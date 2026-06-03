Nằm giữa những đồi thông xanh thẳm trên đường Hồ Xuân Hương, hồ Than Thở từng là một trong những danh thắng gắn với hình ảnh Đà Lạt mộng mơ. Nơi đây không chỉ có cảnh sắc hữu tình, mà còn gắn với những câu chuyện tình buồn, trong đó có truyền thuyết về Hoàng Tùng và Mai Nương. Chính vẻ đẹp man mác ấy đã tạo nên một phần ký ức du lịch của thành phố sương mù.

Năm 1998, hồ Than Thở được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Tuy nhiên, theo thời gian, danh thắng này dần mất đi sức hút vốn có. Tác động của con người, tình trạng xuống cấp, ô nhiễm và việc đầu tư bảo tồn chưa đồng bộ khiến một không gian từng được nhiều du khách tìm đến trở nên thiếu sức sống. Một phần ký ức đẹp của Đà Lạt vì thế cũng dần lùi lại phía sau những hành trình du lịch mới.