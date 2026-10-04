Loại quả tròn trắng, giàu vitamin, chống oxi hóa, đốt mỡ, muối theo kiểu này chua ngọt đậm vị, cực kỳ “hao cơm”

Loại quả này cũng chứa các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp cải thiện sức khỏe.

Từ xưa, loại quả này vẫn là món ăn truyền thống trong mỗi mâm cơm gia đình Việt Nam. Không những ăn ngon miệng, nếu biết sử dụng, cà pháo còn trở thành những vị thuốc giúp nhuận tràng, lợi tiểu, trị thũng thấp độc, trừ hòn cục trong bụng, ho lao....

Theo Đông y, loại quả này vị ngọt, tính hàn, có tác dụng tán huyết, tiêu viêm, chỉ thống, nhuận tràng, lợi tiểu, trị thũng thấp độc, trừ hòn cục trong bụng, ho lao.

Thông thường cà pháo được dùng để muối ăn cùng cơm rất ngon. Dân Việt giới thiệu bí quyết làm cà muối xổi vừa nhanh, vừa giòn, vừa thấm vị như sau:

Nguyên liệu:

- 500g cà pháo

- Riềng

- Tỏi

- 2 quả ớt cay (tăng giảm tùy khẩu vị)

*Phần sốt trộn:

- 6 thìa đường

- 6 thìa nước mắm

- 10 thìa nước lọc

- 5 thìa nước cốt chanh và quất

Cách làm:

*Sơ chế cà:

- Cà pháo cắt bỏ cuống, bổ làm 4 phần để cà nhanh ngấm mà ăn vẫn giữ độ giòn. Pha thau nước với 1 thìa muối, ngâm cà khoảng 15–20 phút để cà bớt nhựa và hạn chế thâm, sau đó rửa lại rồi để ráo.

*Làm hỗn hợp gia vị:

- Cho riềng, tỏi, 2 quả ớt cùng 1 thìa đường vào cối giã nhuyễn. Phần này giúp món cà thơm hơn hẳn, vị cay nhẹ và rất dậy mùi.

*Pha sốt trộn:

- Cho 6 thìa đường, 6 thìa nước mắm, 10 thìa nước lọc và 5 thìa nước cốt chanh – quất vào tô, khuấy đều cho tan hết.

*Trộn cà:

- Cho cà vào tô lớn, thêm hỗn hợp riềng tỏi đã giã rồi đổ phần nước sốt vào, trộn thật đều tay. Để khoảng 30 phút là có thể ăn được.

*Lưu ý nhỏ:

Đây là cà muối xổi nên không để lâu như cà muối truyền thống. Bảo quản trong tủ mát khoảng 2–3 ngày, càng để lâu cà sẽ giảm độ giòn.

Giữa những ngày nóng chẳng biết ăn gì, nhiều khi chỉ cần đĩa cà muối xổi chua ngọt giòn giòn thôi cũng đủ làm nồi cơm vơi nhanh hơn hẳn.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại quả này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Bếp Dì Hường thực hiện.