Loại quả giàu chất xơ hơn bí đao, ít calo hơn bí đỏ, đem om với cá mặn và thịt băm thành món ăn cực kì đưa cơm

Loại quả này giàu dinh dưỡng nhưng có hàm lượng calo thấp, chỉ khoảng 25 kcal trong 100 g, rất phù hợp cho chế độ ăn lành mạnh. Cà tím cung cấp nhiều chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu và góp phần kiểm soát cân nặng.

Ngoài ra, loại quả này còn bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin C, vitamin K, vitamin B6, folate, kali và mangan, góp phần tăng cường sức đề kháng, duy trì chức năng thần kinh, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và ổn định huyết áp.

Khi được chế biến đúng cách và kết hợp cùng các nguồn protein như thịt hoặc cá, loại quả này không chỉ mang đến hương vị thơm ngon mà còn góp phần tạo nên bữa ăn cân đối, giàu dinh dưỡng.

Món cà tím om cá mặn và thịt bằm chắc chắn là lựa chọn đáng thử. Vị mềm béo của cà tím hòa quyện cùng cá mặn đậm đà, thịt bằm ngọt tự nhiên và hương thơm của gừng, hành lá tạo nên một món ăn hấp dẫn đưa cơm. Dân Việt giới thiệu cách làm món cà tím om cá mặn và thịt băm như sau:

Ngoài ra, loại quả này còn bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất

Nguyên liệu làm cà tím om cá mặn:

- 2 quả cà tím lớn

- 40 g cá mặn (cá thu hoặc cá sửu)

- Thịt bằm

- Hành tím băm

- Gừng băm

- Hành lá

- Dầu hào

- Rượu nấu ăn

- Đường

- Hắc xì dầu

- Hạt nêm

- Bột bắp pha loãng

- Dầu ăn

- Ớt (tùy khẩu vị)

Cách làm cà tím om cá mặn:

- Cà tím to, rửa sạch, có thể gọt vỏ hoặc không. Đem cắt khúc 7-8cm rồi chẻ làm 4, ngâm vào nước muối loãng khoảng 20 phút rồi vớt ra

- Hành lá đem cắt khúc hoặc cắt nhỏ

- Gừng gọt vỏ rồi băm nhỏ

- Làm nóng chảo dầu (dầu nhiều 1 chút), bỏ cà tím vào chảo chiên với lửa lớn vừa, đến khi xém vàng thì vớt ra. Nếu ngại dầu mỡ nhiều thì có thể cho cà vào nồi chiên không dầu nướng.

- Nấu 1 ít nước nóng, cho hết cà đã chiên vào đảo qua 1 lượt rồi vớt ra liền loại bỏ bớt được dầu ngậm trong cà đó.

- Chắt dầu ăn ở chảo lúc nãy đã chiên cà ra. Bật lửa làm nóng chảo, cho khoảng 40gr cá mặn vào xào cho khô lại 1 chút. Vừa xào vừa dằm cho thịt cá nhỏ ra, xong thì vớt ra để riêng

- Cũng chảo đó, thêm lại vào ít dầu, cho hành tím băm và gừng băm vào đảo cho vàng thơm.

- Cho thịt băm vào xào đến khi săn rồi cho cá mặn vào xào chung.

- Tiếp đến cho hết cà tím vào chảo. Nêm dầu hào, rượu nấu ăn, đường, 1 xíu hắc xì dầu, hạt nêm rồi đảo đều.

- Để om với lửa vừa đến khi cà thấm gia vị. Cho thêm 1 ít nước bột bắp vào để tạo độ sệt.

- Nếm lại vừa ăn theo khẩu vị, thêm hành lá cắt khúc. Thêm ớt nếu ăn cay.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại quả này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện!