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Loại cá thịt ngọt mềm hơn cá thu, dễ ăn hơn cá bớp, đem nấu canh chua ngon tuyệt

Sự kiện: Món ngon từ cá

Loại cá này giàu protein, cung cấp các axit béo có lợi, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, giúp duy trì cơ bắp và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Cá dìa là loại cá có giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp protein, axit béo có lợi, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Loại cá này giàu protein, cung cấp các axit béo có lợi, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, giúp duy trì cơ bắp và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Protein trong loại cá này giúp xây dựng, duy trì cơ bắp và phục hồi các mô; các axit béo omega-3 góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch, não bộ và thị lực.

Thịt cá dìa mềm ngọt, ít tanh, kết hợp với các loại rau củ tạo nên món canh thanh mát, ngon miệng, đặc biệt thích hợp dùng trong những ngày nóng bức. Dân Việt giới thiệu cách nấu món canh chua cá dìa lá giang như sau:

Loại cá này giàu protein, cung cấp các axit béo có lợi

Loại cá này giàu protein, cung cấp các axit béo có lợi

Nguyên liệu nấu canh chua cá dìa lá giang

- 1 con cá dìa

- Thơm (dứa)

- Cà chua

- Giá

- Lá giang

- Củ nén

- Hành ngò

- 1 quả ớt

Loại cá thịt ngọt mềm hơn cá thu, dễ ăn hơn cá bớp, đem nấu canh chua ngon tuyệt - 2

Cách nấu canh chua cá dìa lá giang

- Củ nén phi thơm, cho thơm vào đảo sơ rồi thêm một chút nước mắm cho dậy mùi. Đổ nước vào nấu sôi.

Loại cá thịt ngọt mềm hơn cá thu, dễ ăn hơn cá bớp, đem nấu canh chua ngon tuyệt - 3

- Nước sôi cho thơm, cà chua và cá dìa vào nấu. Nêm nếm vừa ăn, thêm ớt xắt lát cho canh có vị cay.

- Cuối cùng cho giá và lá giang vào, nấu vừa chín tới thì cho hành ngò rồi tắt bếp.

Loại cá thịt ngọt mềm hơn cá thu, dễ ăn hơn cá bớp, đem nấu canh chua ngon tuyệt - 4

- Canh chua nóng hổi, vị chua nhẹ của lá giang, thơm ngọt của cá dìa, thêm chút cay cay của ớt… ăn với cơm nóng là hao cơm.

Loại cá thịt ngọt mềm hơn cá thu, dễ ăn hơn cá bớp, đem nấu canh chua ngon tuyệt - 5

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thanh Hiền Lê thực hiện.

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Theo Thanh Hiền Lê ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/10/2026 12:16 PM (GMT+7)
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