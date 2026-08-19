Loại rau giàu chất xơ bậc nhất, ít calo, giúp tăng cường hệ miễn dịch, làm món này ăn kiểu gì cũng ngon

Măng là loại rau thường được dùng để làm thức ăn và làm thuốc cho những người bị cảm mạo phong nhiệt, ho do phế nhiệt có nhiều đờm vàng.

Theo dinh dưỡng học cổ truyền, măng là loại rau có vị ngọt hơi đắng, tính hơi hàn, có công dụng hóa đàm hạ khí, thanh nhiệt trừ phiền, tiêu thực giải độc, thông lợi nhị tiện.

Loại rau này chứa nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh.

Ngoài ra, loại rau này có hàm lượng calo thấp, giàu chất xơ, chất đạm, chất bột đường, axit amin, chất khoáng, chất béo, đường, muối vô cơ.

Từ loại rau này có thể chế biến nhiều món ngon khác nhau, trong đó có món măng ớt ngâm được nhiều người yêu thích. Dân Việt giới thiệu cách làm măng ớt ngâm giòn ngon, chua cay vừa vị, không cần luộc mà vẫn trắng đẹp như sau:

Loại rau này chứa nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh.

Nguyên liệu:

- 2 kg măng tươi

- 2 lít nước lọc

- 4 thìa canh muối hạt

- 4 thìa canh đường

- 3 thìa canh giấm

- 50g tỏi xay

- 150g ớt ngọt

- 50g ớt cay

Cách làm

*Sơ chế măng:

- Măng bóc bỏ phần già, rửa sạch rồi thái miếng vừa ăn.

Rửa măng nhiều lần bằng nước muối loãng

Lưu ý: Không nên thái quá mỏng vì khi ngâm măng sẽ không giữ được độ giòn.

- Ngâm măng với nước sạch từ 1–2 ngày, mỗi ngày thay nước 2 lần để măng nhả hết vị hăng. Sau đó rửa lại, để thật ráo nước.

- Sơ chế măng rất quan trọng, quyết định cả 1 mẻ măng có giòn, ngon, có bị đắng hay không.

*Nấu nước ngâm:

- Cho 2 lít nước lọc, 4 thìa canh muối, 4 thìa canh đường và 3 thìa canh giấm vào nồi. Đun sôi để các gia vị hòa tan hoàn toàn, sau đó tắt bếp và để nước ngâm nguội hẳn.

Xay tỏi,ớt.

*Trộn măng:

- Cho măng đã ráo nước vào một âu lớn, thêm 50g tỏi xay, 150g ớt ngọt xay và 50g ớt cay xay vào rồi trộn thật đều để măng thấm đều gia vị. Có thể để lại vài quả ớt nguyên cho vào hũ để thành phẩm đẹp mắt hơn.

Đóng măng vào các hũ sạch.

*Ngâm măng:

- Chia măng đã trộn vào các hũ sạch, nén nhẹ rồi rót phần nước ngâm đã để nguội vào cho ngập mặt măng.

- Đậy kín nắp, để ở nhiệt độ phòng khoảng 3–5 ngày là măng bắt đầu chua, giòn và thấm vị. Sau đó bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần.

Rót nước ngâm ngập mặt măng

*Lưu ý nhỏ:

Điều quan trọng nhất là măng phải để thật ráo nước trước khi trộn với tỏi và ớt để hũ măng không bị nổi váng. Tất cả hũ ngâm và dụng cụ cũng cần sạch, khô ráo.

Với công thức này thành phẩm măng giòn, chua dịu, thơm mùi tỏi ớt và rất dễ ăn. Ăn kèm bún, phở, hủ tiếu hay các món luộc đều rất hợp.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau này!

*Món ăn và hình ảnh do Bếp Dì Hường thực hiện.