Đồng lau nở trắng ngoại ô Hà Nội

Bãi lau Phú Cường, rộng khoảng 20 ha, nằm trên khu vực bãi bồi ven sông Hồng, thuộc xã Cổ Đô, Hà Nội, đối diện tỉnh Phú Thọ bên kia sông.

Trong khi các điểm có lau mọc ở chân cầu Long Biên, đê Ngọc Thụy hay bãi đá sông Hồng chưa nở, hoa lau đã phủ trắng bãi Phú Cường.

"Những vạt cỏ lau nở với dòng sông, triền đê khiến khách ngang qua hoài niệm xen lẫn thích thú", nhiếp ảnh gia Hoàng Dưỡng, sống tại Hà Nội, cho biết khi đến đây hôm 5/11.

Cỏ lau thuộc họ hòa thảo, dễ sống, mọc ven sông, bìa rừng, hay bên lề đường. Hoa thường nở rộ khi thời tiết se lạnh.

Khi mới nở, bông có màu trắng, mọc thành từng cụm. Trước khi tàn, hoa ngả dần sang vàng và rụng, bay theo gió. Hoa lau ở bãi bồi xã Cổ Đô nở từ đầu tháng 11 và có thể kéo dài đến hết tháng.

Nhiều khách chọn áo sáng màu để chụp với đồng cỏ lau.

Đường vào bãi lau rộng, có lối mòn để khách di chuyển đến những nơi nhiều bông. Lau mọc cao quá đầu người, nhiều cụm nở dày. Nhiếp ảnh gia gới ý thời điểm lý tưởng để chụp hoa lau là vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn.

Chị Trần Kim Cương, 42 tuổi, ở xã Ba Vì cho biết biết đến đồng cỏ lau qua mạng xã hội nên rủ bạn đến sớm chụp hình.

"Cánh đồng như trải dài như bất tận, hoa nở trắng muốt tạo nên khung cảnh rất nên thơ, cùng bầu không khí trong lành", chị Cương nói.

Chị Phạm Thu Hiền, 45 tuổi, chạy xe hơn 20 km từ xã Ba Vì, mang theo đạo cụ như máy ảnh, trang phục để chụp ảnh với bông lau. Chị cho biết khu vực có nhiều góc chụp đẹp, song chị không đến gần một số khóm hoa mọc dày sát mép sông để đảm bảo an toàn.

Ngoài ngắm cánh đồng cỏ lau, đây còn là địa điểm ngắm hoàng hôn, săn Mặt Trời đỏ được ví như "trứng muối".

Từ trung tâm Hà Nội, du khách di chuyển khoảng 60 km bằng xe máy hoặc ôtô cá nhân đến xã Cổ Đô. Ôtô gầm thấp cũng có thể tiếp cận khu vực này. Khi đến nơi, du khách có thể hỏi đường người dân địa phương. Khu vực chưa có hàng quán dịch vụ, du khách nên chủ động mang theo đồ ăn, nước uống và các phụ kiện chụp ảnh.