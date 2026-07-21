Sếp lớn bóng đá Nam Mỹ xác nhận World Cup 2030 sẽ có số đội nhiều nhất lịch sử

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL), ông Alejandro Dominguez, đã gây bất ngờ khi cho biết World Cup 2030 sẽ có số đội tuyển dự giải nhiều nhất trong lịch sử giải đấu, khi tăng từ 48 đội ở World Cup 2026 lên 64 đội.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và chủ tịch CONMEBOL Alejandro Dominguez

Theo ông Dominguez, người cũng kiêm chức phó chủ tịch FIFA, sự mở rộng này đã được chấp thuận dù tuần trước chủ tịch FIFA Gianni Infantino vẫn còn nói ý tưởng này sẽ được đưa ra xem xét. Ông Dominguez đăng trên X: “Đây sẽ là cơ hội vĩ đại để bóng đá kỷ niệm 100 năm tồn tại của World Cup, với một giải đấu có 64 đội”.

World Cup 2030 sẽ diễn ra tại Morocco, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, nhưng các trận khai mạc sẽ đá tại Nam Mỹ để tri ân Uruguay là nước chủ nhà đầu tiên trong lịch sử giải đấu. Và nhắc đến Nam Mỹ, CONMEBOL là một trong những bên vận động tích cực nhất cho ý tưởng 64 đội.

Sự mở rộng chắc chắn sẽ gây ra nhiều tranh cãi, bởi ngay tại World Cup 2026 vừa qua đã có nhiều chỉ trích về số đội dự giải quá nhiều. Điểm chính của những sự chỉ trích nhắm vào việc giải chọn ra tận 8 đội xếp thứ 3 lọt vào vòng knock-out khiến nhiều cục diện bảng đấu tỏ ra không hấp dẫn.

World Cup đã giữ ở mốc 32 đội từ 1998 đến 2022 trước khi vọt lên 48 đội trong năm nay

Mặc dù Infantino đã tuyên bố “100% thành công” khi nói về sự mở rộng lên 48 đội, ngay cả các đội tuyển dự giải cũng không tỏ ra đồng ý với quan điểm này. HLV Carlos Queiroz của tuyển Ghana đã gọi sự mở rộng là một ý tưởng “tầm thường hòa và thô thiển”.

Nếu 64 đội tham dự World Cup 2030, sự phân phối suất cho từng châu lục lẫn quá trình tổ chức đá vòng loại hứa hẹn sẽ gây thêm xì xào. Trong đó riêng khu vực Nam Mỹ, với chỉ 10 đội tuyển đá vòng loại, hứa hẹn sẽ chỉ có 2 đội chắc chắn không đoạt vé, khi lúc này họ đã có 6 đội tuyển giành vé vào thẳng và 1 đội dự vòng playoff liên lục địa.