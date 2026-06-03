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Sau thời gian dài bị lãng quên, hồ Than Thở đang trở lại trong diện mạo mới với sự hiện diện của Delight Park Đà Lạt tại số 113 Hồ Xuân Hương, phường Lâm Viên, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trên nền cảnh quan cũ, công viên mở ra một hành trình mới cho du khách: ngày dạo bước giữa tự nhiên rực rỡ, đêm du ngoạn trong thế giới kỳ ảo, muôn điều thú vị.
Nằm giữa những đồi thông xanh thẳm trên đường Hồ Xuân Hương, hồ Than Thở từng là một trong những danh thắng gắn với hình ảnh Đà Lạt mộng mơ. Nơi đây không chỉ có cảnh sắc hữu tình, mà còn gắn với những câu chuyện tình buồn, trong đó có truyền thuyết về Hoàng Tùng và Mai Nương. Chính vẻ đẹp man mác ấy đã tạo nên một phần ký ức du lịch của thành phố sương mù.
Năm 1998, hồ Than Thở được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Tuy nhiên, theo thời gian, danh thắng này dần mất đi sức hút vốn có. Tác động của con người, tình trạng xuống cấp, ô nhiễm và việc đầu tư bảo tồn chưa đồng bộ khiến một không gian từng được nhiều du khách tìm đến trở nên thiếu sức sống. Một phần ký ức đẹp của Đà Lạt vì thế cũng dần lùi lại phía sau những hành trình du lịch mới.
Trong bối cảnh đó, việc cải tạo, nâng cấp khu vực hồ Than Thở thành Delight Park Đà Lạt được xem là nỗ lực làm sống lại một di tích từng bị lãng quên. Trên diện tích gần 40ha, chủ đầu tư BB Group phát triển công viên theo hướng kết hợp giữa bảo tồn cảnh quan, gìn giữ giá trị văn hóa và bổ sung sản phẩm vui chơi, giải trí cho Đà Lạt nói riêng, Lâm Đồng nói chung.
Theo ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, danh thắng hồ Than Thở từng xuống cấp, ô nhiễm nay đã “thay da đổi thịt” để trở thành một công viên ánh sáng độc đáo. Sự thay đổi này không chỉ nằm ở cảnh quan được chỉnh trang, mà còn ở cách khu vực hồ Than Thở được đặt vào một đời sống du lịch mới, với những trải nghiệm kết hợp được tinh hoa bản sắc vốn có của Đà Lạt và giá trị nghệ thuật đương đại.
Với Đà Lạt, Delight Park góp thêm một lựa chọn cho du khách bên cạnh những trải nghiệm vốn đã quen thuộc như dạo chợ đêm, ngắm hoa, săn mây hay thưởng thức cà phê giữa đồi thông.
Đáng chú ý, Delight Park Đà Lạt không được xây dựng theo mô hình một điểm tham quan đơn lẻ. Lấy cảm hứng từ chính câu chuyện tình yêu tại Đồi Tùng Nguyên và hồ Sương Mai đầy xúc động cùng với truyền thuyết Âu Cơ - Lạc Long Quân về nguồn cội chung gắn kết các dân tộc Việt Nam, công viên mở ra nhiều hạng mục tham quan đặc sắc, hài hòa cảnh đẹp tự nhiên và hơi thở văn hóa.
Ban ngày, du khách có thể bắt đầu hành trình bằng công viên hoa rộng hơn 3ha, nơi hàng ngàn loài hoa được sắp đặt để gợi nhắc vẻ đẹp bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Giữa tiết trời se lạnh, những lối đi phủ sắc hoa, rừng thông và mặt hồ tạo nên một nhịp trải nghiệm chậm rãi, phù hợp với tinh thần nghỉ dưỡng vốn có của Đà Lạt. Đây là kiểu không gian mà du khách có thể vừa dạo chơi, vừa chụp ảnh, vừa tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm của một ngày ở phố núi.
Ngoài công viên hoa, Delight Park còn có các hạng mục mang màu sắc văn hóa và tâm linh như Công viên tâm linh tượng Phật Bà Quan Âm, Trung tâm văn hóa Phật giáo Đại Việt, khu tâm linh Thần Tài Lộc Tinh Quân và Bạch Tinh Quân. Những điểm dừng này tạo thêm chiều sâu cho hành trình tham quan, giúp không gian công viên không chỉ có phần rực rỡ của hoa và ánh sáng, mà còn có những khoảng lặng để du khách chiêm nghiệm, cầu an và tìm cảm giác thư thái.
Với những người yêu vẻ lãng mạn của Đà Lạt hay hoài niệm với sự lãng du của hồ Than Thở, Công viên Vườn Tình Yêu là điểm tham quan đáng thử. Lấy cảm hứng từ di tích Đồi thông Hai mộ, câu chuyện tình tại đồi Tùng Nguyên và hồ Sương Mai, khu vực này gợi lại một Đà Lạt man mác, nơi tình yêu và ký ức thường đi cùng nhau trong những câu chuyện kể. Sau khi dạo chơi, du khách có thể dừng chân tại Nhà hàng Phượng Hoàng, công trình có kiến trúc thanh thoát, tầm nhìn rộng và thực đơn kết hợp giữa hương vị Việt Nam, nét địa phương truyền thống với phong cách ẩm thực quốc tế hiện đại.
Nếu ban ngày Delight Park mang nhịp điệu nhẹ nhàng của hoa, hồ nước và rừng thông, thì ban đêm công viên chuyển sang một không khí khác. Ánh sáng, âm nhạc, công nghệ 3D hologram và mặt nước hồ Sương Mai cùng tạo nên một không gian trình diễn, nơi du khách được dẫn vào thế giới của truyền thuyết.
Tour đêm “Bồng lai tiên cảnh ngàn sao” là sản phẩm cốt lõi của công viên. Hành trình này đưa du khách hòa mình vào truyền thuyết Tiên nữ Âu Cơ qua các không gian như Sơn ca trong đêm, Bạch vân sơn ca, Dáng tiên trong đêm, Bướm thần khoe sắc, Hươu lộc tiên cảnh, Tiên nữ Âu Cơ. Ánh sáng, âm nhạc và hình ảnh được kết hợp để tạo cảm giác như một chuyến đi giữa khu vườn cổ tích về đêm.
Điều làm tour đêm này khác với một lối tham quan thông thường là yếu tố nhập vai. Du khách có thể hóa thân thành các dũng sĩ, đồng hành cùng Tiên nữ Âu Cơ đi qua bốn vương quốc, thực hiện nhiệm vụ tại các điểm ánh sáng nghệ thuật, thu thập bốn món pháp khí và tìm chiếc gương thần - bảo bối giúp Lạc Long Quân và Âu Cơ đánh bại yêu quái ngư tinh. Câu chuyện vì thế không chỉ được nhìn ngắm từ xa, mà trở thành một hành trình có sự tham gia của người xem.
Sau tour ánh sáng, chương trình biểu diễn thực cảnh “Sử thi Âu Lạc - Ánh sáng nhạc nước hồ Sương Mai” tiếp tục mở rộng mạch kể về nguồn cội và lịch sử. Show diễn gồm ba chương với mười phân đoạn, tái hiện hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam bằng lời thoại, âm thanh, ánh sáng và nhạc nước.
Chương I bắt đầu từ Thần Trụ Trời khai thiên lập địa, truyền thuyết Lạc Long Quân kết duyên cùng Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, rồi đến thời đại Hùng Vương khai sáng văn minh nhà nước Văn Lang. Chương II đưa người xem qua các dấu mốc như Lý Thái Tổ dời đô về thành Đại La, Hưng Đạo Đại Vương và chiến thắng Bạch Đằng trước quân Nguyên Mông, Phật hoàng Trần Nhân Tông khai sáng Phật pháp Trúc Lâm Yên Tử, cùng câu chuyện Huyền Trân Công Chúa. Chương III tiếp nối bằng các dấu mốc hiện đại: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Tuyên ngôn Độc lập, chiến thắng Điện Biên Phủ, giải phóng miền Nam – thống nhất đất nước.
Cách kể này giúp lịch sử bước ra khỏi dạng thông tin khô cứng để trở thành một trải nghiệm giàu hình ảnh hơn. Trên nền hồ nước và màn đêm Đà Lạt, những câu chuyện quen thuộc được nối lại bằng ánh sáng, nhạc nước và chuyển động sân khấu. Với du khách, đó là một cách tiếp cận dễ cảm nhận hơn, nhất là khi chuyến đi không chỉ dừng ở việc ngắm cảnh mà còn mở ra những câu chuyện phía sau cảnh quan.
Anh Nguyễn Văn Toàn, du khách đến từ Đồng Nai, chia sẻ sau khi trải nghiệm: “Thật hoành tráng, thật mãn nhãn. Tôi không thể ngờ Đà Lạt lại có chương trình tour đêm ‘Bồng lai tiên cảnh ngàn sao’ và show diễn ‘Sử thi Âu Lạc’ hay đến như vậy. Trong dịp hè này tôi sẽ giới thiệu người thân và bạn bè khi đến tham quan Đà Lạt nhất định phải ghé Delight Park Đà Lạt để trải nghiệm các sản phẩm về đêm hấp dẫn tại đây”.
Theo lãnh đạo Công ty TNHH Thùy Dương, đơn vị vận hành Delight Park Đà Lạt, công viên không chỉ là điểm tham quan đơn thuần mà còn là không gian trải nghiệm chạm đến cảm xúc của du khách. Thời gian tới, đơn vị dự kiến tiếp tục đưa vào hoạt động nhiều hạng mục như khinh khí cầu 360º panorama ngắm toàn cảnh Đà Lạt từ trên cao, đường đua Go Kart uốn lượn trong rừng thông, vườn Nhật, Chùa Vàng và Quảng trường Châu Âu.
Từ một danh thắng từng bị lãng quên, hồ Than Thở đang trở lại trong đời sống du lịch Đà Lạt bằng một diện mạo nhiều màu sắc hơn. Delight Park Đà Lạt vì thế không chỉ góp thêm một điểm vui chơi cho thành phố, mà còn gợi ra cách bảo tồn, và phát huy ký ức du lịch độc bản bằng chính bản sắc địa phương cùng chất liệu hiện đại.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/05/2026 15:30 PM (GMT+7)