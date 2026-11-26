“Đột nhập” hang Thung Bừng – hang động còn nguyên vẻ hoang sơ, bí ẩn ở bản Bắc Sơn, xã Môn Sơn, Nghệ An, được phát hiện cách đây ít năm. (Ảnh: Minh Châu).​​​​

Cửa hang nằm trên cao giữa núi rừng. Để xuống bên trong, người khám phá phải bám vào vách đá, rễ cây, lần từng bước qua lối vào hẹp. (Ảnh: Minh Châu).

Lối xuống hang nhỏ hẹp, quanh co, mở đầu hành trình khám phá thế giới kỳ bí nằm sâu dưới lòng núi. (Ảnh: Minh Châu).

Càng vào sâu, không gian hang càng rộng và cao. Những cột thạch nhũ với hình thù độc đáo hiện ra, tạo nên cảnh quan kỳ thú. (Ảnh: Minh Châu).

Những lớp thạch nhũ dưới nền hang uốn lượn, xếp tầng như những thửa ruộng bậc thang giữa miền núi cao. (Ảnh: Minh Châu).

Các lớp khoáng chất bám trên thạch nhũ lấp lánh dưới ánh sáng, tạo nên vẻ đẹp huyền ảo giữa lòng hang tối. (Ảnh: Minh Châu).

Qua thời gian dài, dòng nước ngầm len qua các khe đá đã kiến tạo nên những hình thù thạch nhũ độc đáo, mang vẻ đẹp riêng của hang Thung Bừng. (Ảnh: Minh Châu).

Hang được thiên nhiên kiến tạo thành nhiều tầng, nối tiếp nhau với những khối thạch nhũ muôn hình vạn trạng, tạo nên hành trình khám phá đầy hấp dẫn. (Ảnh: Minh Châu).

Hang Thung Bừng đang được địa phương dự kiến khảo sát tiềm năng phát triển du lịch, hướng tới kết nối hang với các điểm đến nổi tiếng như Phà Lài, bản Xiềng; thác Khe Kèm – món quà thiên nhiên giữa Vườn quốc gia Pù Mát – và Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà cụ Vi Văn Khang tại bản Thái Hòa. (Ảnh: Minh Châu).