Thu vàng trong 'lá phổi xanh của Hà Nội'

Những ngày cuối tuần tháng 10, công viên Thống Nhất, thuộc phường Hai Bà Trưng, lại tấp nập khách và người dân tới chụp ảnh nắng thu. Trên mạng xã hội, nhiều bài đăng chia sẻ khoảnh khắc chiều thu nắng vàng tại công viên thu hút hàng nghìn lượt thích.

Đại diện công viên Thống Nhất ước đón 200.000 lượt khách tới tham quan, chụp ảnh, thể dục trong tháng 10, cao hơn 20-30% so với những tháng hè.

Công viên Thống Nhất được khởi công năm 1958, khánh thành 30/5/1961. Tên gọi thể hiện khát vọng sớm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tầng lớp nhân dân gồm công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên, tri thức, cán bộ và chiến sỹ đã tự nguyện nạo vét hồ, dọn rác, gánh đất, đắp gò và trồng cây để tạo cảnh quan cho thành phố.

Ngày nay, công viên Thống Nhất được xem như "lá phổi xanh" của thành phố với lượng cây xanh dày đặc, trồng mới liên tục, trung tâm là hồ Bảy Mẫu rộng 21 ha, theo đại diện đơn vị quản lý.

Ông Uông Đức Thảo đã duy trì thói quen sinh hoạt ở công viên mỗi chiều. Theo ông, không gian xanh của công viên Thống Nhất đem đến sự thoải mái cho những người tham gia luyện tập. "Hiếm nơi nào ở Hà Nội có không gian như vậy", ông Thảo nói.

Khoảng hơn một năm qua, công viên Thống Nhất thành điểm đến yêu thích của giới trẻ đến chụp ảnh, đặc biệt vào những ngày nắng "dát vàng" thảm cỏ xanh.

Tân Huyền Vy, sinh viên năm ba, mới chú ý đến công viên Thống Nhất gần đây nhờ các bài chia sẻ trên mạng xã hội. Cô lần đầu đến công viên vào ngày 18/10, ấn tượng với không gian rộng rãi, nhiều cây xanh và góc chụp ảnh đẹp.

Theo đại diện công viên, đội ngũ nhân viên cũng tích cực làm việc để đem đến diện mạo "xanh, sạch, đẹp" qua việc bổ sung vườn hoa, dọn rác liên tục. Các quầy giải khát cũ được sửa sang, thay mới nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của du khách.

"Có nhiều góc chụp ảnh thơ mộng trong công viên, đặc biệt khi hoàng hôn buông xuống", Thu Thảo, sống ngay cạnh công viên, chia sẻ. Cô cho biết từ ngày công viên được hạ rào, việc đi lại thoải mái hơn nên thường ghé qua.

Khu vực đường ray, khu vui chơi hay đảo mèo trước kia (nay không còn mèo), vòng quay ngựa gỗ (ảnh) là những điểm chụp hình yêu thích của giới trẻ.

Nhiều nhóm học sinh cũng chọn công viên Thống Nhất là điểm chụp kỷ yếu, lưu giữ ký ức thời còn trên ghế nhà trường.

Đại diện công viên cho biết an toàn trở thành yếu tố thu hút khách đến đây ngày một nhiều, đặc biệt khi những lớp hàng rào cuối cùng được dỡ bỏ cuối năm 2025. Các lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để phát hiện kịp thời biểu hiện nghi vấn và xử lý ngay trường hợp gây mất an ninh trật tự.

Vào dịp cuối tuần, công viên cũng đón thêm nhiều gia đình đưa con nhỏ tới vui chơi. Số lượng trò chơi tại đây hạn chế, gồm một khu vực sân cát, trò chơi rồng cao tốc, vòng quay ngựa gỗ, ôtô ray và đoàn tàu Thống Nhất. "Đây không phải công viên giải trí nên đừng quá kỳ vọng. Bù lại, các bé sẽ có khoảng thời gian vận động và tận hưởng không gian xanh", Hoài An, sống tại Hà Nội, nói và cho biết đưa con tới chơi công viên mỗi cuối tuần. Đoàn tàu Thống Nhất với đường ray dài hơn 2 km, thời gian chạy 15 phút được nhiều người ví như "chuyến tàu tuổi thơ".

Tháp truyền hình nằm phía đường Nguyễn Đình Chiểu từ lâu trở thành bối cảnh chụp ảnh quen thuộc của giới trẻ Hà Nội.

Khu vực bán đảo phong lan (ảnh), nơi từng lưu giữ nhiều loài lan quý, nay thành điểm tản bộ, hóng gió ven hồ của người dân.

Trong tương lai Công viên Thống Nhất được quy hoạch theo mô hình không gian mở, kết nối trực tiếp với đô thị và phát triển thành trung tâm văn hóa, sáng tạo của thủ đô.