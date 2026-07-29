Khám phá Dinh III - nơi lưu giữ ký ức về vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu

Dinh III Bảo Đại là công trình được khởi công năm 1933 và hoàn thành năm 1938 do kiến trúc sư Pháp Paul Veysseyre cùng KTS Huỳnh Tấn Phát thiết kế. Mang phong cách kiến trúc Tân cổ điển Châu Âu hiện đại, Dinh III vừa là nơi sinh sống, vừa là nơi làm việc chính của vua Bảo Đại cùng Hoàng Hậu Nam Phương và các con giai đoạn 1938-1954.

Dinh III Bảo Đại là tòa nhà chính gồm có một tầng hầm, tầng trệt và tầng lầu. Tầng trệt gồm sảnh lớn, phòng tiếp khách và phòng họp; trong khi tầng lầu là nơi bố trí các phòng ngủ. Tòa dinh thự được xây dựng kiên cố bằng gạch đá, mái lợp ngói.

Dinh III Bảo Đại có diện tích khoảng 1000m2, xây 2 tầng với 26 phòng lớn nhỏ phục vụ cho sinh hoạt, làm việc và đón tiếp khách của gia đình hoàng gia.

Trong khuôn viên của Dinh III, tầng trệt là nơi làm tiếp khách, làm việc, ăn uống, tầng lầu là các phòng ngủ và nghỉ ngơi, giải trí. Từ lối vào cửa chính, là một sảnh lớn, nơi đây là phòng chờ yết kiến. Nối tiếp phía trong là phòng khách.

Phòng tiếp khách của Vua Bảo Đại vẫn giữ nguyên những kỷ vật vô giá: chiếc đàn piano gắn liền với Hoàng hậu Nam Phương cùng các công chúa, và cặp sừng min (bò gót / trâu rừng) - chiến lợi phẩm từ chuyến đi săn của chính nhà vua tại Krông Pha.

Dinh III Bảo Đại mang đậm phong cách tân cổ điển Châu Âu với tỷ lệ không gian cân đối và các phòng liên thông tinh tế. Kiến trúc nơi đây chú trọng sự hài hòa giữa thị giác và thính giác, kết hợp nội thất tuy giản dị nhưng lãng mạn. Tông màu chủ đạo của dinh thự là vàng và đỏ - hai sắc màu biểu trưng cho uy quyền và sự sang trọng của hoàng gia.

Cầu thang chính dẫn lên tầng 2 được thiết kế vô cùng sang trọng và uốn lượn tinh tế, là lối dẫn vào không gian sinh hoạt riêng tư, ấm cúng của gia đình vua Bảo Đại.

Hành lang tầng 2 (tầng lầu) của Dinh III kết nối toàn bộ các phòng ngủ, phòng làm việc riêng và khu vực sinh hoạt cá nhân của gia đình Vua Bảo Đại.

Phòng khánh tiết là nơi diễn ra các buổi hội họp quốc sự cũng như các sự kiện đại lễ quan trọng. Không gian nơi đây được trang hoàng vô cùng trang trọng, thể hiện trọn vẹn uy quyền và sự lộng lẫy của hoàng gia thời bấy giờ.

Phòng tiếp khách thân mật

Phòng ăn của các công chúa và hoàng tử được bài trí vô cùng gọn gàng và ấm cúng với điểm nhấn là bộ bàn ăn gồm 4 chiếc ghế, nơi đây là sinh hoạt gia đình của các hoàng tử, công chúa.

Phòng riêng của Vua Bảo Đại trong Dinh III hiện vẫn giữ nguyên các hiện vật lịch sử. Bên ngoài phòng là Vọng Nguyệt Lâu - nơi vua hóng mát và ngắm trăng.

Phòng riêng của Vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương nằm tại tầng lầu (tầng 2) của Dinh III. Không gian nơi đây được bố trí trang nhã và lưu giữ nhiều nét kiến trúc, hiện vật lịch sử đặc trưng

Phòng giải trí của Vua Bảo Đại nằm ở khu vực phía trong của tầng trệt Dinh III, ngay kế bên khu vực tiếp khách và làm việc. Đây là không gian dành riêng cho nhà vua thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, được bài trí theo phong cách Châu Âu hiện đại với bàn bida, bàn cờ, bàn bài cùng nhiều phương tiện giải trí xa xỉ của giới thượng lưu thời bấy giờ.

Tham quan nơi đây, du khách còn có cơ hội trải nghiệm cảm giác làm "bậc đế vương" khi khoác lên mình những bộ long bào, phượng ngọc lộng lẫy và hóa thân chụp ảnh kỉ niệm ngay tại bệ ngai vàng của vua và hoàng hậu.

Phòng ngủ của Công chúa Phương Mai và Công chúa Phương Dung nằm trên tầng 2 của Dinh III, được thiết kế theo phong cách tối giản, nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên sự trang nhã của chốn hoàng tộc.

Phòng ngủ của bảo mẫu nằm ngay sát phòng của các công chúa và hoàng tử trên tầng 2 nhằm thuận tiện cho việc chăm sóc sinh hoạt hàng ngày. Không gian phòng được bài trí đơn giản, ngăn nắp và lịch sự với đầy đủ tiện nghi cơ bản, phản ánh sự chu đáo và quy củ trong đời sống sinh hoạt của gia đình Hoàng gia tại Dinh III.

Cầu thang phụ (hay cầu thang nội bộ) trong Dinh III được thiết kế nằm ở góc khuất, kết nối trực tiếp các không gian sinh hoạt riêng ở tầng trệt với khu vực phòng ngủ, nhà tắm trên tầng 2.

Phòng thay đồ của gia đình hoàng gia được thiết kế liền kề với khu vực phòng ngủ và nhà tắm, tạo nên một không gian sinh hoạt khép kín đầy tiện nghi.

Phòng vệ sinh (WC) trong Dinh III được thiết kế theo tiêu chuẩn phương Tây hiện đại, trang bị toàn bộ thiết bị sứ cao cấp nhập khẩu từ Pháp. Với hệ thống xả nước, bồn rửa và tiện nghi khép kín, không gian này phản ánh rõ nét lối sống văn minh, xa hoa vượt thời đại của gia đình hoàng tộc.

Phòng tắm

Khu vực nhà tắm và máy xông hơi của Vua Bảo Đại nằm ngay trong cụm phòng riêng trên tầng 2, vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn.

Từ sân thượng Dinh III, thu vào tầm mắt là không gian bốn bề ngợp xanh của rừng thông ẩn hiện trong làn sương mờ huyền ảo. Vẻ đẹp lãng mạn và trầm mặc ấy không chỉ làm say lòng biết bao du khách, mà còn gợi lên những hoài niệm sâu lắng về một thời hoàng kim đã qua. Chuyến ghé thăm Dinh III vì thế không đơn thuần là một hành trình thưởng ngoạn, mà còn là một dấu ấn khó quên, đưa du khách chạm vào từng nhịp thở lịch sử giữa lòng phố núi Đà Lạt.