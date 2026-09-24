Loại cá đứng đầu “tứ quý ngư”, giàu dinh dưỡng, thịt trắng, mềm, vị ngọt tự nhiên, đem hấp xì dầu ngon tuyệt

Trong dân gian vẫn truyền tụng 4 loại cá "tứ quý ngư" của biển: chim, thu, nụ, đé. Trong đó, loại cá có giá trị dinh dưỡng thuộc hàng cao nhất là cá chim.

Cá chim có thịt trắng, mềm, vị ngọt tự nhiên và cung cấp nguồn protein chất lượng cao, cùng nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Loại cá này cũng chứa chất béo và axit béo không bão hòa, phù hợp để đưa vào thực đơn gia đình

Trong Đông y, loại cá này có vị ngọt mặn, tính hơi ôn; vào tỳ và thận, có tác dụng kiện tỳ dưỡng huyết, bổ vị, cố tinh, nhu lợi cân cốt. Người ta thường dùng loại cá này cho các trường hợp ăn kém, suy nhược, mất ngủ, ngủ kém.

Từ cá chim có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon khác nhau. Dân Việt giới thiệu cách làm cá chim hấp xì dầu siêu mềm mọng và thơm phức, đặc biệt giữ được độ ngọt của thịt cá:

Người ta thường dùng loại cá này cho các trường hợp ăn kém, suy nhược, mất ngủ, ngủ kém.

Nguyên liệu làm cá chim hấp xì dầu

- 1 con cá chim trắng vây vàng

- 1 củ gừng

- 3–4 tép tỏi

- 2 củ hành tím

- Hành lá

- Một ít ngò rí, lấy phần gốc

- Rượu trắng hoặc rượu nấu ăn

- Nước tương

- Dầu hào

- Đường

- Muối

- Dầu ăn

Cách làm cá chim hấp xì dầu

- Cá chim làm sạch, bỏ mang và nội tạng, rửa kỹ. Ngâm cá với nước muối pha một ít rượu trắng, sau đó rửa lại và để thật ráo.

- Khứa vài đường chéo trên thân cá để cá nhanh chín và dễ thấm gia vị. Ướp cá với một ít muối trong khoảng 15 phút.

- Gừng gọt vỏ, một phần thái lát, một phần thái sợi.

- Hành lá rửa sạch, cắt khúc; phần đầu hành để riêng, phần lá thái sợi.

- Dùng một chiếc đĩa lớn, lót gừng thái lát và đầu hành bên dưới rồi đặt cá lên trên. Nhét thêm một ít gừng và hành lá vào bụng cá.

- Rưới một ít rượu nấu ăn lên thân cá. Đặt cá vào xửng và hấp khoảng 20 phút, tùy kích thước cá.

- Bắc chảo, cho dầu ăn vào rồi phi thơm tỏi, gừng, gốc ngò rí và hành tím đập dập. Khi các nguyên liệu đã vàng thơm, vớt phần xác ra.

- Chừa lại một ít dầu thơm trong chảo. Cho nước tương, dầu hào và đường vào, khuấy đều rồi đun sôi. Nêm lại cho vừa khẩu vị.

- Khi cá gần chín, chan đều phần sốt lên thân cá rồi hấp thêm khoảng 5 phút để cá thấm vị.

- Tắt bếp, rắc hành lá và gừng thái sợi lên trên. Đậy nắp xửng khoảng 2 phút để hành và gừng chín bằng hơi nóng.

- Lấy cá ra dùng nóng, có thể ăn cùng cơm trắng. Thịt cá mềm ngọt, thơm mùi gừng hành, nước sốt mặn ngọt vừa phải, rất đưa cơm.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện.