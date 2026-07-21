Ngày Tết cổ truyền Việt Nam, nếu miền Bắc tự hào với chiếc bánh chưng vuông vức tượng trưng cho đất, thì Tết miền Trung và miền Nam lại gắn liền với đòn bánh tét hình trụ tròn trịa. Cùng sử dụng những nguyên liệu cốt lõi là gạo nếp, đậu xanh, thịt mỡ và được bọc trong lớp lá xanh, thế nhưng tên gọi “bánh tét” luôn khơi gợi sự tò mò đối với những ai thích tìm hiểu.

Cái tên này không phải là sự áp đặt ngẫu nhiên. Nó là kết quả của một quá trình vận động ngôn ngữ, phản ánh thói quen cơ học trong đời sống và ghi dấu những biến thiên của lịch sử dân tộc trong hành trình mở cõi về phương Nam.

Dưới đây là 4 giả thuyết có nhiều người tin tưởng nhất khi trả lời câu hỏi “vì sao gọi là bánh tét?”.

Sự biến âm “bánh Tết” thành “bánh tét”

Giả thuyết được nhiều nhà ngôn ngữ học đồng tình nhất cho rằng tên bánh xuất phát từ hiện tượng biến âm trong phương ngữ Nam Bộ.

Bánh tét vốn là món ăn đặc trưng, không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán để cúng gia tiên và thiết đãi khách. Ban đầu, người dân gọi một cách trực diện đây là “bánh Tết” (loại bánh dành riêng cho ngày Tết). Tuy nhiên, đặc trưng phát âm của người dân Nam Bộ thường có xu hướng biến đổi các vần “ết” thành vần “ét”.

Theo thời gian và thói quen truyền miệng, “bánh Tết” đã dần bị đọc trại đi, biến âm thành “bánh tét”. Quá trình ngữ âm hóa này diễn ra một cách tự nhiên và lâu dần, “bánh tét” trở thành một danh từ cố định, được đưa vào từ điển ẩm thực Việt Nam.

Bánh tét. (Ảnh: IG)

Động từ “tét” bánh

Nhìn nhận dưới góc độ hành vi sinh hoạt, tên gọi của món bánh này lại xuất phát từ chính thao tác cắt bánh đặc trưng. Khác với bánh chưng hay các loại bánh khác có thể dùng dao để cắt, đòn bánh tét có hình trụ dài, nếp rất dẻo và dính. Việc dùng dao kim loại sẽ làm nếp dính chặt vào lưỡi dao, khiến lát bánh bị nát và mất thẩm mỹ. Thay vào đó, người Việt xưa đã ứng dụng một nguyên lý vật lý thông minh. Dùng chính sợi lạt mỏng buộc bánh để cắt bánh.

Người ta bóc vỏ lá chuối đến đâu, dùng sợi lạt vòng quanh thân bánh, siết chéo hai đầu lạt lại để cắt đứt khoanh bánh đến đó. Hành động dùng dây siết để cắt đứt một vật thể dai, dính được gọi là “tét” (tét thành từng khoanh). Khi dọn cỗ, người ta thường bảo nhau: “Tét cho tôi một khoanh bánh”.

Từ một động từ chỉ hành động cơ học, chữ “tét” đã được chuyển hóa thành danh từ để gọi tên chính sự vật đó. Đây là một tư duy định danh vô cùng mộc mạc, đậm chất thực dụng của người dân phương Nam.

Giai thoại lịch sử

Bên cạnh những giải thích về ngôn ngữ và hành vi, nguồn gốc cái tên bánh tét còn được cho là gắn với giai thoại về Hoàng đế Quang Trung.

Sử cũ ghi lại, vào mùa xuân năm Kỷ Dậu (1789), vua Quang Trung thực hiện cuộc hành quân thần tốc ra Bắc để đại phá quân Thanh, thời gian vô cùng gấp gáp. Để đảm bảo lương thực cho quân sỹ ăn dọc đường mà không phải dừng lại nấu nướng, nhà vua lệnh cho người dân gói loại bánh bằng gạo nếp, nhân đậu xanh thịt mỡ nhưng phải nặn thành hình trụ dài để tiện mang vác trên vai và dễ bảo quản trong nhiều ngày.

Có lần khi đang nghỉ ngơi, một người lính dâng lên vua Quang Trung khúc bánh này. Nhà vua ăn thấy dẻo thơm, ấm bụng bèn hỏi tên bánh. Khi biết bánh chưa có tên, lại được ăn vào đúng dịp giỗ tổ tiên ngày Tết, vua bèn ban tên cho món ăn này là “bánh Tết” để ghi nhớ sự kiện lịch sử và nhắc nhở quân sỹ nhớ về quê hương. Từ đó, loại bánh hình trụ này lan truyền rộng rãi và dần đọc chệch thành “bánh tét”.

Cùng với bánh chưng, bánh tét là món ăn đặc trưng của Tết cổ truyền Việt Nam. (Ảnh: GM)

Sự giao thoa với tín ngưỡng Champa

Hình dáng và tên gọi của bánh tét còn ẩn chứa những triết lý phồn thực sâu sắc khi người Việt di cư về phương Nam.

Vùng đất Nam Trung bộ và Nam bộ từng là nơi cư trú của đồng bào Chăm, Khmer. Khi người Kinh vào mở cõi, họ đã tiếp thu và dung hợp các nét văn hóa bản địa. Nếu bánh chưng của người Việt tượng trưng cho triết lý Âm dương (Trời tròn, Đất vuông) thì đòn bánh tét hình trụ dài lại được các nhà văn hóa học cho là sự mô phỏng biểu tượng Linga (sinh thực khí nam) của tín ngưỡng phồn thực Champa.

Trong văn hóa Chăm, Linga đại diện cho sức mạnh, sự sinh sôi nảy nở và uy quyền của đấng sáng tạo (thần Shiva). Người Việt khi vươn về phương Nam đã giữ lại cốt lõi nguyên liệu của bánh chưng nhưng thay đổi hình dáng thành hình trụ (Linga) để phù hợp với hệ sinh thái và tín ngưỡng vùng đất mới. Sự ra đời của bánh tét không chỉ mang tính tiện dụng mà còn là biểu tượng của sự sinh sôi, khát vọng mùa màng bội thu, con đàn cháu đống.

Nguồn gốc cái tên “bánh tét” là một bức tranh đa chiều. Dù bắt nguồn từ sự biến âm của phương ngữ, từ thao tác “tét” lạt cắt bánh, từ giai thoại về vua Quang Trung hay sự giao thoa văn hóa tín ngưỡng, văn hóa giữa các dân tộc anh em, chiếc bánh tét vẫn luôn giữ trọn vị thế là một di sản văn hóa vô giá. Cắt một khoanh bánh tét ngày xuân, ta không chỉ nếm được vị ngọt bùi của lúa gạo, mà còn đang chạm vào cả một dặm dài lịch sử kiến tạo và phát triển của dân tộc.