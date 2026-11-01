Vườn thú lâu đời nhất Hà Nội xuống cấp trước cuộc 'thay áo' quy mô lớn

Được xây dựng giai đoạn 1975-1976 nhân kỷ niệm 30 năm Quốc khánh, Công viên Thủ Lệ (Vườn thú Hà Nội) là một trong những địa điểm vui chơi lâu đời tại thủ đô, hiện được UBND phường Giảng Võ lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500.

Với lợi thế không gian xanh và nhiều hoạt động tham quan, vui chơi, Công viên Thủ Lệ là điểm đến quen thuộc của các gia đình, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm, nhất là vào dịp cuối tuần, lễ Tết. Giá vé vào cửa hiện dao động 30.000-50.000 đồng/lượt.

Sau gần 50 năm hoạt động, nhiều hạng mục chuồng trại, khu nuôi nhốt động vật đã xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu chăm sóc, vận động của các loài và ảnh hưởng đến trải nghiệm tham quan của du khách.

Đồ án định hướng phát triển vườn thú theo mô hình sinh thái, thay thế hình thức nuôi nhốt truyền thống bằng không gian bán hoang dã, mô phỏng môi trường sống tự nhiên của động vật.

Theo quy hoạch, khu nuôi voi sẽ có nền đất tự nhiên, bãi cát, cây bóng mát, hồ tắm và hố bùn; khu hổ, sư tử, báo được thiết kế mô phỏng môi trường tự nhiên với rừng thưa, núi đá, đồng cỏ và nơi trú ẩn. Hiện Công viên Thủ Lệ bảo tồn hơn 600 cá thể thuộc hơn 100 loài động vật, trong đó có hơn 40 loài đặc hữu.

Khoảng 13,5 ha, chiếm 70% diện tích công viên, được đề xuất quy hoạch thành không gian mở với hồ Thủ Lệ, quảng trường, cây xanh và các khu sinh hoạt công cộng. Tường rào tại khu vực này sẽ được dỡ bỏ, tạo lối tiếp cận trực tiếp từ các tuyến Kim Mã, Đào Tấn, Nguyễn Văn Ngọc, phục vụ nhu cầu vui chơi, tập thể dục, dưỡng sinh và thư giãn của người dân.

Theo đồ án, một cầu đi bộ trên cao sẽ được xây dựng phía đường Kim Mã, kết nối tầng trung chuyển ga S8 tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội với quảng trường đón tiếp của Công viên Thủ Lệ.

Phần diện tích còn lại khoảng 5,4 ha, chiếm 30% toàn công viên, được quy hoạch làm khu lõi nuôi dưỡng và trưng bày động vật, gồm khu nuôi chim, gà phía Tây và các loài động vật khác ở phía Bắc. Khu vực kiểm soát ra vào bằng vé, sử dụng hàng rào sinh thái để bảo đảm an toàn và có giờ đóng cửa cho động vật nghỉ ngơi.

Đền Voi Phục, di tích quốc gia đặc biệt, là điểm nhấn cảnh quan ở phía Tây và của toàn công viên. Các trò chơi giải trí nằm trong vùng đệm di tích được đề xuất chuyển về phía Đông Bắc, giáp đường Đào Tấn, và không gian ngầm dưới quảng trường; dải cây xanh nhiều tầng sẽ tạo vùng đệm, hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng đến các khu vực yên tĩnh.

Đảo giữa hồ sẽ được kết nối với đất liền bằng cầu đi bộ, quy hoạch làm nơi nuôi dưỡng một số loài linh trưởng và bố trí các loài có mùi đặc trưng nhằm hạn chế ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Khu thủy sinh rộng khoảng 1.650 m2 dự kiến xây dựng ngầm dưới lòng hồ, lấy ý tưởng 'Hai thế giới - Một hành trình', với lối tham quan ở giữa, hai bên tái hiện hệ sinh thái sông hồ nhiệt đới và đại dương gồm đá ngầm, san hô, biển sâu.

Sau nhiều năm khai thác, một số hạng mục tại công viên đã xuống cấp.

Gạch vỡ, gạch lát nền và nhiều vật liệu xây dựng được tập kết thành từng đống dưới gốc cây, tạo nên khung cảnh ngổn ngang bên cạnh khu vui chơi trẻ em trong công viên.

Chuột xuất hiện tại nhiều khu chuồng nuôi, tập trung ăn thức ăn rơi vãi trên nền đất, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh và ảnh hưởng đến sức khỏe động vật.

Đoạn tường cạnh khu vực nuôi voi có dấu hiệu nghiêng, lún, phải dùng hệ thống giàn sắt chống đỡ để bảo đảm an toàn cho du khách.

Nhiều khu vui chơi trong công viên đã dừng hoạt động, một số nơi đóng cửa, treo biển thông báo giải phóng mặt bằng.

Các thiết bị trò chơi bỏ không dưới mái che, lối đi phủ đầy lá khô, vật liệu tháo dỡ nằm ngổn ngang, cho thấy tình trạng xuống cấp và thiếu sự chăm sóc tại nhiều khu vực.

Theo đồ án, khu vui chơi giải trí sẽ được tập trung về phía Đông Bắc, giáp đường Đào Tấn và không gian ngầm dưới quảng trường, kết hợp dải cây xanh nhiều tầng để hạn chế tiếng ồn, tránh ảnh hưởng đến các khu vực cần sự yên tĩnh.

Đồ án định hướng phát triển Công viên Thủ Lệ thành công viên chuyên đề đặc biệt của Hà Nội, kết hợp các giá trị sinh thái, cảnh quan, văn hóa - lịch sử, vui chơi giải trí và giáo dục bảo tồn. Quy hoạch mới hướng tới cải thiện môi trường sống cho động vật, đồng thời mở rộng không gian công cộng để người dân có thể dạo bộ, vui chơi và tham quan trong môi trường gần gũi với thiên nhiên hơn.