Thêm rượu gạo và tiêu, trộn đều.

- Đổ nước nóng vào và đun sôi trên lửa lớn trong 2-3 phút cho đến khi các lát thịt chín hẳn. Sau đó, bạn có thể tiến hành bước tiếp theo.

- Thả rau dền gai vào nồi, dùng đũa nhẹ nhàng ấn lá xuống nước dùng và nấu khoảng 1 phút. Rau dền gai non sẽ chuyển sang màu xanh tươi và bát canh đã sẵn sàng. Thêm muối cho vừa ăn và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

- Một nồi canh rau dền gai nấu thịt thơm ngon, ngọt ngào đã sẵn sàng. Thời tiết sau khi bắt đầu mùa hè rất lý tưởng để thưởng thức một bát canh này thường xuyên. Nó sảng khoái, mát mẻ và mang lại cảm giác dễ chịu. Món ăn này phù hợp cho cả gia đình.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!

(Theo Toutiao)