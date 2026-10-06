Loại quả ít năng lượng, giàu chất xơ, ăn nhiều vào mùa thu đẹp da, tốt cho tiêu hoá, làm món này cực ngon

Cà tím là loại quả ít năng lượng nhưng giàu chất xơ, phù hợp để bổ sung vào thực đơn hằng ngày.

Chất xơ trong loại quả này giúp hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác no và góp phần kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể.

Loại quả này cũng cung cấp một số vitamin và khoáng chất như folate, kali, mangan, đồng thời chứa các hợp chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin tập trung nhiều ở phần vỏ tím. Vì vậy, khi chế biến, không nhất thiết phải gọt bỏ vỏ cà tím nếu cà còn tươi và được rửa sạch.

Cà tím độn thịt sốt mỡ hành là c. Cà tím mềm thơm, bên trong là phần thịt heo xay đậm đà, bên ngoài hơi vàng giòn, kết hợp cùng nước sốt mắm ngọt cay và hành lá thơm lừng. Dân Việt giới thiệu cách làm món cà tím độn thịt sốt mỡ hành như sau:

Nguyên liệu

- 300g thịt heo vai, bỏ da

- 2 quả cà tím

- Hành lá, hành tím, tỏi, ớt

- Nước mắm, dầu hào, tương ớt

- Đường, muối, tiêu

- Chanh

- Một ít bột chiên giòn nếu thích cà tím có lớp vỏ giòn hơn

- Dầu ăn

Cách làm

- Thịt heo vai cắt lát vừa, cho vào ngăn đông khoảng 2 giờ để thịt se lạnh và dễ xay. Cho thịt vào máy cùng hành, tỏi, một ít muối, 1/2 muỗng nước mắm, tiêu và 1/2 muỗng đường, xay thật mịn. Sau đó cho thịt vào ngăn mát để phần nhân săn dẻo, khi nhồi vào cà sẽ dễ hơn.

- Cà tím rửa sạch, giữ nguyên quả. Kê hai chiếc đũa hai bên rồi dùng dao cắt các lát ngang liên tiếp, không cắt đứt hoàn toàn phần đáy. Cách này giúp cà tạo thành những khe nhỏ để nhồi thịt. Ngâm cà trong nước pha một chút muối và chanh để hạn chế thâm, sau đó vớt ra để thật ráo.

- Khéo léo nhồi phần thịt xay vào từng khe của quả cà. Nếu thích cà có lớp ngoài giòn hơn, có thể phủ hoặc thoa một lớp bột chiên giòn thật mỏng. Làm nóng dầu rồi cho cà vào chiên đến khi phần thịt chín vàng, cà tím mềm và bên ngoài hơi xém cạnh. Vớt ra để ráo dầu.

*Làm nước sốt mỡ hành

Cho dầu vào chảo, phi thơm tỏi và ớt băm. Tắt bếp rồi cho 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng dầu hào, 1,5 muỗng đường, 1 muỗng tương ớt, 5 muỗng nước lọc và một ít tiêu vào khuấy đều. Bật bếp, đun đến khi hỗn hợp sôi nhẹ thì tắt bếp. Cuối cùng cho hành lá vào để giữ được màu xanh và mùi thơm.

- Xếp cà tím ra đĩa, rưới phần nước sốt lên trên, có thể thêm chút hành lá và ớt để món ăn bắt mắt hơn. Cà tím mềm, thịt thơm đậm vị, nước sốt mặn ngọt cay cay ăn cùng cơm nóng rất đưa cơm.

Với cách độn thịt rồi chiên, sốt, món ăn sẽ giàu đạm và năng lượng hơn cà tím chế biến đơn thuần. Nếu muốn món ăn nhẹ nhàng hơn, có thể áp chảo với ít dầu hoặc hấp cà và thịt trước rồi mới rưới sốt.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại quả này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Lieu Ho thực hiện