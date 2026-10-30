Hà Nội rực sắc hoàng hôn qua những góc phố thu

Những ngày tháng 10, Hà Nội bước vào thời điểm mùa thu với nắng dịu và không khí mát mẻ hơn. Chiều buông, ánh mặt trời nhuộm vàng bầu trời, phủ lên cảnh vật sắc màu ấm áp trước khi ngày dần khép lại.

Trên các tuyến phố, nắng cuối ngày xuyên qua tán cây, tạo thành những vệt sáng đan xen trên mặt đường. Ánh sáng làm nổi bật những hàng cây, mái nhà và nhịp sống Hà Nội trong tiết trời mùa thu.

Tại những khu vực có tầm nhìn rộng ven hồ, nhiều bạn trẻ say sưa ngắm cảnh và chụp ảnh. Họ chờ đợi hàng giờ để bắt trọn sự thay đổi của ánh sáng, từ sắc vàng ấm đến những vệt hồng cam cuối ngày.

Ở một góc phố Phan Đình Phùng, Như Quỳnh (Hà Nội) lựa chọn vị trí có hàng cây làm nền để lưu lại những hình ảnh trong ánh nắng mùa thu.

"Mình chọn góc phố này vì những tán cây đẹp và ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Mình muốn lưu lại cả khoảnh khắc của bản thân và không khí mùa thu Hà Nội", Quỳnh nói.

Từ Hồ Tây, cầu Long Biên đến những con phố rợp bóng cây, ánh hoàng hôn làm nổi bật vẻ đẹp riêng của Hà Nội. Giữa nhịp sống đô thị, khoảnh khắc cuối ngày với nhiều người là lúc "sống chậm" và "lắng đọng".

Ánh nắng trải dài trên mặt Hồ Tây tạo thành những dải sáng lấp lánh theo từng gợn sóng.

Cuối buổi chiều, đường Thanh Niên trở thành điểm hẹn của những tay máy chụp ảnh. Ai cũng muốn tranh thủ ghi lại khoảnh khắc ánh sáng đẹp nhất trong ngày.

Chuyến tàu cuối chiều đi qua cầu Long Biên khi ánh nắng vàng như mật ong dần tắt.