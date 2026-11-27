Chưa đến 100 nghìn đồng vẫn có mâm cơm nhà đủ món

Đi chợ với ngân sách khoảng gần 100.000 đồng, nhiều người thường băn khoăn nên mua gì để vừa có món mặn, vừa có rau xanh mà không khiến bữa cơm trở nên đơn điệu. Thay vì dồn phần lớn tiền vào một món ăn, người nội trợ có thể chia ngân sách hợp lý, chọn một lượng thịt vừa đủ, kết hợp rau theo mùa và thêm món đậu phụ để làm phong phú thực đơn.

Mâm cơm gợi ý hôm nay gồm thịt lợn rang sả, bắp cải luộc và đậu phụ non sốt nấm. Thịt rang sả thơm, có vị mặn ngọt hài hòa; bắp cải luộc thanh mát, giòn nhẹ; đậu phụ non sốt nấm mềm, thấm vị, giúp bữa ăn có thêm lựa chọn ngoài món thịt.

Dự toán chi phí cho mâm cơm:

Nguyên liệuChi phí dự kiếnThịt lợn vai 300g40.000 đồngSả, hành và gia vị7.000 đồngBắp cải 500g15.000 đồngĐậu phụ non 2 bìa12.000 đồngNấm 100–150g15.000 đồngCà chua, hành lá8.000 đồngTổng cộng97.000 đồng

Giá thực phẩm chỉ mang tính tham khảo, có thể chênh lệch tùy khu vực và thời điểm mua. Chi phí chưa bao gồm gạo, dầu ăn và các loại gia vị cơ bản có sẵn trong bếp.

Ba món ăn dễ nấu, kết hợp hài hòa trong bữa cơm

Thịt lợn rang sả là món mặn có cách chế biến khá đơn giản nhưng hương thơm hấp dẫn. Nên chọn thịt vai có tỷ lệ nạc và mỡ cân đối để khi rang thịt không bị khô. Thịt rửa sạch, để ráo rồi thái miếng mỏng vừa ăn. Sả bóc bỏ lớp già, rửa sạch, một phần băm nhỏ, phần còn lại thái lát. Ướp thịt với sả băm, hành khô, một chút nước mắm, hạt tiêu và đường trong khoảng 15–20 phút.

Phi thơm hành và sả, cho thịt vào rang trên lửa vừa. Khi thịt săn lại và tiết bớt mỡ, đảo đều để các mặt chín và hơi xém cạnh. Nếu thịt ít mỡ, có thể thêm một lượng dầu ăn nhỏ. Nêm lại gia vị cho vừa miệng, không nên rang quá lâu khiến thịt mất độ mềm. Khi thịt chuyển màu vàng nâu, dậy mùi thơm của sả là có thể tắt bếp.

Với bắp cải luộc, nên chọn cây bắp cải cầm chắc tay, lá tươi, không dập úng. Tách lá, rửa sạch rồi thái miếng vừa ăn. Đun sôi nước, thêm một chút muối nếu muốn, cho phần cọng dày vào trước rồi mới thêm phần lá để rau chín đều. Không nên luộc quá lâu vì bắp cải sẽ mềm nhũn, giảm độ giòn. Rau chín tới vớt ra đĩa, có thể giữ lại nước luộc làm canh nếu bảo đảm vệ sinh và nêm nếm phù hợp.

Món thứ ba là đậu phụ non sốt nấm. Đây là món ăn mềm, dễ ăn, có thể giúp thực đơn bớt cảm giác chỉ xoay quanh thịt. Đậu phụ non lấy nhẹ tay khỏi bao bì, cắt thành miếng vừa ăn. Nấm rửa nhanh, để ráo; nếu dùng nấm đùi gà có thể thái lát, còn nấm hương tươi hoặc nấm sò thì cắt miếng vừa.

Phi thơm hành, cho nấm vào xào đến khi săn nhẹ, thêm cà chua thái nhỏ và một chút nước. Nêm gia vị vừa phải, đun cho cà chua mềm và tạo thành phần sốt. Sau đó nhẹ nhàng cho đậu phụ vào, lắc hoặc đảo rất nhẹ để đậu không bị nát. Đun thêm vài phút cho đậu nóng và ngấm sốt, cuối cùng rắc hành lá. Không nên đun quá lâu vì đậu phụ non dễ vỡ, còn nấm cũng mất độ ngon nếu nấu quá kỹ.

Bí quyết đi chợ khéo

Ưu điểm của mâm cơm này là không cần nguyên liệu đắt tiền nhưng vẫn có sự thay đổi về hương vị và kết cấu. Thịt lợn cung cấp protein, đậu phụ và nấm làm phong phú nguồn thực phẩm trong bữa ăn, còn bắp cải bổ sung chất xơ và một số vitamin. Sự kết hợp này giúp bữa cơm có món đậm đà, món thanh nhẹ và món mềm dễ ăn.

Khi đi chợ, người nội trợ nên ưu tiên rau củ đang vào mùa vì thường có giá hợp lý và chất lượng tốt. Với lượng thịt khoảng 300g, có thể thái miếng vừa ăn, rang cùng sả để món trông đầy đặn hơn mà không cần tăng quá nhiều nguyên liệu. Đậu phụ sốt nấm cũng nên được chế biến vừa đủ, tránh để thừa lâu vì món ăn có độ ẩm cao.

Một mẹo giúp tiết kiệm thời gian là sơ chế bắp cải và nấm trước, sau đó rang thịt, luộc rau và làm đậu phụ sốt nấm. Trong lúc chờ món này chín, có thể chuẩn bị món khác để các món ăn được dọn lên cùng lúc, giữ độ nóng và hương vị.