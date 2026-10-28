Du lịch Hà Nội thu 750 tỷ trong dịp concert BigBang

Theo số liệu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội công bố chiều 27/10, trong hai ngày 24-25/10, trùng dịp diễn ra chương trình BigBang 2026-2027 World Tour, thành phố đón tổng cộng gần 220.000 lượt khách du lịch, tăng gần 16% so với tuần trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 68.000 lượt. Riêng concert tại sân vận động Mỹ Đình thu hút gần 90.000 lượt khách trong và ngoài nước.

Tổng thu từ khách du lịch dịp này ước đạt 750 tỷ đồng.

Trưởng nhóm Big Bang, G-Dragon, trình diễn trong đêm thứ hai tại Hà Nội, ngày 25/10. Ảnh: Xuân Mai

Nhu cầu đi lại, mua sắm, ăn uống và lưu trú tăng cao. Lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trên nền tảng Trip.com tăng 74%, trong khi lượt tìm kiếm chuyến đi Hà Nội trên Traveloka tăng gấp 4 lần. Công suất phòng tại một số khách sạn 3-5 sao đạt 75-100%.

Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch đánh giá chương trình góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội, thúc đẩy du lịch và các ngành dịch vụ, đồng thời cho thấy tiềm năng của thành phố trong việc thu hút các sự kiện biểu diễn nghệ thuật quốc tế.

Tháng 7/2023, trong sự kiện BlackPink biểu diễn, thành phố đón khoảng 170.000 lượt khách trong hai ngày, tổng thu 630 tỷ đồng, lượng khách quốc tế đạt 3.000 lượt.

Thành phố cho biết sẽ phát triển các sản phẩm du lịch gắn với sự kiện, nâng cao trải nghiệm của du khách và gia tăng giá trị từ các hoạt động văn hóa, giải trí quốc tế.