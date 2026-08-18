Bộ phận dai giòn, hấp dẫn, giá rẻ, xào nhanh với loại rau kháng viêm, ngọt ngon này thành món thơm phức

Mề gà là bộ phận cơ bắp thuộc hệ tiêu hóa của gà, có giá trị dinh dưỡng khá cao. Trong 100g bộ phận này chứa khoảng 94 calo, 17-18g protein chất lượng cao giúp xây cơ và no lâu, chỉ 2-3g chất béo.

Bộ phận này cũng giàu vitamin B12, B3, sắt heme dễ hấp thu, kẽm, selen và phốt pho, hỗ trợ tạo máu, tăng miễn dịch và chuyển hóa năng lượng.

Nhược điểm là cholesterol và purin khá cao, nên người mỡ máu, gout nên ăn hạn chế, 1-2 lần/tuần. Chế biến luộc, xào ít dầu sẽ lành mạnh hơn chiên.

Còn ngồng tỏi ít calo, giàu chất xơ, vitamin C, B6, allicin và chất chống oxy hóa. Chứa kali, mangan giúp hỗ trợ miễn dịch, kháng viêm, hạ huyết áp, tốt cho tim mạch và tiêu hóa. Vị thơm, giòn, thích hợp xào chay thanh đạm rất lành mạnh mỗi ngày.

Bộ phận này cũng giàu vitamin B12, B3, sắt heme dễ hấp thu

Còn ngồng tỏi ít calo, giàu chất xơ, vitamin C, B6, allicin và chất chống oxy hóa. Chứa kali, mangan giúp hỗ trợ miễn dịch, kháng viêm, hạ huyết áp, tốt cho tim mạch và tiêu hóa. Vị thơm, giòn, thích hợp xào chay thanh đạm rất lành mạnh mỗi ngày.

Xào 2 nguyên liệu này với nhau thành món ngon, giá rẻ, cách làm cực kỳ đơn giản.

Món ăn gợi ý: Mề gà xào ngồng tỏi

Nguyên liệu: 500g mề gà, 300g ngồng tỏi, 5 quả ớt đỏ nhỏ, 1 miếng gừng, 5 tép tỏi, 2 muỗng canh rượu nấu ăn, 2 muỗng canh nước tương nhạt, 1/2 muỗng canh nước tương đậm, 1 muỗng canh nước sốt hàu, 1/2 muỗng canh đường, muối vừa ăn, dầu ăn

Cách làm:

- Trước tiên, rửa sạch mề gà dưới vòi nước chảy để loại bỏ màng và tạp chất trên bề mặt. Sau đó, đặt mề gà lên thớt và thái mỏng. Không cần thái quá mỏng; độ dày khoảng 2-3 mm là vừa phải. Nếu thái quá dày, mề sẽ khó chín đều, còn nếu thái quá mỏng, mề sẽ bị chín quá, ảnh hưởng đến hương vị.

- Cho mề gà đã thái nhỏ vào bát, thêm 1 muỗng canh rượu nấu ăn và vài lát gừng, trộn đều bằng tay. Ướp trong 10 phút. Bước này giúp khử mùi tanh của mề gà. Nhiều người thấy mề gà của họ có mùi tanh vì bỏ qua bước này, vì vậy đừng lười biếng. Trong khi ướp, chúng ta có thể chuẩn bị các nguyên liệu khác để tiết kiệm thời gian.

- Chọn những cọng tỏi có màu xanh tươi và chắc khi chạm vào. Nếu bạn có thể dễ dàng bẻ gãy phần cuối bằng cách bóp nhẹ, chúng tươi và sẽ giòn, mềm khi xào. Nếu bạn không thể bẻ gãy được, có nghĩa là chúng đã cũ và sẽ có vị như nhai cành cây.

- Rửa sạch các nhánh tỏi đã chọn với nước sạch, sau đó để ráo và cắt chúng thành từng đoạn dài khoảng 3 cm trên thớt. Không cần quá lo lắng về kích thước; chỉ cần đảm bảo chúng có kích thước đồng đều để khi xào, chúng sẽ nóng đều và thấm gia vị tốt hơn.

- Rửa sạch ớt đỏ nhỏ và thái khoanh. Nếu thích ăn cay, hãy cho nhiều hơn; nếu không thích ăn cay, hãy cho ít hơn hoặc bỏ qua. Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào khẩu vị của bạn. Gọt vỏ gừng và thái sợi mỏng. Bóc vỏ tỏi và băm nhỏ. Cho chúng vào một cái bát để bạn không phải vội vàng khi nấu ăn.

- Làm nóng chảo, cho một lượng dầu ăn vừa đủ vào, khi dầu nóng đến mức bắt đầu bốc khói nhẹ, trước tiên cho gừng thái sợi và tỏi băm nhỏ vào, đảo nhanh bằng thìa để dậy mùi thơm của gừng và tỏi. Tiếp theo, cho ớt hiểm băm nhỏ vào và tiếp tục đảo trong 10 giây để ớt dậy mùi thơm. Cho mề gà vào và đảo nhanh trên lửa lớn.

- Xào khoảng 1 phút, mề gà sẽ dần chuyển màu từ đỏ sẫm sang nâu nhạt. Lúc này, cho thêm 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 2 muỗng canh nước tương nhạt và nửa muỗng canh nước tương đậm, tiếp tục xào đều. Rượu nấu ăn giúp khử mùi tanh, nước tương nhạt làm tăng hương vị, còn nước tương đậm tạo màu sắc, giúp mề gà trông hấp dẫn hơn và có hương vị phong phú hơn.

- Tiếp theo, cho thêm nửa muỗng canh đường trắng, xào đều, rồi xào thêm một phút nữa để mề gà ngấm đều gia vị. Lưu ý không nên xào mề gà quá lâu, khoảng 3 phút là đủ. Xào quá chín sẽ làm mề gà dai và cứng, dẫn đến kết cấu không ngon.

- Khi mề gà đã chín, cho thêm ngồng tỏi vào và tiếp tục xào nhanh trên lửa lớn. Xào liên tục để đảm bảo ngồng tỏi và mề gà được trộn đều và ngồng tỏi hấp thụ mùi thơm của mề gà. Xào khoảng 1-2 phút, cho đến khi ngồng tỏi chuyển từ màu xanh đậm sang màu xanh ngọc tươi sáng và hơi mềm khi chạm vào. Điều này cho thấy rau đã chín.

- Cuối cùng, thêm một lượng muối vừa đủ và 1 muỗng canh nước mắm, tiếp tục xào đều để các gia vị được hòa quyện vào nguyên liệu. Điều chỉnh lượng muối theo khẩu vị của bạn, vì nước tương, nước mắm và ớt đều mặn, vì vậy đừng cho quá nhiều muối để tránh món ăn bị quá mặn.

Sau khi xào đều, tắt bếp và dọn ra đĩa! Cho món ăn đã xào lên đĩa. Ngồng tỏi và mề gà vừa nấu chín có màu sắc tươi tắn, ngồng tỏi xanh ngọc kết hợp với mề gà nâu, cùng với ớt đỏ trang trí, trông vô cùng hấp dẫn.

Món mề gà xào ngồng tỏi này không có các bước phức tạp hay nguyên liệu đắt tiền, nhưng lại giữ được hương vị thơm ngon, đậm chất quê nhà. Bộ phận mề gà dễ tìm và cách làm đơn giản, ngay cả người mới bắt đầu nấu nướng cũng có thể làm được.

Chúc bạn thành công khi chế biến bộ phận này!

(Ảnh và công thức món ăn: Theo Sohu)