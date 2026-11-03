Hà Nội: Trải nghiệm chuỗi hoạt động độc đáo nhân kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám

Ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Năm 2026 đánh dấu tròn 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026) - trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam, biểu tượng tiêu biểu cho truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài của dân tộc.

Nhân dấu mốc lịch sử đặc biệt này, thành phố Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm từ ngày 5/11 đến 15/11 với 11 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm di sản..., nhằm tôn vinh những giá trị bền vững của nền Quốc học Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần hiếu học, khát vọng sáng tạo và cống hiến trong thời đại mới.

Phát biểu tại họp báo, ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh: "Tinh thần xuyên suốt của chuỗi hoạt động kỷ niệm mà thành phố Hà Nội tổ chức là trân trọng di sản quá khứ, phát huy giá trị trong hiện tại và khơi dậy khát vọng phát triển trong tương lai".

Các hoạt động được tổ chức theo hướng kết hợp hài hòa giữa nghiên cứu khoa học, bảo tồn di sản, giáo dục truyền thống và sáng tạo nghệ thuật đương đại.

Trải nghiệm Passport "Hành trình Quốc học - Dấu ấn tri thức" và check-in "Gặp gỡ hiền tài" là 2 hoạt động "dài hơi" nhất và cũng mở đầu cho chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 950 Quốc Tử Giám.

Bắt đầu từ ngày 5/11 - 12/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, du khách được khám phá lịch sử Quốc Tử Giám, giá trị đạo học hàng trăm năm thông qua hệ thống nhiệm vụ và hoạt động tương tác, lấy cảm hứng từ hành trình học tập và rèn luyện của các Giám sinh xưa. Gen Z và Alpha hứa hẹn sẽ thích thú với loạt "nhiệm vụ hệ thống" ở từng điểm trải nghiệm, mang về những món quà đặc biệt mang dấu ấn 950 năm Quốc Tử Giám.

Hoạt động check-in "Gặp gỡ hiền tài" sẽ là không gian du khách được chìm đắm vào bối cảnh tái hiện đời sống học tập, khoa cử xưa, khách tham quan có cơ hội tương tác, hóa thân và lưu giữ những khoảnh khắc trải nghiệm gắn với hình ảnh sĩ tử, nhà khoa bảng.

Bên cạnh chuỗi sự kiện như nghi lễ thắp sáng 950 ngọn đèn (Ánh sáng Khuê Minh Triết), triển lãm, trưng bày... điểm nhấn của chuỗi hoạt động nhất định phải kể đến Lễ kỷ niệm cấp quốc gia "950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam", diễn ra vào ngày 14/11, tại Sân Thái Học, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Theo ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chương trình sẽ tái hiện hành trình lịch sử của Quốc Tử Giám với chủ đề "Tinh hoa đạo học". Chương trình gồm phần Lễ và phần Hội, kết hợp nghi thức khai văn với nghệ thuật trình diễn, hòa quyện giữa chất liệu văn hóa truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Dàn nghệ sĩ biểu diễn tại lễ kỷ niệm gọi tên: Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Ngô Lan Hương, nhóm OPlus... cùng các đơn vị biểu diễn gồm Nhà hát Chèo Hà Nội, Đoàn Múa HT, Câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ, Câu lạc bộ StarLab và học sinh, sinh viên Hà Nội.

Chương trình chia làm 2 chương. Chương I - "Mạch nguồn đạo học" đưa khán giả trở về với cội nguồn của nền Quốc học Việt Nam, tái hiện quyết sách dựng lập Quốc Tử Giám, mở mang giáo dục, đào tạo nhân tài và vun đắp nền tảng đạo lý cho xã hội. Chương II - "Hiền tài là nguyên khí quốc gia" tiếp nối mạch nguồn truyền thống, đưa tư tưởng trọng dụng hiền tài vào mối liên hệ với yêu cầu phát triển đất nước trong thời đại mới.

Tổng đạo diễn chương trình - ông Phạm Hoàng Giang bật mí, điểm đặc biệt của chương trình là xây dựng điểm cầu thu nhỏ. Các tiết mục được thiết kế không chỉ tại sân khấu chính (khu Thái học) mà còn có các "điểm cầu" ở Hồ Văn hay Khuê Văn Các...

"Nhá hàng" sân khấu của lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám.

Phần biểu diễn thực cảnh có kết hợp 3D Mapping, ánh sáng laser, thực tế ảo tăng cường (AR), hệ thống LED lưới và pháo hoa nghệ thuật. Tổng đạo diễn nhấn mạnh, ông không lấy nghệ thuật làm điểm nhấn mà chỉ sử dụng công nghệ làm phụ trợ, tôn lên giá trị cốt lõi của chương trình mà không phá vỡ kiến trúc cổ kính của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Trong chương trình 80 phút, trong đó có 40 phút phần Lễ và 40 phút cho phần Hội. Thời lượng ngắn khó có thể truyền tải hết chiều dài lịch sử của 950 năm Quốc Tử Giám. Tuy nhiên, chương trình sẽ xây dựng kịch bản nêu bật những lát cắt, câu chuyện kinh điển. Qua đó, người xem có thể cảm nhận được tinh thần hiếu học từ ngàn đời, khát vọng dân tộc được bồi đắp, được trao truyền giữa các thế hệ, giữa các tầng lớp trí thức, được nối tiếp tạo thành mạch nguồn, dòng chảy liên tục. Người trẻ hiện đại được truyền cảm hứng, noi gương tiền nhân và hoàn thiện bản thân qua 4 chữ : Tâm - Tài - Trí - Đức.