Khách sạn xa hoa nơi nhà Beckham nghỉ dưỡng bên bờ biển Amalfi

Becks - Vic cùng các con đang nghỉ dưỡng trên du thuyền Seven trị giá khoảng 16 triệu bảng Anh (gần 28 triệu USD), rong ruổi từ thánh địa nghỉ dưỡng Ibiza, Tây Ban Nha cho đến Saint-Tropez, Cannes... Trên hành trình khám phá bờ biển Italy gần đây, gia đình cựu danh thủ Anh ghé bờ biển Amalfi, tận hưởng kỳ nghỉ sang trọng tại khách sạn Borgo Santandrea, theo Mail.

Cruz Beckham hé lộ khoảnh khắc gia đình tham gia buổi làm phomai mozzarella tươi tại nhà hàng Ristorante Marinella của khách sạn Borgo Santandrea.

Tọa lạc trên vách đá nhìn ra làng chài Conca dei Marini, Borgo Santandrea được xem là một trong những điểm lưu trú có tầm nhìn ấn tượng nhất tại bờ biển Amalfi. Borgo Santandrea cũng là một trong số ít điểm lưu trú tại Amalfi có bãi biển riêng. Khách sạn mang phong cách thiết kế giữa thế kỷ 20 với nét Địa Trung Hải cổ điển. Tông xanh - trắng chủ đạo tạo sự hài hòa với màu biển và cảnh quan xung quanh.

Borgo Santandrea là điểm dừng chân lý tưởng cho gia đình Beckham khi có bến đón tàu cao tốc riêng, giúp các thành viên dễ dàng di chuyển từ du thuyền Seven vào nơi cư trú. Ảnh: borgosantandreaamalfi

Borgo Santandrea có 31 phòng và 21 suite, trong đó một số hạng phòng có hồ bơi vô cực cùng sân hiên riêng, bên cạnh ba nhà hàng và bãi biển riêng. Giá phòng tại đây từ khoảng 719 bảng Anh (hơn 25 triệu đồng) mỗi đêm.

Một số hạng phòng tại Borgo Santandrea có hồ bơi riêng với tầm nhìn toàn cảnh biển Amalfi. Ảnh: borgosantandreaamalfi

Trong khi đó, những suite cao cấp có hồ bơi riêng, gồm cả hồ bơi vô cực nước nóng, có giá lên tới hơn 6.000 bảng Anh (hơn 210 triệu đồng) mỗi đêm. Điểm lưu trú xa hoa này có ba nhà hàng, trong đó nổi bật là Alici, nhà hàng cao cấp được Michelin Guide tuyển chọn, cùng quầy bar Plumbago nằm ở vị trí cao nhất của khách sạn.

Bạn gái Cruz Beckham - Jackie Apostel - hé lộ một góc nhỏ của khách sạn nơi cô và gia đình Beckham ở khi ghé Amalfi, Italy.

Một góc khách sạn Borgo Santandrea. Video: borgosantandreaamalfi

Trước khi đến Amalfi, gia đình Beckham đã dành vài ngày tại Portofino. Đây cũng là nơi David và Victoria lưu trú trong những ngày đầu hẹn hò. Victoria từng kể hai người ở khách sạn Splendido, trải qua 48 giờ bên nhau. Năm 2023, bà mẹ 4 con cũng đặt tên một trong những chai nước hoa của thương hiệu cô sáng lập là Portofino '97, lấy cảm hứng từ chuyến đi này.

David Beckham và Victoria Beckham là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng nhất làng giải trí Anh. Cựu danh thủ Manchester United và cựu thành viên Spice Girls kết hôn năm 1999, có bốn con. Cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm này được xem là hình mẫu lý tưởng của giới giải trí. Tuy nhiên, thời gian gần đây, niềm vui gia đình Becks không trọn vẹn khi mâu thuẫn với vợ chồng con trai cả Brooklyn Beckham chưa có dấu hiệu hóa giải. Ngoài Brooklyn, cặp vợ chồng còn có hai con trai Romeo, Cruz, và con gái út Harper.

David và Victoria Beckham trở lại Portofino, nơi lưu giữ những kỷ niệm đầu tiên của chuyện tình kéo dài gần ba thập kỷ, cách đây ít hôm.