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10 mâm cơm chay đẹp mắt cho Rằm tháng 7 tiết kiệm và dễ làm

Sự kiện: Lễ Vu lan báo hiếu Thực đơn

Nếu đang tìm ý tưởng cho mâm cơm Rằm tháng 7, 10 mâm cơm chay dưới đây là những gợi ý đáng tham khảo để bạn có thêm cảm hứng vào bếp.

Các món chay hiện không chỉ đa dạng về nguồn nguyên liệu, phương pháp chế biến mà còn nằm ở sự sáng tạo trong trang trí, bày biện. Với sự khéo léo của mình, các mẹ đảm đã khiến mâm cơm ngày Rằm thêm phần hấp dẫn, tươm tất.

Điểm thú vị của những mâm cơm chay do các mẹ đảm chuẩn bị cho ngày Rằm tháng 7 dưới đây phần lớn nguyên liệu đều dễ tìm, cách chế biến không quá phức tạp và có thể linh hoạt thay đổi theo khẩu vị. Từ món xào, món chiên, món gỏi đến các món canh, luộc hay salad, mỗi mâm cơm đều mang một cách kết hợp riêng nhưng vẫn giữ được sự thanh nhẹ đặc trưng của món chay.

Mâm cơm chay 1:

Ảnh: Vũ Thu Hương

Ảnh: Vũ Thu Hương

Mâm cơm chay 2:

Ảnh: Vũ Thu Hương

Ảnh: Vũ Thu Hương

Mâm cơm chay 3:

Ảnh: Vũ Thu Hương

Ảnh: Vũ Thu Hương

Mâm cơm chay 4:

Ảnh: Vũ Thu Hương

Ảnh: Vũ Thu Hương

Mâm cơm chay 5:

Ảnh: Võ Kim Oanh

Ảnh: Võ Kim Oanh

Mâm cơm chay 6

Ảnh: Võ Kim Oanh

Ảnh: Võ Kim Oanh

Mâm cơm chay 7

Ảnh: Nha Trang

Ảnh: Nha Trang

Mâm cơm chay 8

Ảnh: Nha Trang

Ảnh: Nha Trang

Mâm cơm chay 9

Ảnh: Nha Trang

Ảnh: Nha Trang

Mâm cơm chay 10

Ảnh: Nha Trang

Ảnh: Nha Trang

5 mâm cơm nhà giản dị, khỏi vắt óc nghĩ "Hôm nay ăn gì?"
5 mâm cơm nhà giản dị, khỏi vắt óc nghĩ "Hôm nay ăn gì?"

Đi chợ chỉ vài phút, nhưng nghĩ món ăn mỗi ngày mới là "bài toán khó" của nhiều người nội trợ.

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Theo Hà My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/08/2026 10:01 AM (GMT+7)
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