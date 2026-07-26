Khác biệt ở vịnh Bái Tử Long

Những ngày hè, gần 5h sáng, mặt trời đã bắt đầu ló lên ở đường chân trời. Ánh sáng ửng hồng của bình minh tô thêm cho bãi biển thuộc phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Khi mặt trời vừa mọc, toàn bộ những hòn đảo trên vịnh Bái Tử Long bừng sáng với nhiều gam màu.

Đường bao biển được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam đoạn qua khu vực bãi tắm ven bờ vịnh Bái Tử Long trở nên long lanh và đẹp hơn.

Nhiều người dân tranh thủ tập thể dục, đạp xe, chạy bộ... để tận hưởng không khí trong lành vào lúc bình minh.

Chị Nguyễn Thị Huệ - du khách Hà Nội - cho biết cùng cả nhà xuống Quảng Ninh du lịch. "Khác với sự tấp nập hối hả ở đô thị lớn, ở đây buổi sáng mọi thứ thật bình yên tôi cùng gia đình đạp xe dọc đường bao biển tận hưởng phút giây nghỉ ngơi dịp cuối tuần. Khung cảnh rất đẹp, không khí thật trong lành", chị Huệ chia sẻ.

Nhiều người lựa chọn cách vừa tắm biển vừa ngắm bình minh.

Hàng nghìn đảo đá lớn nhỏ trên vịnh Bái Tử Long được khoác những tấm áo đầy màu sắc. Từ trung tâm đô thị Cẩm Phả ra đến ven bờ vịnh Bái Tử Long chỉ chưa đầy 3 km.

Vịnh Bái Tử Long, nơi được mệnh danh là viên ngọc xanh của miền Bắc của Việt Nam, nổi bật với làn nước xanh ngọc bích, núi đá vôi trùng điệp và những bãi tắm nguyên sơ tuyệt đẹp.

Vịnh nằm ở phía Đông Bắc vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. Nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, yên bình và hệ sinh thái đa dạng, đây là điểm đến lý tưởng để chèo thuyền kayak, khám phá Vườn quốc gia Bái Tử Long và trải nghiệm văn hóa tại các làng chài cổ như Vung Viêng.

Vịnh Bái Tử Long được ví như "viên ngọc ẩn", mang đến cảm giác thanh bình hoàn toàn khác biệt so với sự nhộn nhịp của vịnh Hạ Long.

Hiện tại, tỉnh Quảng Ninh đang triển khai nhiều dịch vụ mới trong đó có mở tuyến tham quan, nối dài tuyến đem lại trải nghiệm mới cho khách du lịch đi từ vịnh Hạ Long sang vịnh Bái Tử Long.