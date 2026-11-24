Cảnh tượng khó tin trên bán đảo Sơn Trà
"Em lên đây lúc hơn 5h sáng, cả ngàn người chen chúc, nhiều thời điểm người đi bộ và xe cộ chen chúc giữa đường. Không ngờ Sơn Trà lại là điểm trekking thu hút đến vậy", Quang Đạt (phường Sơn Trà) chia sẻ.
Rạng sáng nay (24/11), hàng ngàn người kéo nhau đi trekking trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Đắc Lộc (19 tuổi, phường Hải Châu) cho hay xuất phát từ 4h sáng từ nhà, lên tới bán đảo thì đã thấy xe cộ hai bên đường nườm nượp. "Em không nghĩ người ta đi đông như thế. Ô tô chở các nhóm trekking lên làm cả đoạn đường tắc nghẽn, tụi em phải lách qua bên mép đường để đi".
Dù trời mưa ướt át, các nhóm bạn trẻ vẫn hào hứng chinh phục tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Thanh Hiền.
Đi bộ quãng đường dài, các bạn trẻ ướt đẫm mồ hôi như tắm nhưng ai cũng thích thú.
Dòng người trekking Sơn Trà ngày một đông. Hầu hết các bạn trẻ đều đi theo nhóm, có nhóm lên tới ba, bốn chục người.
Nhiều thời điểm xe cộ lên xuống nhiều làm cả tuyến đường kẹt cứng. "Em lên đây lúc hơn 5h sáng, cả ngàn người chen chúc, nhiều thời điểm người đi bộ và xe cộ chen chúc giữa đường. Không ngờ Sơn Trà lại là điểm trekking thu hút đến vậy" , Quang Đạt (phường Sơn Trà) chia sẻ.
Cảnh tượng khó tin trên bán đảo Sơn Trà. Cả đoạn đường dài hàng trăm mét gần như bất động, xe cộ đứng yên không nhích được, người đi bộ phải lần từng bước để thoát khỏi đám đông.
Theo các bạn trẻ, đông người đi trekking mang đến cho các bạn thêm động lực để rèn luyện sức khoẻ, dọc đường đi có thể kết nối thêm bạn bè.
Với một số nữ sinh, đây là lần đầu họ chinh phục quãng đường núi dài đến vậy.
Hoàng Anh (Đà Nẵng) cùng nhóm bạn mang theo lá cờ Tổ quốc trên cung đường trekking bán đảo Sơn Trà. Theo Hoàng Anh, trekking vừa rèn sức khỏe, vừa thêm tự hào và yêu quê hương mình hơn.
Hàng nghìn người dân và du khách đã tới danh thắng Yên Tử, TP Quảng Ninh từ sớm để leo lên chiêm bái tại chùa Đồng vào Ngày Văn hóa Việt Nam.
Nguồn: https://tienphong.vn/canh-tuong-kho-tin-tren-ban-dao-son-tra-post1897081.tp...Nguồn: https://tienphong.vn/canh-tuong-kho-tin-tren-ban-dao-son-tra-post1897081.tpo-24/11/2026 13:11 PM (GMT+7)