Vợ chồng Hà Anh đưa hai con đến nơi từng hưởng tuần trăng mật

Vợ chồng Hà Anh vừa có kỳ nghỉ 5 ngày tại Maldives - nơi có cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, được ví như "thiên đường hạ giới". Khác với chuyến trăng mật năm 2016, lần trở lại Maldives này Hà Anh và ông xã Olly "mang theo hai thành quả của cuộc hôn nhân dịu dàng" - bé gái Myla 8 tuổi và bé trai Luca 2 tuổi.

Do việc di chuyển khá tốn thời gian, lúc đầu ông xã Hà Anh đề xuất để bé trai ở nhà cùng ông bà, sau đó vợ chồng cô quyết định đưa cả hai theo vì sợ nhớ con cũng như muốn được tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc gia đình bên nhau.

Từ Việt Nam, gia đình Hà Anh bay qua Singapore khoảng 1,5 tiếng, quá cảnh gần 3 tiếng trước khi nối chuyến thêm khoảng 4 tiếng đến Maldives và di chuyển bằng tàu cao tốc ra resort.

Kỳ nghỉ này gia đình cô chọn dừng chân tại Club Med Kanifinolhu, cách sân bay quốc tế Velana khoảng 25 phút đi tàu cao tốc. Club Med Kani có hai hạng lưu trú chính gồm phòng nằm trên đảo và villa trên mặt nước, đều hướng ra biển.

Giá thường dao động từ 500-1.300 USD/đêm (khoảng 13-34 triệu đồng) đối với phòng trên đảo, trong khi các villa trên mặt nước có giá từ khoảng 1.300 USD đến hơn 2.000 USD/đêm (khoảng 34-52 triệu đồng), tùy thời điểm đặt phòng.

Hoạt động theo mô hình all-inclusive nên mức giá này đã bao gồm lưu trú, phần lớn bữa ăn, đồ uống và nhiều hoạt động thể thao, giải trí, phù hợp cho cả gia đình lẫn các cặp tình nhân.

Hà Anh tiết lộ chi phí cho chuyến đi 5 ngày tốn khoảng 300 triệu đồng nhưng thấy 'đắt xắt ra miếng', xứng đáng cho từng khoảnh khắc từ nhìn các con chơi đùa đến ngắm cá mập con, cá đuối bơi lượn dưới biển trong lúc ăn tối.

"Nhìn hai đứa nhỏ nô đùa, hòa mình vào thiên nhiên, kết bạn với những đứa trẻ khác vô cùng tuyệt vời. Đây là trải nghiệm và kỷ niệm vô cùng quý giá đối với cả gia đình", Hà Anh chia sẻ với Ngôi Sao.

Giữa khung cảnh biển xanh ngọc, và những villa trên mặt nước đã thành thương hiệu của Maldives, bà mẹ hai con tranh thủ thực hiện vài bức ảnh thời trang với mẫu "váy cưới xuyên thấu" do NTK Lý Quí Khánh sáng tạo riêng cho dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Nằm ở phía Nam của Ấn Độ Dương, Maldives được tạo thành bởi 1.192 đảo san hô lớn nhỏ. Những hòn đảo này chia thành hai loại: đảo dân sinh - nơi cư dân địa phương sinh sống và đảo resort - do chủ tư nhân thuê dài hạn từ chính phủ và mở resort trên đó. Hiện chưa có đường bay thẳng từ Việt Nam sang Maldives.

Du khách thường nối chuyến qua Kuala Lumpur (Malaysia), Singapore, Bangkok (Thái Lan) hoặc Colombo (Sri Lanka) để đến sân bay quốc tế Velana (MLE) tại thủ đô Malé. Giá vé máy bay khứ hồi từ Hà Nội hoặc TP HCM đến Maldives thường dao động khoảng 8-15 triệu đồng/người nếu đặt sớm và bay vào mùa thấp điểm.

Sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Velana, du khách sẽ được các khu nghỉ dưỡng đón và đưa về resort bằng phương tiện sắp xếp trước. Tùy vị trí từng đảo, việc di chuyển có thể bằng tàu cao tốc, thủy phi cơ (seaplane) hoặc chuyến bay nội địa kết hợp tàu. Các resort nằm gần thủ đô Malé, như Club Med Kani, chỉ mất khoảng 20-30 phút đi tàu cao tốc, trong khi những khu nghỉ dưỡng ở xa hơn có thể cần 30-60 phút bay thủy phi cơ. Chi phí đưa đón thường không bao gồm trong giá phòng và cần đặt trước thông qua resort.

Với làn nước trong xanh và hệ sinh thái biển đa dạng, Maldives mang đến cơ hội ngắm cá heo, cá mập rạn san hô, rùa biển hay cá đuối ngay trong các chuyến lặn biển hoặc du ngoạn bằng thuyền. Tại nhiều resort, du khách thậm chí có thể bắt gặp cá mập rạn san hô bơi quanh khu vực cầu tàu vào mỗi chiều tối.

Hà Anh sinh năm 1982 ở Hà Nội. Cô từng vào Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, đoạt danh hiệu á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2008. Cô cũng tham gia một số các show truyền hình thực tế, làm huấn luyện viên chương trình The Next Gentleman mùa đầu tiên, làm giám khảo Miss Universe Vietnam 2022,…

Ông xã của Hà Anh là Oliver Dowden sinh năm 1984 ở Anh, có tên thân mật là Olly. Anh hiện là giáo viên một trường tiểu học quốc tế tại TP HCM. Olly và Hà Anh kết hôn cuối tháng 7/2016 sau một năm hẹn hò.