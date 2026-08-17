Loại thịt giàu collagen của con heo, giúp đẹp da, đem kho với loại nước quen thuộc này thành món ngon đưa cơm

Loại thịt này chứa collagen tự nhiên trong phần da và gân hỗ trợ độ đàn hồi của da, giúp da mềm mại và hỗ trợ sức khỏe xương khớp: Móng giò (chân giò).

Ngoài ra loại thịt này còn cung cấp các khoáng chất như sắt, kẽm, phốt pho và canxi, góp phần tăng cường sức khỏe xương và hỗ trợ quá trình tạo máu. Nếu đã quen với giò heo kho nước mắm hay kho tiêu, bạn hãy thử biến tấu một chút với coca.

Thức uống tưởng chỉ để giải khát lại giúp món kho có màu nâu óng đẹp mắt, vị ngọt dịu tự nhiên và phần da heo trong mềm, thấm vị cực kỳ hấp dẫn.

Dân Việt giới thiệu cách làm món giò heo kho coca như sau:

Loại thịt này chứa collagen tự nhiên trong phần da

Nguyên liệu là giò heo coca

- 1 cái giò heo

- 1 lon Coca

- Hành tím, tỏi, sả, gừng

- Hành lá

- Nước mắm

- Hạt nêm

- Tiêu xay

- Lá chuối (nếu có)

- Nước lọc

Cách làm giò heo coca

- Giò heo chần qua nước sôi cùng hành, gừng, sả rồi rửa sạch.

- Ướp cùng hạt nêm, nước mắm, tiêu, hành, tỏi, sả xay nhuyễn

- Phi thơm hành tỏi, cho giò heo vào đảo cho săn

- Cho coca và nước lọc xâm xấp mặt thịt, rồi kho ở lửa vừa

- Để lên trên là 1 lớp lá chuối, đậy nắp, kho ở lừa vừa, để thịt mềm rệu mà không bị nhũn.

- Khi nước gần cạn thì nêm nếm lại vừa ăn theo khẩu vị gia đình. Và hạ lửa nhỏ để nước kho sánh lại.

- Giò heo mềm, da trong, thấm vị, có màu nâu óng rất đẹp, vị mặn ngọt hài hòa. Coca giúp món ăn có vị ngọt dịu, không bị gắt.

- Ăn cùng cơm rất ngon. Từng miếng giò heo mềm rục, da trong óng ánh, thấm đều gia vị và có màu nâu đẹp mắt.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thuý Diễm thực hiện.